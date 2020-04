Noura is in Noura’s Dream op zoek naar liefde en vrijheid, maar dat wordt bemoeilijkt door de twee mannen in haar leven. Ook al zit haar man Jamel vast in de gevangenis, openlijk met haar minnaar Lassaad zijn kan Noura niet: op overspel staat een celstraf van vijf jaar voor beide geliefden. Toch kan de toekomst er rooskleurig uitzien voor hen: Noura heeft de papieren om te scheiden van haar man ingediend en moet nog vier dagen wachten tot het officieel is. Maar als hij plots vrijkomt en weer in haar leven en dat van hun drie kinderen is, moet ze omgaan met zijn onvoorspelbare en autoritaire gedrag. Ondertussen vraagt Lassaad haar aandacht op.

Deze complexe personages, die ieder empathie maar ook frustratie oproepen, dragen deze mooie film. Regisseur Hinde Boujemaa snijdt met Noura’s Dream de positie van vrouwen in de Tunesische samenleving aan. Dat onderwerp is haar niet vreemd; in 2012 maakte ze de documentaire It Was Better Tomorrow, over een Tunesische alleenstaande moeder na de Arabische Lente.

Het acteerwerk van Hind Sabri als Noura is gevoelig en overtuigend. Tegenstrijdigheden, verborgen angst of nervositeit weet Sabri met gemak in haar gezicht en bewegingen te leggen. Wanneer haar man erachter dreigt te komen dat ze een minnaar heeft en ze moet liegen, onschuldig moet lijken en tegelijkertijd verontwaardiging moet tonen, terwijl ze overduidelijk bang is dat de waarheid boven tafel komt, maakt ze al die tegenstrijdige gevoelens indrukwekkend invoelbaar. Dat de camera in die scène alleen haar volgt is een sterke zet: zo dicht bij haar zijn doet je sympathie voor haar groeien. Al maakt dat gevoel plaats voor boosheid wanneer ze overweegt haar kinderen bij haar man achter te laten en met haar minnaar te vluchten.

Niet alleen Noura is een complex personage, ook de twee mannen zijn niet eendimensionaal. Noura’s man Jamel mag dan een crimineel zijn waar ze zichtbaar bang voor is en die zonder overleg besluit dat ze gaan verhuizen, hij lijkt oprecht van Noura en de kinderen te houden. Wanneer Noura zijn pogingen tot nabijheid niet beantwoordt, voel je de pijn van afwijzing toch een beetje met hem mee. Haar minnaar is daarentegen niet de ideale redder in nood die, als ze openlijk met hem zou zijn, haar helemaal gelukkiger zou kunnen maken. Al is hij overduidelijk verliefd op haar, tegelijkertijd is hij onhebbelijk jaloers en temperamentvol en wil haar evengoed dingen verbieden. Er lijkt geen ideaal toekomstscenario voor haar te zijn – vooral niet in deze door mannen gedomineerde wereld waar je als vrouw minder bewegingsruimte hebt.

Interessant is daarbij dat Boujemaa laat zien dat patriarchaal machtsmisbruik niet alleen van man op vrouw kan inwerken, maar ook van man op man. Zo lijdt een van de personages onder de voornamelijk mannelijke neiging tot dominantie wanneer hij verkracht wordt door een andere man. Daarmee toont Boujemaa hoe genderongelijkheid doorwerkt op alle niveaus en op iedereen in de samenleving. Noura’s Dream gaat daarom ook niet alleen om Noura’s persoonlijke droom van vrijheid en liefde, maar beslaat ook het dromen van een samenleving zonder verstikkende man-vrouwverhoudingen.

Noura’s Dream is vanaf 30 april te zien via Picl