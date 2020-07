LvH: ‘Howdy dude en ladydude! Met wederom een productieve werkweek achter de rug kunnen we uitkijken naar het weekend! Sloffen aan, lekker met een pijp in je mond bij de open haard zitten met de krant terwijl je anderhalve kind de driekwart golden retriever uitlaat en je betere helft op gepaste tijd voor aardappels, vlees en groente zorgt… Just kidding of course, laat de nuclear family lekker in de jaren ‘50 aanmodderen. Welke activiteiten hebben jullie weten te ontplooien en welke wijsheid die jullie hebben opgedaan willen jullie met onze trouwe lezers delen?’

TS: ‘Ik hintte er een paar weken geleden al naar dat ik een interview heb kunnen doen voor Schokkend Nieuws waar ik van enthousiasme ging trappelen met mijn voetjes, maar ik kan nu eindelijk onthullen met wie: Vincent Ward. De mensen die me goed kennen weten dat ik een groot fan ben van deze man, die in mijn top tien favoriete filmmakers aller tijden staat. Niet vanwege What Dreams May Come, want hoewel ik dat niet zoals velen een sentimentele draak vindt, maar oprecht een goede film, is het goud in zijn oeuvre wat mij betreft toch echt in de beginfase te vinden. Zowel Vigil als The Navigator: A Medieval Odyssey (wat een ontzettende rottitel om te spellen, trouwens) kregen al eerder bijna de volle mep sterren van me in Schokkend Nieuws, en nu mocht ik de beste man eindelijk spreken. En het bleek inderdaad een beste man: dit is een van mijn favoriete interviews die ik af heb kunnen nemen, niet alleen vanwege de interessante dingen die hij vertelde, maar ook omdat het oprecht een puike vent bleek te zijn. Dat zie je zelden bij grote regisseurs, dat ze vrij blijken van elke kapsone, maar Ward is wel écht een geval apart. Hij nam ruim twee uur de tijd om met me te praten, en was zo vriendelijk om speciaal voor Schokkend Nieuws exclusief beeldmateriaal te verschaffen, bestaande uit productieschetsen en concept art. Wil je dat beeldmateriaal zien, koop dan vooral de Schokkend Nieuws. Dat is het einde van dit reclameblok, en nu weer over naar de orde van de dag: wat heb jij zoal uitgevreten deze week, Eline?

ES: ‘Ik kwam er deze week achter dat er een tijd een remastered versie van Command & Conquer is uitgebracht, dus die heb ik meteen even gekocht. Nog niet gespeeld, maar ik ga dat sowieso doen dit weekend. Daarnaast heb ik ook weer Half-Life geïnstalleerd. Bij gebrek aan beter grijp ik zo nu en dan terug naar games die een impact hebben gemaakt. Half-Life is daar zeker eentje van. Onlangs heb ik een documentaire gevonden over de opkomst en teloorgang van de Half-Life franchise. Het is bijna twee uur maar zeker de moeite waard. Ik kan bijna niet geloven dat Half-Life 2 Episode 2 in oktober 2007 uitkwam. Al bijna 13 jaar niks, en nee, ik tel de VR game niet mee. Alhoewel het tof is dat zo’n grote game studio achter een product durft te gaan staan waar bijna niemand gebruik van maakt (VR), ben ik sowieso niet van plan om zo’n bril aan te schaffen om maar een spel te spelen. Ik weet nog heel goed dat ik tijdens het KLIK festival een paar VR demo’s heb mogen proberen en dat ik ontzettend onder de indruk was van de mogelijkheden. Helaas heeft zich dat nog niet echt vertaald naar speelbare games voor mij. Ik moet maar eens iemand gaan vinden die zo’n bril heeft en de Alyx game ook heeft aangeschaft. Verder ga ik dit weekend denk ik lekker op de bank Scandal kijken. Ik krijg maar geen genoeg van de drama, en het is nog altijd een stuk vermakelijker dan naar het echte Witte Huis en haar bewoners luisteren. Sigh.’

LvH: ‘Super cool Theodoor, sometimes you do want to meet your heroes! Ik heb ook een paar interviews gedaan waarbij ik ook echt een heel goeie vibe voelde en waar ik fantastische anekdotes aan over heb gehouden, dus ik ken het gevoel. Ik ben benieuwd naar het interview. Ik ben zelf bijna door het achtste seizoen van Doctor Who heen en het is prima vermaak, al leunt Peter Capaldi’s invulling van het personage wel heel erg op het feit dat hij iedereen uitkaffert en affikt. Er is echter een aflevering waarin hij undercover zich voordoet als de nieuwe conciërge op de school waar zijn reisgenoot Clara Oswald lesgeeft. In die aflevering is de badinerende toon van de Doctor extra storend als hij constant Clara’s nieuwe vriendje afzeikt, de voormalige soldaat en wiskundeleraar Danny Pink. Het feit dat een witte, chagrijnige oudere Schots man de donkere half-Jamaicaanse, jonge man aan het uitfoeteren is, voelt nu heel beladen en op geen enkele wijze meer grappig te interpreteren. Dat is vast niet zo bedoeld, maar zo voelt het nu wel aan. Ik ben wel benieuwd naar jullie advies trouwens: ik zit er dus over te denken om een Nintendo Switch te kopen, zouden jullie dat aanraden?’

TS: ‘Ik zeg volmondig ja op die laatste vraag. Ik was nooit een gamer, maar de Switch is zeer gebruiksvriendelijk en heeft mij inmiddels veranderd in een gameverslaafde. Dat er een mooie online store is vol spotgoedkope indiegames, en met vaak mooie aanbiedingen, helpt. Zo heb ik pas Civilization VI aangeschaft voor de helft van de prijs. Twee weken terug liet je angstvallig weten dat je niet een gamer wilde worden in de angst je zo volledig in een spel te verliezen dat je het gevoel voor tijd en ruimte kwijtraakt, en dan moet je ver weg blijven van Civ VI. Het is me nu al regelmatig overkomen dat ‘nog een kwartiertje gamen’ veranderde in drie uur lang andere landen aanvallen. Wekkertje zetten is nodig, en een zoekmachine er bij ook, want Civilization VI is zo’n spel waarbij er weinig wordt uitgelegd over de mechanismen, speltechnieken en beste tactieken, omdat er verondersteld wordt dat alleen die-hards dit spelen. Mede daardoor is het wel echt een time suck want voor je het weet ben je een kwartier aan het researchen wat de beste manier is om de science victory te winnen. Jij nog game-tips, Eline?

ES: ‘Ik sluit me aan bij Theodoor. Vanuit Nintendo zijn er genoeg titels die de moeite waard zijn (Zelda, binnenkort een remake van Pokémon Snap, Animal Crossing) maar ook andere partijen hebben mooie games op de console uitgebracht. Zo heb je onder andere Diablo 3 (weliswaar oud maar heerlijk op de Switch), Dragon Quest Builders 2, Ori, Minecraft, Timbleweed Park (al eerder genoemd door mij en Theodoor), Roller Coaster Tycoon en Overcooked!, Limbo en Inside die je in de Switch winkel kunt vinden. Ik las laatst ook dat dingen als Kingdom Rush (mijn iPhone verslaving) naar de Switch komen. Ik heb altijd een beetje de regel dat als je 10 goede en leuke spellen hebt voor een console, je wel goed zit. Persoonlijk zit ik dus wel goed met de Switch, zeker een aanrader dus!’

LvH: ‘Qua spellenbibliotheek heeft Nintendo hun lesje wel geleerd na de Wii U, dat zit inderdaad volgens mij wel goed. Ik ben naast lekker op de bank hangen en gamen ook wel geïnteresseerd in games waarbij je wat meer moet doen dan met je duimen flexen. Ik was best gecharmeerd van Wii Sports en WarioWare: Smooth Moves op de Wii en ik heb geen zin in de sportschool, dus het idee om het nuttige met het aangename te combinerden spreekt mij wel aan. En blijkbaar heeft de Switch met Ring Fit Adventure een RPG waarin je door middel van een work out monsters in elkaar kan raggen en experience points kan verdienen, dat klinkt veelbelovend. En als straks alles weer op slot moet, dan is het ideaal om in monster slaying form te komen.

Gisteren kon ik het gamevormige gat in mijn ziel gelukkig vullen met de compleet van de pot gerukte Indonesische actiefilm The Night Comes For Us, uit dezelfde koker als The Raid en The Raid 2. De film moet het niet per sé hebben van een fantastisch plot, maar voelt een beetje aan als een geweldige beat ‘em up-game. De hoofdrolspelers beuken zich telkens door een blik kanonnenvlees heen om aan het einde van het level het gevecht aan te gaan met een eindbaas, dat is een beetje de structuur. Simpel concept, maar zeer vaardig, gelikt en bottenkrakend bloeddorstig uitgewerkt. En dat gewoon op Netflix! Ook een vette aanrader als je op een avond zit te springen om tomeloos gestileerd en fictief geweld.’

ES: ‘Oeeeeeeh, nou dat laat ik me zeker geen twee keer vertellen. Mocht je een nieuw spel willen aanschaffen voor de switch, let me know, dan kunnen we misschien samen iets spelen. Alhoewel, Nintendo kennende zal het wel weer bijna onmogelijk zijn om op een simpele manier samen een spel aan te slingeren. Het is echt een van de weinige dingen die Nintendo niet onder de knie heeft, multiplayer dingen. Heb je nog een tip voor aankomende week?’

LvH: ‘Ik probeerde deze week weer eens de bioscoop op te zoeken voor Ema, maar dat is gestrand in een café toen mijn bioscoopbuddy afhaakte voor de film. Deze week nog maar een poging wagen dus. En wellicht dat ik eens langs kom om plantjes op te halen, Zorro te voeren of om gewoon bij te kletsen!’