Laten we aannemen dat als je de Fifty Shades-serie nu nog niet hebt gezien – of gelezen – dat het waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. Yes? Oké dan, in dat geval is het wat deze aflevering betreft helemaal prima! Of je Fifty Shades Darker hebt gezien of niet, je kunt gewoon lekker luisteren. Dus doe jezelf een plezier, en giechel mee om deze knettergekke romantische film over een giftige relatie!

Onze gast is Brendan Steere, en hij weet verdomde goed dat Darker geen goede film is. Maar dat is juist de reden dat hij hem op prijs stelt. En je snapt misschien waarom als je weet dat hij zelf The VelociPastor (2018) heeft geregisseerd. Die film kwam drie jaar geleden uit, maar werd een plotseling culthit tijdens de pandemie. Het is het verhaal van een priester die vervloekt wordt en in een dinosaurus begint te veranderen. En dan vallen de ninja’s aan! Een film die de draak steekt met heerlijk slechte B-films; een ‘circulaire komedie’, zoals Brendan dat genre noemt.

En als hij dan een film als Fifty Shades Darker ziet, moet hij er alleen maar om lachen. Hoe serieus het personage Christian Grey zichzelf neemt, hoe Dakota Johnson hard haar best doet om haar rol te laten werken, dat er nauwelijks echte stoutheid voorkomt in een sexy bedoelde film.

Ook hebben we het over opzettelijk slechte films, een carrière in de uitgeverswereld voor fictieve personages als een vorm van wensvervulling, en hoe Brendan een exemplaar van Twilight stal van zijn prom date.

Let’s assume that if you haven’t seen – or read – the Fifty Shades series by this point, you’re probably not gonna. Right? Well then, for the purpose of this episode, that’s perfectly fine! You can listen, whether you’ve seen Fifty Shades Darker or not. So it’s time to have some giggles with this crazy romance movie about a toxic relationship! Our guest, director Brendan Steere, is very aware how not good Darker is. But that’s what makes him appreciate it. And maybe you understand why if you know that he’s the director of The VelociPastor (2018) , which came out three years ago, but became a cult hit during the pandemic. A story about a priest who gets cursed, and starts turning into a dinosaur. And then the ninjas attack! It lovingly pokes fun at bad B-movies by being one ; a circular comedy, as Brendan calls the genre. When he sees a movie like Fifty Shades Darker , it just tickles him. The self-seriousness of Christian Grey, Dakota Johnson actually trying to make her role work, there being barely any real naughtiness in a supposedly sexy movie. The glee is real, people! And that’s more than enough reason to talk about Fifty Shades Darker . We also discuss intentional badness in films, publishing as a wish-fulfilling career for fictional characters and how Brendan stole a copy of Twilight from his prom date.

