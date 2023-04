Trailer: Asteroid City

De trailer van Wes Andersons nieuwe film Asteroid City is uitgekomen. Zoals eerder al bekend werd gemaakt is het een retro-futuristische ‘first contact’ film met de welbekende ‘ensemble cast’ die Andersons film typeren.

De warme, kleurrijke pasteltinten en inmiddels bekende gecentreerde Wes Anderson shots zijn volop te zien in de trailer. Het is whimsical, campy en vooral heel erg Wes Anderson. We kunnen niet wachten. Asteroid City speelt zich af in een fictioneel woestijnstadje in rond 1955, en naast de usual suspects zijn onder anderen Margot Robbie, Steve Carrell en Tom Hanks aan de (zeer uitgebreide) cast toegevoegd. De film is geschreven door Roman Coppola en Anderson en moet op 23 juni in de Nederlandse bioscopen uitkomen