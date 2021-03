Je kan in tijden van corona werkloos thuis blijven zitten en je overgeven aan de verveling. Of je doet dat niet. Voor acteur Thijs Boermans is stil zitten duidelijk geen optie. Want toen de filmindustrie in Nederland stil kwam te liggen, ontstond er ruimte voor ontwikkeling. En dus maakte Thijs een reeks ‘visuele podcasts’ over het acteursvak. “Het is inderdaad een beetje ontstaan omdat er door corona weinig werk is. En ik wilde mezelf wel blijven prikkelen”, vertelt de jonge acteur. Omdat zijn eigen vriendenkring voor een groot deel uit jonge ambitieuze makers bestaat, vond Thijs al snel een club mensen die wel met zijn idee aan de slag wilde. Samen met Black Bee productions begon de ontwikkeling van een format waarin Thijs praat met bekende en ervaren acteurs over het vak. Na flink wat brainstormen en een pilot, ontstond het uiteindelijke idee voor The Spotlight: “We gaan met acteurs praten en samen met hen naar scenes kijken die we vervolgens gaan ontleden. Een beroemde scène en een scene die de acteurs zelf kiezen omdat zij er zelf graag iets over willen vertellen.”

Het levert een reeks bijzondere gesprekken op. In de intimiteit van een lege bioscoopzaal vertellen de acteurs over bijzondere rollen, het winnen van Gouden Kalven en dat een goeie scene soms ook maar gewoon toeval is. Het is een leerzaam kijkje achter de schermen van de Nederlandse film en in het brein van een grote variëteit acteurs. Zo nemen Robert de Hoog en Monic Hendrickx, Jan Kooijman en Susan Radder plaats in het – in dit geval – zwarte pluche van Boermans’ bioscoopzaal.

Dat Thijs Boermans zo gefascineerd is door het filmvak, is niet gek. Hij komt zelf uit een (film)makers familie. “Film was bij ons thuis altijd het onderwerp van het gesprek”, vertelt de zoon van Theu Boermans en Paula van der Oest. “Maar ook veel van mijn vrienden vinden het vak interessant. Soms omdat ze ook makers zijn, maar ook gewoon omdat ze graag naar een bepaalde film of serie kijken. Die vind het ook leuk om te weten hoe zo’n acteur zich voorbereid op een rol.”

Zodra het over acteren gaat, gebeurt er iets in de ogen van Thijs. Het is zelfs via een

videoverbinding niet te ontkennen dat de jonge hond acteren het mooiste vindt wat er is. “Er komt zoveel meer bij kijken dan dat mensen soms verwachten. En het is mooi om dat in kaart te brengen.” Iets waar de industrie zelf het ook direct mee eens bleek te zijn. Want de scenes werden allemaal kosteloos ter beschikking gesteld, en alle acteurs waren enthousiast om mee te werken.

Dat Thijs en zijn gesprekspartners een enthousiasme delen voor het vak, is ook in de gesprekken duidelijk terug te zien. Al was het voor de acteur wel even wennen om de rol van interviewer te moeten innemen: “Ik vond het oprecht en stuk spannender dan normaal. Het is natuurlijk mijn eigen idee, dus dan is het ook je eigen verantwoordelijkheid dat het goed wordt. En dat interviewen vond ik nog best lastig. Het is echt anders dan een goed gesprek voeren. Je moet nu echt het gesprek leiden, zorgen dat er een rode draad in het gesprek zit.

En daarin ben je als interviewer ben je erg aangewezen op jezelf. Dus ja, dat was wel eng als ik eerlijk ben. Maar dat is ook goed. Ik denk dat je gezonde spanning ook wel aan moet gaan.”

Uiteindelijk is Thijs erg blij met het resultaat. “Omdat de mensen die ik interview heel erg verschillen, hebben ze allemaal hun eigen interessante verhaal. Jan Kooijman speelt heel anders dan Susan Radder.” En Thijs heeft veel van de gesprekken geleerd: “Zo zijn er veel acteurs die een hele geschiedenis bij hun personage bedenken, waar verder niemand die de film of serie kijkt wat mee te maken heeft. Dat helpt hen om snel in hun rol te kunnen komen zodra ze op de set staan. Zo heb ik zelf nooit eerder over een rol nagedacht. En dat is wel heel vet. Want dat ziet niemand. Niemand weet dat, totdat er over gepraat wordt.”

De komende weken verschijnt er elke week een nieuw gesprek op YouTube en later zullen allen gesprekken ook als podcast via Spotify te luisteren zijn. “We zijn nog aan het kijken of we een manier kunnen vinden dat je tijdens het luisteren in één klik ook de scène kan zien die we bespreken. Dat zou wel vet zijn.”

En als er een tweede reeks mag komen, dan heeft Thijs zijn wensenlijstje al klaar: “Marwan Kenzari, volgens mij zou ik daar echt uren mee kunnen praten. Hij heeft iets onvoorspelbaars. En hij is iemand die echt extreem in zijn rol duikt. Zijn hele leven wordt bepaald door het personage dat hij op dat moment speelt. Hij speelt met zo’n energie en zo’n aandacht, daar ben ik zelf echt nog niet. “

Internationaal staat Christian Bale toch wel bovenaan voor Thijs. “Van die extreme method actors. Ik denk dat dat wel het interessants is Die paar acteurs die echt alle grenzen voorbijgaan en leven in of voor de film die ze dat op dat moment maken. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, maar ik zou daar wel willen komen.”