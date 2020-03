LvH: ‘Ladies and gents, step right up! Hoe hebben jullie deze week van sociaal afstand bewaren ten opzichte van je medemens en verplicht cocoonen beleefd? En hoe houden jullie contact met de achterban? Ik had vandaag mijn eerste Zoom-meeting voor Kaboom, dat was een gezellig chaotische bedoening, maar dat zit een beetje in het DNA van het festival.’

TS: ‘Ik heb deze week vaker geSkyped dan in totaal in de twee jaar hiervoor. Dat is toch fijner dan enkel bellen. Aangezien mijn vriend en ik elkaar de komende maanden niet kunnen zien vanwege Corona, is dit wel een oplossing. Om niet gek te worden van het thuiszitten heb ik twee weken geleden eindelijk een Nintendo Switch aangeschaft, om onder andere Monnen te kunnen Poken. Maar de meeste tijd ging zitten in een aantal indiegames. Old Man’s Journey, een puzzelgame waarbij je het landschap manipuleert, zodat het oude baasje uit de titel zijn reis voort kan zetten, is prachtig. Ook fijn om digitaal nog van bewegingsvrijheid en de buitenwereld te kunnen genieten… De art is echt beeldschoon, de soundtrack zou ik direct kopen en het verhaal, dat volledig woordeloos wordt verteld, is oprecht ontroerend. Ik moest een traantje wegpinken. En hoe komen jullie de tijd door, Timna en Eline?’

TR: ‘Goede vrijdag allemaal! Quarantaine week twee was al een stuk beter. Hoewel ik vandaag een ontzettende baaldag heb genomen en heerlijk op bed The Good Place lig te kijken, heb ik de rest van de week me wel aan een soort ritme kunnen houden. In gevecht tegen de verveling en al het slechte nieuws ben ik een goed nieuwsbrief gestart. Leuk om te maken en de reacties zijn ook nog eens super tof. Morgen gaat de tweede richting de digitale deurmatten, voor een lekker positief begin van het weekend. Verder hebben we hier in huis de ouderwetse bordspellen herontdekt, dus hier gamen we momenteel vooral analoog. Ik besef maar al te goed dat ik ontzettende mazzel heb dat ik en de verkering ons nog steeds vooral samen kunnen isoleren.

Ik heb inmiddels ook Zoom ontdekt. Het is inderdaad even werken aan etherdiscipline, maar ik vond mijn eerste digitale borrel gisteren best gezellig. Hoe gaat het sociale contact houden bij de rest eigenlijk?’

ES: ‘Etherdiscipline! Ik heb inmiddels alle kleurplaten ingekleurd, dus ik heb een reis gemaakt naar een winkel (in een uitgestorven binnenstad) waar ze een hele wand vol kleurboeken hadden. Voor volwassen, niet kinderen, wist de verkoopster mij te vertellen. Mooi, ik was ook niet van plan dit boek te delen met minimensen. Ik heb er nu twee in huis, dus ik kan even vooruit. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik nog steeds geen zin heb om te lezen. Ik ben nog steeds met De Pest van Camus bezig, maar ik heb even geen zin om die af te maken. Weinig sociale contacten dus, alhoewel Zoom inderdaad zeer fijn was om met mijn vrienden te chatten. Morgen hebben we weer afgesproken om een drankje te doen. Een van onze vrienden zit momenteel in Colombia, dus we willen even checken of alles daar nog goed gaat. Ook ik heb een Nintendo Switch aangeschaft Theodoor! Dat was wel al vorig jaar, voor Pokémon Sword (mons those poké) maar sinds vandaag zal deze console alleen nog maar Animal Crossing New Horizons draaien. Het is de vijfde game in de Animal Crossing reeks (de spin-off games niet meegerekend) en alhoewel ik nog nooit een eerdere game heb gespeeld, klinkt het precies als iets wat ik nu nodig heb. Heel chill, fijn muziekje en heel weinig stressimpulsen. Lekker harken en onkruid wieden, precies wat ik ook nog in mijn eigen tuin doe. Side note: klimopplanten zijn bijzonder hardnekkig. Vandaag even lekker cocoonen en morgenavond een drankje doen met vrienden. Ik mis het wel hoor, even de deur uit. Maar alles for the greater good peeps! Wat ga jij doen Luuk?’

LvH: ‘Hmmm, ik boycott voorlopig even de Albert Heijn omdat ik ze mede-verantwoordelijk hou voor de afgelopen Hamsterdämmerung, gelukkig hebben ze dat zelf inmiddels ook wel door. Ik heb sowieso na gisteren even een supply run te hebben gedaan, weer genoeg in huis om het minstens een halve week uit te houden en de Aldi is vrijwel uitgestorven als je er rond half tien binnen flaneert, dus het jagen en verzamelen is tot nu toe niet erg stressvol gebleken. Ik zie online veel mooie initiatieven ontstaan van bevriende filmmakers en kunstenaars en er worden prachtige, grappige en belangrijke dingen gemaakt. De fabuleuze stripmaakster Merel Barends was bezig met een strip over een pandemie toen Corona toesloeg en heeft het pathogeen een memorabel (en highly punchable) uiterlijk meegegeven. En de strips van Maaike Hartjes, zelf herstellende van het virus, zijn informatief, grappig en lief tegelijkertijd. Verder heb ik niet echt plannen. Wat schrijven en lezen misschien? Ik weet het, spannend is anders…’

TS: ‘Ik ben bezig met flink wat artikelen voor het zomernummer van Schokkend Nieuws, maar ik kan daar nog niet teveel over zeggen. Maar terwijl ik me eigenlijk in zou moeten lezen is de Switch toch ook erg verleidelijk. Zo speelde ik heel Gorogoa uit, een werkelijk prachtige indie-puzzelgame, die vrijwel geheel ontworpen en getekend is door Jason Roberts. Jawel, getekend, want de stijl van de game bestaat uit met potlood getekende landschappen, die uit elkaar te trekken zijn, zodat ze nieuwe landschappen vormen. Zo kijkt het hoofdpersonage in de openingsscène uit een raam, waarna jij het raam kunt verwijderen, waardoor je een buitenwereld en een binnenwereld overhoudt. De bedoeling is dat je kleine elementen, in de werelden in de maximaal vier frames die je voor je hebt liggen, met elkaar combineert. De combinaties worden steeds inventiever, en al gauw spring je als personage door tijd en ruimte heen, overbrug je droom en realiteit. Zo ontstaat er een raamvertelling over een alchemistische queeste, waar Alejandro Jodorowsky een puntje aan zou kunnen zuigen.’

TR: ‘Klinkt gaaf Theodoor, zeker in deze tijd waarin we wel wat extra kunst en schoonheid kunnen gebruiken. Hier is het vanavond date night. We hebben net lekker eten besteld bij een van de betere restaurants in de regio en gaan zo heerlijk aan tafel met wijn en bestek en kaarsjes en zo een beetje doen alsof we uit eten zijn. En zo support je ook nog eens lokale ondernemers, dus het voelt bijna als een goede daad. Als het morgen nog steeds lente is buiten, gaan we denk ik lekker in de tuin aan de slag. Ik heb vorig jaar mijn huis gekocht, maar de tuin is nog een ravage. Dus we gaan de boel een beetje leeg scheppen zodat we ook buiten in quarantaine kunnen. Uiteraard gaat al het afval in zakken in de berging, want ik moet er niet aan denken nu in de rij bij het grofvuil te moeten. Maar het kan ook zomaar zijn dat we Star Wars gaan kijken. Deze ellende leek ons een prima moment om alle films maar eens achter elkaar te kijken. In de juiste volgorde uiteraard 😉

Het is wel fijn om te zien dat ook de rest van Nederland langzaam meer binnen blijft en die 1.5 meter eindelijk serieus neemt. Hoewel ik boodschappen doen nu wel een hele onderneming vind. Ik kan niet zo goed met winkelwagentjes overweg en ben zo’n type dat vaker tegen iets aan rijdt dan niet. En dat is nu natuurlijk precies niet handig (nooit eigenlijk, maar dat terzijde). Dus ik parkeer mijn wagentje zo tactisch en uit de weg mogelijk en ga als een soort balletdanser met smetvrees langs de schappen zodat ik mijn afstand bewaar. Het voelt nog steeds mega maf, maar het werkt. Hoe vergaat het Eline en Theodoor qua eten en drinken in huis halen?’

ES: ‘Food runs zijn kort en worden in ons huis nu door maar een persoon gedaan, om het risico enigszins te verkleinen. We hebben gelukkig genoeg eten (en heel veel snacks en fruit) in huis, zodat we voorlopig niet meer naar buiten hoeven te gaan. Bovendien hebben we wat kippen in onze tuin lopen, dus ik ga sowieso ontbijten met een vers eitje morgen! Ik zat net even naar de trailer voor Gorogoa te kijken en Theodoor het ziet er echt fantastisch uit!

Mocht ik wat afwisseling van Animal Crossing New Horizons nodig hebben ga ik deze game zeker overwegen. Ik ben ook nog bezig met Doom Eternal , maar een mens kan maar zoveel wezens uit de hel kapot schieten voordat je weer zin hebt in iets vrolijks. Verder probeer ik mijn creatieve kant weer een beetje te vinden, aangezien veel werkstress fataal is geweest voor mijn creativiteit. Ik zou graag weer wat meer schrijven of fotograferen (wat buiten helaas niet zo goed gaat momenteel). Verder wilde ik misschien nog wat vrijwilligerswerk doen, maar helaas is mijn middag bij de Voedselbank geannuleerd. Jullie nog ideeën? Misschien kijken of er iemand in de wijk hulp nodig heeft?’

LvH: ‘Ik zit mezelf ook thuis op te vreten (metaforisch gezien dan, aangezien de voorraadkast goed gevuld is) dat ik niet meer kan doen, want fuck, dan moet je de buitenwereld gaan trotseren. Mijn schrale troost is dat ik mijn computer sinds kort gebruik om naast het bingen van nieuws en met de buitenwereld in contact te staan, zijn rekenkracht voor de goede zaak in te zetten. Met het initiatief Folding@home worden de processorpaardekrachten die je niet gebruikt, ingezet om in een simulatie met proteïnen origami te spelen ten einde te ontdekken hoe ziektes bestreden kunnen worden. Het ultieme slacktivisme: de wereld redden door thuis op je badonkadonk te zitten en geneesmiddelen te helpen ontwikkelen. Misschien is dat wat? Heeft de rest nog ideetjes op dit vlak?’

TS: ‘Het enige wat ik kan benadrukken is dat veel bevriende ZZP’ers nu zonder opdrachten zitten, dus meer tijd om handen hebben en zitten te springen om bijverdiensten. Heb je altijd al een portret van jezelf gewild? Of wil je een liedje cadeau geven voor de verjaardag van een vriend(in)? Nu is het de tijd om creatief om te gaan met cadeautjes en tegelijkertijd je lokale kunstenaar te steunen. O, en blijf vooral ook bestellen bij je favoriete restaurants, ook zij hebben het hard nodig.

Wat zijn verder jullie plannen voor het komende weekend? Ik kijk erg uit naar de allerlaatste vier afleveringen van Steven Universe Future, de vervolgserie op animatiefavoriet Steven Universe. Al het commentaar dat de fans hadden op laatstgenoemde -dat conflicten wel erg makkelijk werden opgelost en dat niemand echt de gevolgen ondervond van catastrofale acties- worden met Steven Universe Future goedgemaakt. Sterker nog, het is een serie die heel expliciet gaat over de nasleep van strijd: het is de eerste kinderserie die ik me kan bedenken die het uitdrukkelijk heeft over post-traumatische stress. Het effect is een beetje Twin Peaks Seizoen 3 of Buffy the Vampire Slayer seizoen 6: het is duisterder, volwassener, een commentaar op de vorige seizoenen en het verdeelt de fans enorm. Ik ben in ieder geval erg blij met de ontwikkelingen dusver, maar ik hoop ook dat ze in zich niet net voor de eindstreep vergalopperen. En wat gaan jullie verder nog kijken/ doen/ spelen/ lezen/ breien/ kleien/ tekenen/ componeren?’

TR: ‘Oh, Eline wat ben ik jaloers op jouw kippen! Van de week slaakte ik daadwerkelijk een klein gilletje van geluk toen er weer eieren in de schappen stonden. Ik moest echt even mijn innerlijke hamster onderdrukken om niet met dozen vol de winkel uit te rennen. Dat is gelukt, maar het resulteert er wel in dat ik nu nog precies voldoende eitjes in dat ene doosje heb zitten om morgen pannenkoeken te bakken.

Op de activiteitenkalender staat naast de tuin een nieuwe goed nieuwsbrief. En er is ook nog een digitale sociale activiteit gepland. Een van de kroegen in Hilversum organiseert elke twee maanden een intro quiz: muziekjes raden aan de hand van de intro’s van de nummers. Dat gaat natuurlijk niet door, maar er ze gaan morgen een poging doen de quiz op Facebook te hosten. Met het hele team op Zoom dus en lekker liedjes raden. Zo kom ik toch nog mijn huis uit, al is het via de digitale snelweg. Hou vol allemaal, maak ook van dit weekend weer het beste en we kletsen volgende week weer bij! Oh, en vergeet de klokken niet te verzetten. Hebben we toch weer een uurtje extra tijd gedood van de quarantaine.’