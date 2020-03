Nu de bioscopen gesloten zijn, filmfestivals van de komende maanden op losse schroeven staan en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, zet Cine op een rijtje welke initiatieven er deze dagen uit de grond schieten om de filmliefhebber ook thuis aan z’n trekken te laten komen.

Cinetree

Cinetree is een streamingplatform dat films aanbiedt die zijn geselecteerd door een aantal vaste en wisselende curatoren, waaronder bekende Nederlanders als Joris Luyendijk en oprichter Hanna Verboom. Met de code ‘samenthuis’ bieden ze t/m 6 april hun selectie, met onder meer de documentaire Life, Animated, de subversieve coming of age-film Submarine en de geslaagde Willem Frederik Hermans-verfilming Beyond Sleep, gratis aan.

https://cinetree.nl/samenthuis

IDFA

Documentairefestival IDFA biedt op haar site een enorme selectie documentaires gratis aan. Ruim driehonderd korte, middellange en lange films uit alle uithoeken van de wereld. Naast deze gratis collectie, zijn er ook nog talloze documentaires tegen een kleine vergoeding te bekijken. De komende tijd zullen we op Cine zo nu en dan een selectie van tips geven uit het enorme aanbod.

https://www.idfa.nl/en/info/watch-films-online

Movies That Matter op Picl

Het Movies That Matter Festival in Den Haag zag zich genoodzaakt de boel te annuleren, maar dat heeft ze niet uit het veld geslagen. Een aantal van de films uit het programma zal online worden aangeboden via thuisbioscoop Picl. Ook zullen er op de site van MTM interviews met makers verschijnen. De films zijn vanaf 20 maart beschikbaar op Picl voor de prijs van een bioscoopkaartje (€8,50). Houd Cine in de gaten voor een verslag van dit online festival.

https://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/festival-online

Film1

Klanten van KPN en Ziggo krijgen momenteel gratis toegang tot de Film1-kanalen op televisie. Het aanbod varieert van recente films tot klassiekers en films voor het hele gezin. Een greep uit de gids van aankomende week: Under the Skin, Guess Who’s Coming to Dinner, Kick-Ass, Bohemian Rhapsody en Serpico. Voor elk wat wils dus.

https://www.film1.nl/tvgids/

It’s Such a Beautiful Day

Animator Don Hertzfeldt heeft zijn uur durende film It’s Such a Beautiful Day gratis beschikbaar gemaakt via Vimeo. Deze prachtige animatiefilm uit 2012 over de aan een niet nader gedefinieerde hersenziekte lijdende Bill is een mix van zwarte humor, surreële momenten en vooral een hartverscheurende duik in een op knappen staand menselijk brein. Met de code ‘IAMSTUCKINSIDE’ kun je dit meesterwerk gratis bekijken.

while we’re all locked indoors wondering how bad things will get, “it’s such a beautiful day” will be available to stream around the world for free. use the coupon at the following link if you need something new to fall asleep tohttps://t.co/wA0zkChV0w — don hertzfeldt (@donhertzfeldt) March 19, 2020

Filmkrant en Eyelet

De Filmkrant gaat per direct een samenwerking aan met Eyelet, een VOD-platform dat, zoals de Filmkrant in haar aankondiging schrijft ‘rechthebbenden van films [verbindt] met uitgevers over de hele wereld.’ Wie een film kijkt via het platform ‘zorgt ervoor dat de rechthebbenden van de film eerlijk betaald worden, en steunt bovendien de Filmkrant, dat een percentage van de opbrengst ontvangt.’ Want nu de bioscopen dicht zijn, zijn het ook voor De Filmkrant (normaal gedistribueerd in bioscopen) lastige tijden.

http://filmkrant.nl/tag/eyelet/

My Darling Quarantine Short Film Festival

Website Talking Shorts organiseert een online festival voor korte films, in samenwerking met shorts festivals van over de hele wereld, waaronder het Nijmeegse Go Short, dat gepland stond van 1 tot 5 april. Elke week worden zeven korte films met het thema ‘dystopie’ online aangeboden, daarnaast is er een GoFundMe-pagina waarvan de opbrengsten gaan naar Artsen zonder Grenzen en culturele instanties. In deze eerste week zijn onder meer korte films uit Griekenland en IJsland te zien.

https://www.talkingshorts.com/festivals/my-darling-quarantine-short-film-festival

En verder

Uiteraard weten filmliefhebbers de usual suspects aan streamingplatforms als Netflix en Disney+ blindelings te vinden, maar wij bij Cine brengen graag wat obscure alternatieven onder de aandacht:

Open Culture – deze site biedt films aan die zich in het publieke domein bevinden, dus gratis en voor niets te bekijken zijn. Met films van onder meer Hitchcock, Powell & Pressburger en Charlie Chaplin.

Soviet Movies Online – een grote catalogus van films uit Rusland en de voormalige Sovjet-Unie met Engelse ondertiteling, Te bekijken tegen een bescheiden vergoeding.

Eastern European Movies Online – zelfde principe, maar dan voor films uit (u raadt het al) Oost-Europa.

Anarchist Film Archive – hopelijk blijft de anarchie buiten beperkt tot wat zotte hamsteraars, maar via deze site kun je binnen lekker losgaan met deze enorme catalogus aan anarchistische films.