Deze week verscheen Texas Chainsaw Massacre op Netflix: inmiddels de achtste film in de franchise die gebaseerd is op The Texas Chainsaw Massacre, de ongeëvenaarde klassieker uit 1974. De Canadese YouTuber Mildred (bekend van zijn politieke YouTubekanaal Thought Slime) analyseert in zijn andere YouTube-kanaal Scaredy Cats klassieke en recente horrorfilms en laat in de Cine Short van deze week terecht geen spaan heel van deze zielloze bastaardsequel.