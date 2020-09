De vijftiende editie van Camera Japan staat bijna voor de deur. Hét festival over Japanse film vindt plaats van 23-27 september in Rotterdam (in LanterenVenster) en 1-4 oktober in Amsterdam (in Lab111). Met wat minder tickets en films dan voorgaande jaren, om de corona-regels in acht te houden, maar met alsnog een rijk en divers programma. Cinemedewerker Theodoor Steen, tevens een van de programmeurs bij Camera Japan, tipt alvast tien films die de moeite van het bezoeken waard zijn.

Conflagration

Op Camera Japan draaien er altijd wat klassiekers, vaak vergezeld van een programma dat context biedt. Dit jaar draait Conflagration, van regisseur Kon Ichikawa, gebaseerd op het beroemde boek van Yukio Mishima. Voor de broodnodige context is er in Rotterdam een lezing door dr. Ivo Smits, die in zal gaan op het werk van Mishima en de verfilmingen daarvan, en in Amsterdam is er een lezing door dr. Luk van Haute, die meer zal vertellen over patriottisme en oorlogsthematiek in Japanse cinema.

The Day of Destruction

Het grootste stuk van het Rotterdamse gedeelte van het festival vindt plaats in LantarenVenster met één grote uitzondering: The Day of Destruction, de zogenaamde kick-off van het festival. Die vindt plaats in WORM Rotterdam, een vrijhaven voor experimentele films en muziek. The Day of Destruction past daar goed, met haar experimentele vertelvorm en stampende metal- en punk-soundtrack. Het is tevens een van de beste films van het festival, wat ondergetekende betreft, die deels gefilmd is tijdens de huidige pandemie, en daarmee ook angstvallig actueel is.

Happy-Go-Lucky Days

Een gedeelte van het festival valt samen met Rotterdam Pride, en ook op Camera Japan draaien een aantal films met een queer-thema. His, bijvoorbeeld, een dramafilm over twee mannen die vechten om de voogdij van de dochter van een van hen. Maar ook de sympathieke anime Happy-Go-Lucky Days, gebaseerd op de gelijknamige populaire romantische mangaserie, waarin we vier lichtvoetige verhalen zien over beginnende liefdes, waaronder twee verhalen met een koppel van hetzelfde geslacht.

The Hardness of Avocado

Een film over millennials met avocado in de titel? Dat is vragen om grappen. Toch is The Hardness of Avocado een scherp geobserveerd drama over een jongen die in een impasse zit: in de liefde, in werk, in zijn leven. Hij geeft zichzelf, na gedumpt te zijn, een maand om zijn leven op de rit te krijgen. The Hardness of Avocado gaat over dat schemergebied tussen relaties in, waarin alles én niets mogelijk lijkt.

It Feels So Good

Ook wie op zoek is naar stomende erotiek komt op Camera Japan aan zijn/haar trekken, want er draait een aantal films met bakken vol bloot. 108: Revenge and Adventure of Goro Kaiba bijvoorbeeld, een absurdistische seksklucht. Maar voor het serieuze werk verwijs ik u door naar It Feels So Good, een film geregisseerd door Haruhiko Arai, die eerder het succesvolle Vibrator schreef. In deze film wisselen existentiële gesprekken tussen een man en zijn voormalige geliefde zich af met de erotische uitspattingen van hetzelfde stel. Voor wie de erotiek graag met een beetje inhoud heeft.

My Identity

Camera Japan is altijd op zoek naar nieuwe stemmen in de Japanse filmwereld, en er draaien ook twee afstudeerfilms. Het melodramatische maar mooie The Other Home, over een jongen die ontdekt dat zijn vader vreemdgaat, maar ook My Identity van Sae Suzuki, waarin het thema van identiteit in de Japanse samenleving op subtiele wijze verkend wordt. Hoofdpersoon is een biculturele jonge vrouw die een vriendschap aangaat met een oudere vrouw die te maken krijgt met seksisme op de werkvloer. De film kaart zaken als seksisme en racisme aan zonder te verworden tot ‘Een Film met een Boodschap’. Een van de sterkste drama’s op het festival.

Not Quite Dead Yet

Een grotere publiekstrekker vinden we in Not Quite Dead Yet, een kolderieke mainstreamkomedie over een opstandige tiener die met de geest van haar strenge vader moet samenwerken om te voorkomen dat hij eeuwig dood blijft. Geestige humor en een gelikte visuele stijl maken dit een vermoedelijke festivalhit.

Romance Doll

De openingsfilm van het festival dit jaar is Romance Doll, van regisseur Yuki Tanada. Camera Japan heeft eerder werk van haar vertoond, waaronder een retrospectief in 2015. Romance Doll is een lichtvoetig romantisch drama over een man die sekspoppen maakt, iets waar zijn nieuwe vriendin niet van op de hoogte is, wat voor frictie in de relatie zorgt.

Voices in the Wind

In de recente reeks Zomergasten liet actrice en schrijfster Nazmiye Oral een fragment zien uit een documentaire over een witte telefooncel, waarin mensen een boodschap konden inspreken voor overleden dierbaren. Voices in the Wind is een fictief drama, over de jonge vrouw Haru, die op reis gaat naar diezelfde telefooncel, om afscheid te nemen van haar ouders. Regisseur Nobuhiro Sawa is een bekende naam onder liefhebbers van Japanse arthouse vanwege eerdere, gelauwerde films als M/other en H Story.

Vampire Clay: Derivation

Tot slot draait er, voor de liefhebbers van gory horror en absurdistische komedie nog de film Vampire Clay: Derivation, het tweede deel in de Vampire Clay-serie. De film valt ook los goed te bekijken, en springt voornamelijk in het oog vanwege de steeds bizardere manieren waarop de kleimonsters uit de titel zichzelf transformeren. Dat deze groteske creaturen vrijwel volledig tot leven worden gebracht met traditionele make-up-effecten en stop-motion maakt de film alleen maar leuker.