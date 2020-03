LvH: ‘Good day to you, Eline en Timna! Hoe gaat het met jullie en jullie naasten? Is iedereen braaf zijn best aan het doen om de pandemie in te dammen? Ik moest zelf onlangs naar het ziekenhuis voor een virus-ongerelateerde bloedtest en dat was een vrij surrealistische ervaring. Ik had er nog bijna een echtgenote aan overgehouden. Timna, hoe gaat het in good old Hillywood?’

TR: ‘Hier iedereen (voor zover we weten) gezond, gelukkig. Het is een bizarre situatie. Afgelopen weekend was ik met de verkering nog in Londen. Daar waren ze nog helemaal niet bezig met voorzorgsmaatregelen. En dan kom je vanuit die bezige stad ineens keihard tot stilstand. Daar moet ik best aan wennen, merk ik. Ik ga juist goed op drukte, deadlines, mensen om me heen. Dus ik moet oppassen dat ik zelf nu niet tot stilstand kom. On the positive side: mijn sportschool zet nu een paar keer per week een sportles online, dus ik heb deze week voor het eerst in mijn leven staan dansen, springen en squatten in de woonkamer.’

LvH: ‘Goed bezig! Maar dat ze in Londen zo lang dachten dat je met een stiff upper lip wel immuun bent, is natuurlijk waanzin. Ik hoop dat hun recente koerswijziging nog een beetje gaat helpen, het laatste dat we willen is dat onze overburen afkoersen op een enkeltje Threads. Teveel slecht nieuws consumeren is trouwens wel iets waarmee ik probeer te minderen: je wil nog een beetje productief kunnen zijn en dat gaat zo moeilijk als je in foetushouding achter de bank verstopt zit. Ik ben een nieuwe rubriek aan het opzetten genaamd (Film)liefde in Tijden van Corona en volgende week hoop ik dat we een eerste artikel kunnen presenteren over de ideale date-films in dit scenario. Eline, hou jij het nog een beetje uit in Kasteel Vosmaer?’

ES: ‘Kasteel Vosmaer lijkt vooralsnog uitermate geschikt voor onze huidige situatie. Toegang tot balkon en afgesloten tuin zorgen er in ieder geval voor dat ik nog een beetje naar buiten kan. Met het filmtheater dicht is het thuiszitten nu echt een feit. 1Q84 van Haruki Murakami heb ik nog steeds niet aangeraakt, want vooralsnog heb ik mezelf vermaakt met: De Pest van Camus lezen (toepasselijk), schoonmaken, schilderen, meer opruimen en koken. Het schoonmaken, schilderen en opruimen voorzien van de Black Panther en Spider-Man: Into The Spider-Verse soundtrack.

Daarnaast mijn nieuwe hobby voor 2020 ontdekt: kleuren. De Verborgen Oceaan vereist concentratie en focus, dus je bent zo een paar uur verder. Ik merk dat ik veel minder tijd achter een beeldscherm heb doorgebracht dan dat ik in eerste instantie zou denken. Dat neemt niet weg dat ik zo lekker wel even de een na laatste aflevering van dit seizoen van Flikken Maastricht ga kijken. HELL YEAH. Hoe gaan jullie het weekend in?’

TR: ‘Ik mag vandaag nog een laatste keer buitenspelen. Ik werk als freelancer voor een van Neerlands grootste entertainment nieuwsprogramma’s, en tja, dat gaat gewoon door. Na vandaag gaat het grote thuiszitten voor mij pas echt beginnen, want dit is voorlopig de laatste keer dat ik werk op een redactie. De verkering en ik hebben de spelletjeskast maar eens opengetrokken. Gisteren lekker met een wijntje Ticket to Ride gespeeld (wat een enig spel) en Machiavelli (ook een aanrader). En ik heb de Nintendo afgestoft, dus er wordt ook fanatiek ge-Mario-Kart. Of is het Mario gekart?! Kortom, wij vermaken ons dit weekend wel. Gelukkig is er ook nog genoeg te bingen en te streamen. Zo heb ik deze week The Good Place ontdekt, vrij laat, I know. Maar dat kijkt wel lekker weg. En we hebben sinds kort Disney+, dus behalve spelletjes wordt er ook heerlijk meegezongen met Mary Poppins bij ons thuis. Waarover overigens later meer, want net als Luuk ben ik aan het pielen om een quarantaine-rubriek op te tuigen, maar dan over Disneyfilms. Want hoewel die foetushouding achter de bank verleidelijk is, wil ik deze tijd vooral gebruiken om meer te schrijven. Staan er bij jullie eigenlijk virtuele borrels op de planning?’

LvH: ‘Pas je heel goed op vandaag, Timna? Razende RTL-reporter tijdens pandemie klinkt als de synopsis van een Nederlandse remake van [Rec]. Goed dat je daarna thuis kan werken, ik zal vandaag voor je duimen. Ik zit mezelf op te vreten van ergernis als ik uit mijn raam kijk en zie dat iedereen doodleuk met elkaar aan het keuvelen is, niet genoeg afstand weet te houden en lekker van het zonnetje geniet. Normaal gesproken is dat misschien FOMO, maar nu wil ik de ramen opengooien en in een rant uitbarsten: “BLIJF BINNEN, STELLETJE LOPENDE INFECTIEHAARDEN! ER IS EEN FUCKING PANDEMIE DIE ONZE KANT OP KOMT EN JE BRENGT IEDEREEN DIE JE LIEFHEBT IN LEVENSGEVAAR! DIT IS GEEN GRAP *@#$%^Ö€!!!!” Of overdrijf ik nu?’

TR: ‘Thuiswerken? Was het maar zo’n feest. Vanwege alle voorzorgsmaatregelen worden freelancers momenteel overal wegbezuinigd. Op alle redacties wordt met kleinere teams gewerkt en we zitten allemaal ongemakkelijk twee bureaus uit elkaar. En dat is ook alleen maar omdat bepaalde redactionele werkzaamheden niet vanuit huis gedaan kunnen worden. Maar goed, vandaag dus de laatste dag met gepaste afstand onder de mensen. Hoe klote ook dat ik straks praktisch werkloos thuiszit, voelt dit dagje naar buiten wel als een luxe.

Want nee Luuk, je overdrijft zeker niet. Al die mensen die op straat gezellig lopen te doen alsof er niks aan de hand is, snap ik ook niet. Terwijl hier binnen alles anders en voorzichtig gaat – zo voorzichtig dat het mij m’n inkomen kost – maak ik me vooral druk om de reis naar huis. Of het onvermijdelijke tripje naar de supermarkt. Want buiten lijkt niemand zich druk te maken. Het lijkt Londen wel… Ik zie overal beelden van uitgestorven straten en lege pleinen, maar in het Gooi doet men daar duidelijk niet aan mee.

Natuurlijk is het lastig om jezelf in te houden als je geen klachten heb. Zo twijfel ik momenteel of ik wel of niet bij vrienden die alleen wonen langs moet. Even een kop koffie, met een grote keukentafel tussen ons in. Een beetje voor mijn eigen sanity, want ik ga zelf ook niet zo goed zonder sociaal contact, maar ook voor die van hen. Wat dat betreft ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat die digitale mogelijkheden kunnen bieden.’

ES: ‘Nee hoor, ik heb precies hetzelfde. Als ik alle kinderen en ouders op het plein vlakbij mijn huis zie snap ik er ook weinig van. Je bent niet naar huis gestuurd om vervolgens bij elkaar te komen op deze manier. En dan de uitleg “ja, nu het nog even kan wil ik wel buiten zijn” alsof de overheid ons aan het pesten is en het virus netjes wacht tot je de voordeur achter je gesloten hebt en netjes je schoenen bij de deur zet. Ik kijk met veel verdriet naar de sterfgevallen in het zuiden van Europa en kan alleen maar hopen dat het bij ons niet zo erg zal worden. O, en denk je nu “ja maar bij ons is x en y beter geregeld”, sssssssst. Niet doen. Stil. Enfin, ik heb Hitman 3 er maar bijgehaald, en ben ontzettend blij met alle DLC content die ik heb gemist na de release. Ik kan nu met plezier en creativiteit hele uitgebreide hits voorbereiden en uitvoeren. Ik heb mijn game opgeslagen op het moment dat mijn Agent 47 in een vampire magician-pak aan een regenpijp hangt te wachten tot hij een gevaarlijke zakenvrouw/modeontwerper kan uitschakelen met een briefopener. Door de grote variatie in locaties, doelwitten en opties om iemand uit te schakelen (met de nodige dosis humor, wat ik altijd kan waarderen) gaat het niet snel vervelen. Nu hoorde ik ook dat Division 2 iets nieuws krijgt. Die game wil ik ook graag spelen, maar dan moet ik wel even een aantal vrienden bij elkaar krijgen om het weer samen op te pakken. Nu iedereen grotendeels thuis zit moet dat geen onmogelijke opgave zijn. Over (online) samenkomen gesproken, hebben jullie nog suggesties voor een website of applicatie waarmee ik snel met een groepje kan (video)chatten? Mijn Google Hangouts doet moeilijk….’

LvH: ‘Ja, gamen is voor mij nu ook een manier om mezelf af te leiden van de buitenwereld. Ik merkte bij het spelen van Marvel: Future Fight na een tijdje op dat er een vrij groot aantal personages opdook waar ik nog nooit van had gehoord. De onderliggende huidige existentiële angst vond even een rare uitlaatklep toen ik me af begon te vragen of ik ontzettend achter was gaan lopen ten opzichte van de comics, maar het spel blijkt gemaakt te zijn door een Zuid-Koreaanse studio en bevat dus een aantal nieuwe helden van Zuid-Koreaanse en Aziatische afkomst. Wederom toch onterecht FOMO dus, en leuk om mijn blik mee te kunnen verruimen. Ik ben zelf ook aan het rondkijken naar een goed (video)chatprogramma, ik begrijp dat FaceTime voor Apple populair is, toch? Ik ben me aan het verdiepen in hoe Signal daarvoor gebruikt kan worden. Met Skype heb ik geen erg goede ervaringen, maar het is al een tijdje geleden dat ik het gebruikt heb. En een bunkerbuddy raadt me net de app Houseparty aan. Ik heb vanavond mijn eerste online feestje, ik moet alleen nog in de stemming komen…’

ES: ‘Dank voor de tips Luuk! Ik ga vanavond even onderzoeken hoe goed alles werkt. Ook mijn eerste online feestje! Met films. Of series. Volgens mij wilde de groep RuPaul’s Drag Race UK kijken vanavond. Ik tel voor het gemak de eerste keer dat ik samen met vrienden Chatroulette wilde uitproberen niet mee, alhoewel we na een woud van piemels op een gegeven moment wel een heel leuk gesprek hadden met een groep Amerikanen waarmee we uiteindelijk ook nog (virtueel) shots gedaan hebben. Dat was wel leuk. Misschien moeten we allemaal weer Chatroulette een kans geven en de piemels wegjagen. Prima manier om het weekend te overleven, toch? Veel plezier bij je online feestje Luuk, wordt vast heel leuk. En zo niet, kun je de laptop dichtklappen en ben je meteen thuis!’

TR: ‘Misschien moet ik ook maar eens op zoek naar mijn innerlijke gamer. Want behalve Mario Kart en een rondje bananen zoeken met Donkey Kong, game ik eigenlijk nooit. Hoewel ik qua bezigheidstherapie misschien maar eens aan mijn onderzoeksvoorstel moet. De droom is om ooit nog eens een PhD te doen over ethiek in films en series, dus daar kan ik nu mooi werk van maken. Zo heb elk nadeel toch weer zijn voordeel.

Maar goed, nu nog weekend. Dus ik ga zo na het werk, als ik veilig met de trein in een hopelijk lege coupe weer thuis ben gekomen, maar eens kijken of er een digitaal biertje in zit. Proost alvast en blijf gezond (en zoveel mogelijk binnen). En Eline: Chatroulette zonder piemels, ik ben hoe dan ook voor!’

LvH: ‘Jullie ook veel plezier gewenst ladydudes! En voor al onze lezers, zorg goed voor jezelf en elkaar. EN HOU AFSTAND VERDULLEME! Toodles!’