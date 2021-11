LvH: ‘Well hello there, cinematties! Hoe gaat het met jullie? Theodoor, ben je inmiddels klaar met M. Night Shyamalan, of zit je er nog middenin? Nog andere projecten opgezet de laatste tijd? En Eline, hoe was Fredrikstad? En hoe was het Fredrikstad Animation Festival? Hebben ze je nog een beetje in de watten gelegd daar?’

TS: ‘Ik heb onverwacht mijn M. Night Shyamalan-projectje stil moeten leggen voor een ander projectje waar hopelijk een artikel uit gaat komen rollen: het herbekijken van de The Matrix-films en alle extra’s. Ik heb de afgelopen dagen de sequels herbekeken en ik blijf er bij dat deze zwaar onderschat zijn en wel degelijk essentieel voor een begrip van waar de Wachowski Sisters mee bezig waren. Nu staat later deze week het herbekijken van de audiocommentaren op stapel: de Wachowski Sisters doen hier iets interessants: ze hebben zelf geen audiocommentaar opgenomen, maar twee groepen mensen gevraagd om de film te interpreteren voor hún. Death of the author en dergelijke. In het ene kamp staan critici Todd McCarthy, John Powers en David Thomson, die staan voor het kamp dat niét overtuigd is van de kwaliteiten van de trilogie en het andere kamp wordt vertegenwoordigd door filosofen Dr. Cornel West en Ken Wilber, die juist wél fan zijn van het origineel en de vervolgen. Je grootste haters uitnodigen de film te ontleden, je moet er maar aan gaan staan, maar ik neig er toch naar dat de filosofen deze battle winnen: zij komen wel degelijk met nieuwe inzichten die ik niet eerder had gezien.

Ook The Animatrix staat op stapel, maar tevens The Burly Man Chronicles. Die laatste heb ik nooit gezien, maar is dus een achter-de-schermen documentaire, waar de Wachowski’s wederom op de achtergrond verdwijnen en juist focussen op alle cast en crew, inclusief juist ook crewleden die normaal nooit echt de aandacht krijgen op de extra’s van een film, zoals set designers en gaffers en de camera crew. Het past heel erg bij de filosofie van de Wachowski’s, dat iedereen met elkaar verbonden is en iedereen van belang is. Een filosofie die ik erg prettig vindt, ook al werkt het in films als Cloud Atlas misschien niet zo goed als het zo moeten. Maar wie weet geef ik die ook wel een herkijkbeurt, want de Wachowski’s zijn voor mij nog steeds gedoodverfde favorieten. Hoe ervaren jullie de sequels eigenlijk? Zijn jullie team “Er zijn geen sequels” of team “De sequels verdienen een tweede kans”?’

LvH: ‘Ik vond de sequels zeker interessant en vermakelijk, lang niet de misbaksels die bepaalde critici erin zagen. Ik denk wel dat de Wachowski’s hun tijd ver vooruit waren en de lat wel redelijk hoog hebben gelegd voor het publiek. The Matrix franchise omvat naast de films namelijk ook animatiefilms, comics en drie games: Enter The Matrix, The Matrix Online en The Matrix: Path of Neo. Enter The Matrix speelt zich af tegelijkertijd met The Matrix Reloaded, bevat een uur aan filmmateriaal speciaal gefilmd door de Wachowski’s voor de game en bevat vrij veel belangrijke, soms zelfs essentiële informatie die je niet meekrijgt als je alleen de films kijkt. Ik denk dat dit er mede voor heeft gezorgd dat The Matrix Reloaded minder goed ontvangen werd en dat dit ook nog invloed had op de waardering voor The Matrix Revolutions. Je kan niet verwachten dat je publiek een game zal spelen om belangrijke plotpunten mee te krijgen, laat staan als die game ook nog eens niet goed in elkaar blijkt te zitten. Ik waardeer de intertekstualiteit van de Matrix-multimediafranchise ontzettend en ik denk dat de Wachowski’s daarin een voortrekkersrol hebben gespeeld, die echter tevens laat zien in welke valkuilen je terecht kan komen. Ik weet niet of het daadwerkelijk mogelijk is om de games nog te spelen voor je project, laat staan of je dat zou moeten willen tenzij je echt voor die volle 100 % wil gaan.’

ES: ‘Wow, het was me even ontschoten dat het Matrix universum zo groot is! Ik zou de games heel graag willen spelen, dat ga ik even opzoeken dit weekend. Ik ben weer terug uit Noorwegen! Ik heb me, ondanks mijn afkeer voor kou, ontzettend vermaakt. De Noren die ik heb ontmoet waren ontzettend vriendelijk en behulpzaam. Fredrikstad is in de zomer een plek waar veel Noren hun vakantie vieren heb ik het idee, maar in de herfst is het er behoorlijk uitgestorven. Mocht je ooit in Fredrikstad terecht komen, dan kan ik Old Town echt aanraden (heb meteen het Lil Nas X nummer in mijn hoofd). Een prachtig bewaard stukje vestingstad (of dorp eigenlijk) waar mensen nog steeds wonen en werken. Alle huisjes doen je denken aan Pippi Langkous of Kinderen van Bolderburen (is een Zweedse serie, weet ik, maar toch). Met name de laatstgenoemde heb ik grijs gekeken met mijn zusje toen we jong waren. Ik heb uiteraard ook nog een aantal films gezien waarvan Flee de meest indrukwekkende film is voor mij. Ik was net even aan het zoeken en volgens mij komt de film in januari uit in Nederland.

Ik had niet verwacht dat ik dit jaar nog weg zou gaan, laat staan dat ik Kaboom mocht vertegenwoordigen op een festival in het buitenland. Ik heb ontzettend leuke mensen uit heel Europa ontmoet die ieder hun eigen festival organiseren. Ik heb ze ook uitgebreid aan de tand gevoeld over hoe en of zij iets doen met videogames. Het blijkt dat de meeste het wel op de radar hebben staan maar dat het altijd een flinke klus is om festivalbezoekers te betrekken bij de games. Daar ligt de uitdaging voor mij ook, maar ik heb veel nieuwe energie gehaald uit de bijzondere ontmoetingen. Nu ik terug ben zal ik me dit weekend storten op het bekijken van de ingezonden shorts. Daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Wat doe jij verder nog dit weekend Theodoor, naast je Matrix-avontuur?’

TS: ‘Ons aller favoriete programmeur, Matt van Cinema of the Damn’d organiseert weer een horrormarathon op Twitch. Vorig jaar was ik voor het eerst van de partij, en moest toen bij de voorlaatste film afhaken, dit jaar ben ik van plan de hele marathon uit te zitten. Matt krijgt het altijd voor elkaar om op de proppen te komen met een mooie mix van klassiekers en obscuur, modern en ouderwets en ook de randprogrammering bestaande uit videoclips, tv-episodes en shorts is altijd puik. Hij was een tijdje niet present geweest met de marathons en double-bills maar ik ben blij dat hij er weer is.

Ik wil dit weekend sowieso nog wat horrorfilms aantikken ook. Ik zag vandaag Come True, een puike horror over een slaapkliniek, waar een jong tienermeisje meedoet aan een onderzoek en stuit op een grootschaliger mysterie rondom het wezen in haar dromen. De film is uiterst effectief, prachtig gefilmd en bij vlagen écht eng en origineel qua scares. De film kent echter zeker tegen het einde ook een plotwending of twee te veel. Bereid je voor op een lichtelijk teleurstellende laatste vijf minuten, en je komt niet van een koude kermis thuis. Want op de slotakte na is Come True toch wel een van de horrorpareltjes van dit jaar. Gaan jullie nog wat doen met Halloween, Luuk en Eline? En hoe was je boek, Eline?’

ES: ‘Met huisgenoten wat films kijken, ik heb mijn Halloween outfit al klaarliggen! Daarnaast speel ik nog wat Animal Crossing waar Halloween ook echt op zondag wordt gevierd. Na de aankondiging van de update en de DLC ben ik weer vol met de game bezig. Nieuwe spullen voor in huis, nieuwe spullen voor op het eiland, ik kan echt niet wachten! Eiland bungalows ontwerpen voor mijn dierbare villagers? TAKE MY MONEY! Maar we moeten nog even wachten tot 5 november voordat die pret kan beginnen. Overigens heb ik ook nog even meegekeken met de Sony State of Play stream en een game sprong er echt uit voor mij: Little Devil Inside. De game ziet er echt prachtig uit!

Oh, bijna vergeten, maar ik kwam nog een prachtige aankondiging tegen: er is een opvolger voor Stardew Valley in de maak: Haunted Chocolatier. Zeer toepasselijk voor dit Halloween weekend, wat mij betreft. Ik denk wel dat het nog even gaat duren voordat we de game kunnen spelen, maar deze moeten we echt samen oppakken denk ik, Theodoor. Ik hoop dat je dan net zo valt voor deze game als ik destijds deed voor Stardew Valley. Ik ben wat dat betreft echt ontzettend tevreden met alle aankondigingen van de afgelopen tijd. Al die games die op een plank lagen te verstoffen mogen nu eindelijk worden losgelaten.’

LvH: ‘Ik ben heel benieuwd wat je te zien krijgt voor Kaboom, Eline. Ik heb het gevoel dat het niveau echt weer hoger ligt dan de vorige editie, maar dat kan ook aan mijn thousand-mile stare liggen na 13 jaar films kijken voor festivalprogrammering voor KLIK! en Kaboom. Ik heb alle beschikbare afleveringen van Inside Job gekeken en gelukkig maken ze daadwerkelijke complottheorieën gedurende de loop van de serie compleet belachelijk. Ik ben heel benieuwd naar de volgende tien afleveringen die al aangekocht zijn. Verder kom ik net thuis van een filmavondje in de Vondelbunker, mijn favoriete beschimmelde betonnen atoomschuilkelder in het Vondelpark. Het was een waar genoegen om achter de bar te staan, nieuwe vrijwilligers te ontmoeten en weer tijd te maken om met oude bekenden bij te kletsen. De feature die gedraaid werd was The Search for Animal Chin, een vermakelijk tijdsdocument, maar was ontzettend gefocust op de skaten op het monomane af. Een groepje baby skaters waaronder een piepjonge Tony Hawk gaat op zoek naar een mystieke Skater. En hij is een ontzettende McGuffin, een Aziatische skate-guru die vermist is waardoor onze skatertjes naar hem op zoek gaan. Het plot is flinterdun op het belachelijke af, maar de persoonlijke interactie heeft me helemaal opgeladen. Woohoo! Eens kijken of dat morgen nog stand gaat houden, tijdens de Club Imagine Filmquiz! Julius, Thierry, Eline en ik gaan ons weer meten met de rest of the best in filmkwisland. Ik zou je er graag bij hebben, Theodoor, ik kijk uit naar de volgende filmquiz met jou in het team.’

Ts: ‘Postpandemie moet dat hopelijk weer mogelijk zijn. Of tenminste, wanneer ik me zelf weer wat comfortabeler voel er op uit te gaan. Dat gaat momenteel nog wat lastig, al ga ik vandaag eindelijk na lange tijd mijn broer, schoonzus, neefje en nichtje weer eens zien.

Gelukkig valt er ook genoeg te spelen/doen buiten fysieke filmquizes om, dus Eline, ik ben zeker game voor The Haunted Chocolatier. En ik zou graag Tetris Effect Connected of Super Mario Kart 8 tegen Cine-vrienden spelen, mocht men die hebben. Ik ben dan ook wel heel benieuwd naar de nieuwe Mario Party Superstars; mochten mensen die willen aanschaffen, dan ga ik misschien ook wel overstag. En heeft iemand de uitbreiding van de Nintendo Switch Online service al geprobeerd? Ik moet zeggen dat de ‘nieuwe’ Nintendo64 en Sega Genesis games in ieder geval heel erg verleidelijk zijn. Is het de moeite waard, Eline? Of wacht jij ook nog af?’

ES: ‘Nou de DLC voor Animal Crossing hangt daar ook aan vast, dus ik zit noodgedwongen aan die Nintendo Switch Online service vast. Het is een rare beslissing om de DLC van een game samen te voegen met een hele zooi oude games. Ergens hoef ik die oude games echt niet te spelen en om er elk jaar weer 40 euro voor te betalen vind ik ontzettend irritant. Helemaal omdat ik anders de DLC content niet kan spelen. Belachelijk! Enfin, op 5 november komt de DLC uit. Ik zal daarna verslag uitbrengen van de oude games! En ik heb ontzettend veel zin in de quiz Luuk. Ik heb het idee dat we altijd een goed team zijn, samen met Thierry en Julius. Ik meen me te herinneren dat onze laatste quiz een van Boom Chicago was, net voor de lockdown? Dat lijkt echt alweer een eeuwigheid geleden.

Aankomende week krijgen we een nieuwe vloer in de keuken, dus ik ben de rest van het weekend waarschijnlijk bezig met het verschuiven van spullen. Ergens jammer om afscheid te nemen van iets waar zoveel herinneringen aan vastzitten, aan de andere kant een perfect moment om onze oude tafel te vervangen voor een mooi nieuw houten tafelblad.

Daarnaast moet ik nog aan de bak voor de videogame die ik maak met een vriend van me. We zijn op dit moment heel erg bezig met games die we vroeger veel speelden. Met name educatieve games. Hebben jullie ooit Redcat gespeeld? Ik kwam echt niet meer bij toen ik me bedacht dat ik daar uren mee heb doorgebracht op de zolder, waar de computer toentertijd stond. Want ja, zo’n ding kon natuurlijk niet in de woonkamer staan. Redcat vliegt door de ruimte in een knalrode ufo als hij de aarde ontdekt. De wereld boeit hem voor de rest niet zo, maar voor Nederland maakt hij graag een uitzondering. Ik vond de games altijd ontzettend spannend omdat er naast het beantwoorden van vragen ook altijd wat knokpartijen waren met een hond en…. muis? Ja volgens mij was het een muis. Ik ga dus proberen of ik die games nog kan spelen op een of andere manier.’

LvH: ‘Tegen de tijd dat Davilex Games spellen begon te maken, was ik al lang hooked on the good stuff. De eerste games die ik speelde waren Adventures van Sierra On-Line: van Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards en Space Quest II kan ik me hele scènes nog goed herinneren. Ik heb met dank aan die games mijn Engels vrij snel op kunnen takelen naar een vrij behoorlijk niveau (voor een 10-jarige). Toch een soort educatieve software dus.

En om ons even op onze eigen borstkas te kloppen: met team Splatterjazz (met dank aan de onvolprezen copywriting counseling van Eline’s huisgenote Roxy Merrell voor de inspiratie) hebben we de Club Imagine Filmquiz gewonnen! We lieten in de laatste ronde team Braindead achter ons dankzij de indrukwekkende muziekkennis van ons aller Julius en haalden zo twee goody bags binnen (naast de eeuwige roem natuurlijk). Ik was een beetje bezorgd over mijn hersencapaciteit na het zien van de ultieme geanimeerde mindfuck Mad God, maar dat viel gelukkig nog mee. I hope we made you proud, Theodoor!’