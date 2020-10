LvH: ‘Hey Theodoor en Eline, hoe was jullie week? Ik heb nog geen nieuwsberichten gelezen over een interdimensionale vortex die is ontstaan boven Utrecht, oftewel, is je Foodstars verzameling nog niet compleet Theodoor? En alhoewel Het Weekend van Cine voornamelijk gericht is op onze leisure activities, begrijp ik dat jij weer de carrièrevrouw gaat uithangen Eline? Spill the beans, folks!’

TS: ‘Laten we de Foodstars tot het laatst bewaren, maar de spanning wel even opvoeren: de laatste batch bevat enkele van de meest verschrikkelijke creaties tot dusver én er is wel zeker rampspoed mijn huis binnen gekomen door de Foodstar-collectie te completeren. Maar laten we ontspannend beginnen. Mijn tip van de week kreeg ik getipt van mijn vriend (credit where credit is due) het YouTube-kanaal van Liziqi: deze Chinese YouTuber leeft van het land en maakt video’s van alle groenten die ze zelf verbouwt, hekken die ze zelf in elkaar timmert, gerechten die ze maakt en meer. We volgen het proces van haar gerechten van begin af aan, van het poten van de groenten, tot het rooien, om vervolgens te zien hoe ze stapje-voor-stapje en met engelengeduld de meest smakelijke dingen op tafel zet. Het is als het ware een combinatie van slow cinema, waarin je de jaargetijden ziet verstrijken en je alle tijd hebt om te genieten van het landschap, een kookprogramma en een tuinier-tutorial. De perfecte tip voor wie wil onthaasten. Rustieker krijg je het niet op YouTube.’

ES: ‘Theodoor, dat klinkt echt zalig voor een rustig en regenachtig weekend. Perfect! Ik begin het weekend net even anders, met pizza en Van Helsing. De film ja, even lekker terug naar 2004 met verschrikkelijke special effects en Hugh Jackman’s accent, schommelt tussen Schots, Amerikaans en Engels. Jammer genoeg nooit een heerlijk steenkolen Nederlands accent. Gemiste kans! Zijn haar zit wel echt fantastisch, de hele film lang.

Ik heb overigens ook het laatste seizoen van Jane the Virgin afgekeken deze week. Klein traantje gelaten wel. Voor Jane the Virgin had ik niet zo heel veel met telenovelas, maar de serie is met zoveel liefde gemaakt dat ik er altijd helemaal in opging. Een fijne warme serie om even mee op adem te komen. Oh en wat betreft mijn carrière, ik kom je vergezellen bij het Kaboom Animation Festival!’

LvH: ‘Van Helsing is een prima begin van je weekend, want dan weet je dat het alleen maar beter kan worden daarna. Toch jammer dat er geen goede film is gemaakt rond Abraham van Helsing, toch de OG Nederlandse superheld. Sowieso zijn we in Nederland karig bedeeld wat betreft superhelden: behalve Gutsman van Erik Kriek, maar dat is toch meer een parodie. In de epische comicsreeks The Authority zit wel een echte Nederlandse superheld: Jeroen Thornedike AKA The Doctor, een sjamaan die dankzij een diepe band met alle voorgaande Doctors en Gaia op een globaal niveau leipe shit kan uithalen. Helaas is hij ook een heroïnejunk die uiteindelijk geïnjecteerd wordt met een fatale dosis, dus ook niet echt een lichtend voorbeeld. Anyhoo, welkom bij Kaboom, Eline! Ik hoop dat je vooral veel fijne, bijzondere en magische shorts te zien krijgt én ik kijk uit naar breinstormen met je over games en ander vermaak! We zoeken trouwens nog wel een nieuwe zakelijk leider, dus als jullie nog mensen in jullie netwerk hebben die zakelijk aangelegd zijn en daarnaast animatie een warm, kloppend hart toedragen, dan is dit een buitenkans voor ze!’

TS: ‘Luuk, vergeet je nou onze beste Nederlandse Superheld, Soeperman? Goed, dat is ook een parodie, maar wel een verdomd goede. Ik ben zelf ter ontspanning ende vermaak begonnen aan Columbo. Jawel, de klassieke detective-serie met Peter Falk. Noem me een boomer, maar dit is verdomd goede televisie. Het kijkt lekker weg en je hoeft niet constant je aandacht er bij te houden, want het wordt dermate strak verteld dat zelfs de grootste detective-leek niet de draad kwijt zal raken. Maar de serie blijft ook als je aandachtiger kijkt rete-spannend, want een groot deel van het plezier zit hem juist in de manier waarop de daders Columbo telkens een stap voor proberen te blijven, terwijl deze de duimschroeven steeds verder aandraait. Kat-en-muis-spel, de televisieserie dus. Ik ben ook nog steeds bezig met Murder By Numbers, de Switch-game die een mix is tussen een detective-verhaal en een Japans puzzelspel. En wat schetst mijn verbazing: hoe verder het spel vordert, hoe beter de representatie van queer mensen wordt: niet alleen legt het spel aan de leek uit wat non-binair zijn is, wat bio drag queens zijn en waarom pride wél belangrijk is, maar dit gebeurt ook nog met een flinke dosis humor, die tot dusver niét de plank misslaat. Ik denk dat ik een nieuw favoriet Switch-spel heb gevonden: boomer-puzzels, detective-thrills, olijke humor én queer-representatie? Dit is totaal mijn soort shit.’

ES: ‘Klinkt ontzettend leuk Theodoor, zodra ik Zagreus de onderwereld uit geholpen heb in Hades ga ik met die game aan de slag. Oh! Aangezien we toch gezellig in spooky season zijn beland is het fijn dat Netflix de serie The Haunting of Bly Manor online heeft gezet. Overigens door dezelfde makers van het succesvolle The Haunting of Hill House , een serie waarin zich (op een heel fijn tempo) een familiedrama ontvouwt, voorzien van een paar goede jumpstarts en horror momenten. Juist omdat je zo met de drama bezig bent vergeet je soms dat je naar een horrorserie zit te kijken. Ik wel althans. Plus Michiel Huisman, altijd leuk om te zien dat het een Nederlandse acteur goed vergaat in het buitenland. We zullen daarbij de kleine misstap genaamd 2:22 uit 2017 maar even vergeten. Maar dat moet niet al te moeilijk zijn want volgens mij heeft echt bijna niemand die film gezien. En niet zonder reden, ik heb hem namelijk wel gezien zodat jullie dat niet hoeven te doen. Dat is ook mijn advies: doe het niet. Enfin, The Haunting of Bly Manor wordt denk ik mijn Halloween serie. Mocht ik dan nog zin hebben om mezelf extra te pijnigen, ga ik ook nog voor de Van Helsing serie op Netflix. Jullie nog tips voor Halloweeeeeeeeen?’

LvH: ‘Ik weet niet of jullie bij zijn wat betreft Lovecraft Country, maar de meest recente aflevering bevat de meest geslaagde, verontrustende horror van de serie tot nu toe. Diana, de tienerdochter van Hippolyta en George wordt vervloekt en de vloek neemt de vorm aan van twee racistische karikaturen van zwarte kleine meisjes die alleen zichtbaar zijn voor Diana, waardoor niemand haar kan helpen of ook maar geloven wil. De metafoor voor niet serieus genomen worden als kind werkt ontzettend goed en de constante dreiging die van de moordlustige tweeling uitgaat is kippenvelverwekkend. Chapeau voor de makers. Waar ik zelf verder naar uitkijk is Marvel’s MODOK, een stop-motion animatieserie van Patton Oswalt en Jordan Blum met als protagonist de superschurk MODOK. Mijn interesse werd hernieuwd door deze onderstaande clip waarin de makers en stemacteurs aan het woord zijn en ze een paar scènes uit de serie laten zien. Ik hoop dat Marvel meer projecten start die in dezelfde lijn liggen. En daarmee bedoel ik een bewerking van Nextwave: Agents of Hate. Dat zou fenomenaal zijn.’

TS: “Squirrel Girl or GTFO. Overigens ben ik deze Halloween in een Barker-mood. Nu ik even een break neem van artikelen en filmprogrammeerwerk, heb ik éindelijk de tijd dingen te kijken gewoon voor de leuk, en niet omdat het moet voor een artikel of whatever. En wat ik leuk vindt is het werk van Cliver Barker. Op de stapel voor de komende weken staan Nightbreed, de eerste drie Hellraisers, Books of Blood (al schijnt dat een gotspe te zijn, vergeleken met de fantastische omnibussen), Dread, The Midnight Meat Train, Rawhead Rex en Lord of Illusions. Goede en minder goede dingen dus, want Candyman, de beste Barker-verfilming, zag ik enkele weken terug al.

Over infernale horror gesproken: de Foodstars zijn terug, en in de laatste batch zitten opvallend veel oogballen.

Zelfs de rijst heeft ogen. Sterker nog, ze verrijzen zelfs en bij het woord verrijzen denk ik enkel aan doodenge levende doden óf mijn Verlosser, De Heere Jezus Christus, Salvator.

Mijn pentagram durf ik overigens niet helemaal af te leggen, niet alleen vanwege de satanische connotaties (en ik blijf een ietwat bange ex-christen), maar vooral omdat de Foodstars rampspoed hebben meegebracht in mijn huis. Twee planken in mijn Billy boekenkast zijn onder oorverdovend geraas naar beneden gekomen en dat zijn net de planken waar de Foodstars op lagen te rusten. Daarbij is mijn Gamera-box lichtjes beschadigt geraakt, helaas. BOOYAH. Net als jullie dachten af te zijn van de Foodstars en Japanse vliegende reuzenschildpadden breng ik ze keihard terug! That’s how I roll, lieve lezertjes, jullie komen niet zo snel van mijn vermaledijde stokpaardjes af.

Om het goed te maken toch nog één Foodstar die oprecht best schattig is. Het kan dus toch. Al heb ik geen idee waar de Camo in de naam Camo Kiwi’s op slaat.’

ES: ‘De kiwi krijgt van mij ook de prijs, alhoewel ik ook geen idee heb waar Camo op slaat. Deze week wordt het eindelijk weer wat drukker voor me, dus helaas weinig tijd om veel nieuwe dingen te doen, anders dan shorts kijken voor Kaboom. Ik hoop ergens nog een avond Hades af te kunnen maken, de game is toch nog best een uitdaging. Elke keer dat je denkt dat je er lekker voor staat krijg je een paar tikken uitgedeeld waardoor je zo goed als geen kans meer maakt. Dezelfde soort frustratie die ik ook wel voelde bij games als FTL: Faster Than Light. Overigens ook een aanrader. Je krijgt een gammel schip om van gebied naar gebied te vliegen, op zoek naar de eindbaas. Onderweg kun je upgrades voor je schip en wapens kopen en kom je vreemdelingen tegen die je verwelkomd aan boord. Op deze manier hoop je dat je een beetje voorbereid bent als je de baas eenmaal hebt gevonden, maar meer dan eens kom je om in een gaswolk of blijkt een van je crewleden een moordlustige maniak. Het voordeel hiervan is dat het wel lekker snel gaat allemaal en het is een indie game dus het hoeft ook niet al te veel te kosten. Wat zijn voor jullie de plannen voor de rest van de week?’

LvH: ‘SWEET ZOMBIE MOSES, RIJSTVERRIJZERS? Waar je het merendeel van de meer freaky ontworpen Foodstars nog enigszins kan verklaren door ongeïnspireerde breinstormsessies of belabberd uitgewerkte woordgrappen, is Rijstverrijzers niet anders te verklaren dan een occult offer aan Beelzebub. Niets aan Rijstverrijzers heeft betrekking op het daadwerkelijke bereiden van rijst! “Schat, het eten is zo klaar, ik moet alleen nog even de rijst laten verrijzen!” heeft nog nooit iemand tijdens het koken gezegd, ooit! Sterker nog: als je een pak rijst openmaakt en het vliegt eruit, dan pleur je het pak weg en steek je idealiter voor de zekerheid je keukenkastjes in de hens! Ik weet dat ik nu klink als een Amerikaanse huisvrouw uit Ohio in de jaren tachtig, maar hoe kan het in fucksnaam dat de Nederlandse Bible Belt schuimbekkend tekeer gaat tegen de zogenaamd demonische invloeden van Pokemon en Harry Potter, maar dit fluitend lijkt te negeren? Step up your game, people! Al was het maar omdat het ons eigenlijk een reet zal roesten als een grootgrutter de jeugd probeert te corrumperen. Anyhoo, ik heb geen al te wilde plannen voor komende week, aangezien ik verwacht dat we weer in lockdown gaan en ik mezelf niet graag blij maak met een dooie mus, onafhankelijk van het feit dat rijst in de Bonus is deze week. Als het toch meevalt, dan zien we wel weer verder. Met jullie tips kan ik in het ergste geval me weer prima binnenshuis een week vermaken en hopelijk geldt dat ook voor onze lieve lezers. Fijn weekend y’all en tot snel!’