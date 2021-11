Goed nieuws voor eenieder die zit te springen om nieuwe projecten van de legendarische cultregisseur Alejandro Jodorowsky! Nou ja, goed nieuws met een twist dan: de 92-jarige filmmaker heeft besloten dat hij niet meer de energie heeft om zijn beroemde graphic novel The Incal zelf te verfilmen, maar heeft een waardige opvolger gevonden. The Incal ontstond uit Jodorowsky’s megalomane plannen om Dune van Frank Herbert te verfilmen, waarvan de meest recente bewerking van Denis Villeneuve vooralsnog een succes blijkt te zijn. In de onderstaande short legt Jodorowsky uit dat hij vol vertrouwen het stokje heeft doorgegeven aan niemand minder dan Taika Waititi, de Nieuw-Zeelandse regisseur van Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit en What We Do in the Shadows. Waititi zal samen met zijn Kiwi-kompaan Jemaine Clement en de schrijver Peter Warren een script in elkaar draaien als eerste stap naar een verfilming van de iconische graphic novel. Het zal dus nog wel even duren voordat we iets te zien krijgen, maar hoe harder Waititi hieraan werkt, des te kleiner is de kans dat hij nog bezig is met de tot falen gedoemde live-action versie van Akira.