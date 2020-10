LvH: ‘Heyhey folks, hoe bevalt Intelligent Lockdown 2: The Lockdowning? Houden jullie het een beetje uit, of beginnen de muren op jullie af te komen? Wat zijn jullie plannen deze komende periode?’

TS: ‘Helaas betekent deze lockdown dat ik mijn vriend tenminste de komende vier weken niet ga zien (wat ik erg naar vind), maar verder zag ik tijdens de pandemie toch al weinig mensen en kwam ik toch al niet in de horeca of cinema. Dus in wezen verandert er voor mij weinig, behalve dan dat ik voor het eerst in 1,5 jaar een weekje of twee vrij heb genomen van het schrijven van stukjes (nou ja, afgezien van deze dan). Ik ben van plan de releases van het afgelopen jaar een beetje in te halen, want als je verder bezig bent met Schokkend Nieuws-specials, Camera Japan-programma in elkaar zetten en stukjes voor Cine, blijft er vrij weinig tijd over om “gewoon iets voor de leuk te kijken”. Ik ben sowieso van plan om wat nieuwe Netflix-releases the checken: The 40 Year Old Version, Trial of the Chicago 7, The Babysitter’s Guide To Monster Hunting, The Devil All the Time, The Boys in the Band en Dick Johnson is Dead. Over allemaal heb ik goede berichten gehoord (en een aantal criticasters) dus ik wil het voor mezelf zien. Jullie nog tips op Netflix, Disney+ of Videoland? Ook series zijn altijd welkom.’

ES: ‘Ik heb deze week The Haunting of Bly Manor gekeken. Op de bank, met een dekentje. Voornamelijk verstopt onder het dekentje. Ik ben niet de grootste held als het aankomt op horror, of iets wat daar in de buurt komt, dus ik was voorbereid. Dat bleek echter niet nodig, want in tegenstelling tot The Haunting of Hill House was Bly Manor toch een stuk minder eng. Het is dan weliswaar geen vervolg op de eerder genoemde serie, maar met dezelfde makers, twee terugkerende acteurs en een soortgelijke naam was ik toch wel klaar voor een paar avonden flink spoken. Dat viel tegen. Waar The Haunting of Hill House voor mij echt de perfecte balans tussen drama en horror had gevonden heeft The Haunting of Bly Manor eigenlijk geen van beiden echt goed uitgewerkt. Alhoewel ik het possession horror echt ontzettend interessant vind komt het toch niet helemaal van de grond voor mijn gevoel. Nog steeds wel een leuke serie om te proberen hoor, maar het ‘eerste’ seizoen is beter. Die kan ik absoluut aanraden. Verder heb ik Hades EINDELIJK uitgespeeld. Ik snap nu ook waarom de game voor mijn gevoel zo ontzettend gebalanceerd aanvoelt, hij is al in ontwikkeling sinds december 2018 en kon ondertussen in beta vorm gespeeld worden. Hierdoor voelt de game moeilijk, maar nooit onmogelijk. Een heerlijke uitdaging en echt perfect voor de Switch (alhoewel hij ook vast leuk zal zijn voor de pc). Kortom, ik heb eigenlijk tussen werk en vrije tijd een rustige maar fijne week gehad. Dit weekend is, met een aantal geannuleerde plannen, heel rustig geworden ineens.’

LvH: ‘Heb je al tijd gehad om te screenen voor Kaboom, Eline? Ik ben door mijn eerste 50 films heen en heb er nu weer 100 klaar staan, oftewel meer dan 12 uur aan kijkplezier. Daarmee kom ik de komende vier weken wel door, denk ik zo. Daarnaast heb ik RingFit Adventure voor de Switch aangeschaft: weliswaar niet goedkoop, maar voor een veilige manier om mijn conditie weer wat op te krikken heb ik het er graag voor over. Je krijgt een daadwerkelijke ring om het spel te spelen waar je vervolgens een Joy-Con controller in schuift, de andere controller gaat in een soort buidel om je bovenbeen en zodoende kan het spel detecteren welke bewegingen je maakt. Pretty nifty! Het spel houdt zelfs je hartslag bij met behulp van een controller, daar was ik best van onder de indruk. Verder is het een soort RPG waarin je monsters moet verslaan in gevechten waarbij je door middel van verschillende fitness-oefeningen aanvallen kan uitvoeren en jezelf kan verdedigen. Het zal er vast onnozel uitzien, maar ik heb me tot nu toe prima vermaakt. Heb jij nog game-gerelateerde tips, Theodoor?’

TS: ‘Ik heb al wel eerder spellen getipt, hier, waarvan ik nog steeds vind dat Firewatch, The Sexy Brutale, War Groove, Ace Attorney, Gorogoa, Machinarium, Thimbleweed Park, Dream Daddy en Baba is You allemaal wel fikse aanraders zijn. Maar vandaag wil ik een lans breken voor een heel klein, simpel en uniek spel genaamd Florence. Vroeger had je de Wario Ware-games, waarin je minigames moest oplossen, die maximaal een paar seconden per stuk duurden. Florence volgt die lijn: de spelletjes zijn simpel en bestaan uit repetitieve bewegingen. Maar wat men daarmee vertelt is een melancholisch, prachtig geschreven en wonderschoon geanimeerd verhaal over de verschillende stadia van een relatie: van de eerste ontmoeting tot de sleur die langzaam intreedt. Het is een kort spel, dus het loont te wachten tot een aanbieding zich aandient, maar zeker jij als animatie-kenner zal vast hier van kunnen genieten, Luuk.’

ES: ‘Ik hoop deze week te kunnen beginnen met screenen Luuk! Echt ontzettend veel zin in, maar moet de email met het startschot nog even afwachten. Voor de rest veel binnen, dus in de avond tijd zat om leuke dingen te kijken of te spelen. Ik denk erover om een aantal indie games aan te schaffen die het dit jaar goed hebben gedaan. We zijn zo druk geweest met de wereld dat ik vergeten ben dat er ook genoeg mooie en kleine games zijn uitgekomen. En grappig dat je over Florence begint Theodoor, daar heb ik ook al wat dingen over gehoord. Helemaal tof om te lezen dat het van Annapurna Interactive komt, verantwoordelijk voor Outer Wilds (de beste game van vorig jaar), What Remains of Edith Finch en Journey (nog zo’n wonderschone game). Overigens kennen de meeste Annapurna Pictures waarschijnlijk beter. Blij om te zien dat de studio zo ontzettend veel mooie games en films heeft ontwikkeld.’

LvH: ‘Thanks voor de tips, Theodoor en Eline! En om terug te komen op een onderwerp waar we in eerdere edities van Het Weekend van Cine over gediscussieerd hebben, Misha Green, de showrunner van Lovecraft Country gaf deze week toe dat ze fouten heeft gemaakt in een specifiek aspect van de serie waar controverse over was ontstaan en waar jij ook terecht kritisch over was. Gezien de houding van andere bobo’s die verantwoordelijk zijn geweest voor prestigieuze series (zoals David Benioff en D. B. Weiss van Game of Thrones bijvoorbeeld), vind ik dat hoopgevend. Wat denk jij?’

TS: ‘Ik moet zeggen, hoewel ik aanvankelijk erg kritisch was naar de queer storylines in Lovecraft Country, en dus de rest van de afleveringen ook even heb laten liggen, ben ik toch blij dat ik verder heb gekeken. De manier waarop Montrose en Atticus’ band als vader en zoon verder wordt uitgediept en de worsteling van Atticus met de homoseksualiteit van zijn vader is niet vlekkeloos, maar werkt naar het einde toe beter dan ik had verwacht. Ik was zelfs oprecht ontroerd door de voorlaatste episode van het seizoen, waarin meerdere mensen met elkaar in het reine komen en zichzelf opofferen voor ‘the greater good’ van de familie. Ook de scène tussen Leti en één van de voorouders van Atticus liet me niet onberoerd. Ik houd wel van een beetje janken bij mijn horror, eerlijk gezegd. Sowieso ben ik van plan om in de aanloop naar Halloween flink wat horror te bingen. Een herkijk van alle Masters of Horror-afleveringen staat op het programma en ik denk dat ik wat van de ongeziene Arrow Video-films in mijn collectie de bluray-speler in slinger. Hebben jullie nog griezelige tips?’

ES: ‘Ik ga deze week een poging wagen om Kajillionaire te zien. Ik wil wel een zo rustig mogelijke voorstelling uitkiezen om de kans op andere mensen zo klein mogelijk te houden, maar ben vooral heel benieuwd naar die film. Weet dat dat er voor jullie helaas even niet in zit, dus misschien niet een goede tip. Daarnaast kan ik weer lekker Champions League kijken, maar ook dat is niet echt aan jullie besteed, weet ik. Dus helaas ben ik deze week echt waardeloos als het aankomt op tips, sorry!’

LvH: ‘Je bijdrage wordt altijd op prijs gesteld Eline! Ik ben misschien niet een fan van voetbal, maar ik wens je daar in ieder geval veel plezier mee! Ik ga misschien nog een keertje naar de bioscoop één dezer dagen, aangezien ik Tenet op 70mm wil zien. Verder blijft het een beetje de kat uit de boom kijken wat plannen buitenhuis betreft: technisch gezien kunnen er dingen georganiseerd worden in de Vondelbunker, maar ook daarvoor ben ik zelf liever zo voorzichtig mogelijk. Geen flauw idee of ik je verder nog tips kan geven, Theodoor. Ik vermoed dat jij al meer gezien hebt dan ik en mijn tijd besteed ik vooral aan maniakaal nieuws volgen. Ik kan je dat zeker niet aanraden. Verder steek ik dus elke dag een uurtje in een queeste tegen Dragaux, de gespierde draak/Nintendo’s nieuwste sexsymbool. Als ik wat interessants tegenkom de komende tijd, zal ik je even aan je virtuele mouw trekken. Bedankt voor jullie bijdrage en ik wens jullie beiden (en onze lieve lezers) een heel fijne week!’