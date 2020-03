Het Weekend van Cine met Theodoor, Luuk en Eline

LvH: ‘THEODOOOOOR! EEEEEELINE! Hahaha, sorry voor my loudness, ik bedacht me net dat het grappig zou zijn als ik op deze manier zou beginnen, zoals de personages in Akira elkaar de hele film door aanroepen. Tell me young whippersnappers, what have you been up to this week? Nog epische dingen gezien?’

TS: ‘Episch is niet het woord wat ik zou kiezen voor de Apple + documentaireserie Visible: Out on Television, indrukwekkend en hartverscheurend wel. De serie verslaat chronologisch de geschiedenis van homoseksuelen en transgenders op de Amerikaanse buis. Dat is tot dusver, met drie van de vijf afleveringen achter de kiezen, vooral het verstouwen van heel veel homohaat en het schouderophalen van de goegemeente richting de AIDS-epidemie. Zware kost dus, maar ook essentieel, zeker omdat veel van de verhalen en anekdotes uit de eerste hand zijn, verteld door de betrokkenen zelf. Maar echt vrolijk word je er niet van.’

LvH: ‘Nee, dat kan ik me voorstellen. Wel een goede kijktip, Theodoor. Alle series die gemaakt zijn voor Apple + zijn tot nu toe onder mijn radar gevlogen. Eline, jij had al een paar titels een kans gegeven, toch? Wat vond je daarvan?’

ES: ‘Ik vond die Jennifer Aniston/Reese Witherspoon serie niet leuk, en For All Mankind kwam ik ook niet doorheen. Ik wil See dan nog wel… zien? Maar misschien ligt dat aan mij hoor. Ik wil dit weekend graag het tweede seizoen van Altered Carbon kijken. Vond seizoen 1, alhoewel niet helemaal geslaagd, wel interessant genoeg dat een tweede seizoen me wel op de bank kan houden. Daarnaast ook nog even onze Ares review afmaken, toch Luuk?’

LvH: ‘Yep! En fuck hey, is seizoen 2 van Altered Carbon al online? Ik kan me herinneren dat Netflix twee jaar geleden het eerste seizoen ook niet bijzonder efficiënt had gepromoot. De aankoop van The Cloverfield Paradox, een middelmatige science-fiction film met Cloverfield label aangekocht als stunt, kreeg meer aandacht dan hun eigen peperdure serie. Anyhoo, het concept leent zich natuurlijk erg goed voor allerlei verschillende genres en stijlen: in plaats van Will Yun Lee als de OG Takeshi Kovacs en Joel Kinnaman als zijn volgende lichaam zien we Anthony Mackie als protagonist. Wie zouden jullie graag in seizoen 3 zien? Naast Matthias Schoenaerts en Michael Fassbender, Eline :p En heb jij nog een dreamcastingsvoorstel, Theodoor? Persoonlijk zou ik een genderbend wel tof vinden: Tilda Swinton of Aubrey Plaza bijvoorbeeld.’

ES: ‘Op zich was de stunt om tijdens de Super Bowl reclame (traditioneel HET moment om met een pakkende reclame voor je film/product te komen) de trailer te laten zien voor een film die je direct na de wedstrijd kunt kijken natuurlijk heel slim. Netflix heeft toen wel geleerd dat je niet twee grote producties in drie dagen moet uitbrengen. Helemaal niet als een van die twee producties een gedrocht is (looking at you The Cloverfield Paradox). En voor seizoen 3 van Altered Carbon? Ik zou absoluut geen probleem hebben met Matthias Schoenaerts. Nope, totaal geen probleem. Absoluut geen probleem mee. Groot voorstander zelfs. Kom maar door. OF! Adèle Haenel misschien? Love her. De laatste film die ik heb gezien met Fassbender erin is The Snowman. Afgaande op die film is het misschien beter om Fassbender er even lekker buiten te laten (alhoewel die film natuurlijk niet helemaal zijn schuld is). Misschien is The Snowman wel leuk om een keer met Cinematties te doen trouwens. Over Cine samenwerkingen gesproken: het is al bijna tijd voor onze nieuwe site en spiksplinternieuwe podcast!

TS: Oeeeh, nieuwe site, podcast. Kan niet wachten! Wat betreft Altered Carbon. Zoals altijd, als ik fancast, zou ik graag Janelle Monae in een rol willen zien. Er is niets wat zij niet kan spelen. Of Margot Robbie, zou ook leuk zijn. Over Margot Robbie gesproken, ik zag deze week tweemaal Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, eerst met wat vriendinnen, later met mijn vriend, en ik heb beide keren enorm genoten. In tegenstelling tot wat ik verwachtte is het niet echt een superheldenfilm, maar heeft regisseur Cathy Yan zich duidelijk laten inspireren door sleazy jaren negentig Tarantino-knockoffs, getuige het spel met verhaalstructuur, de misdaad-vibes, de kleurrijke zonovergoten visuals en de casting van Rosie ‘Perdita Durango’ Perez. Heerlijke film. Over Harley Quinn gesproken, Luuk, jij wilde het hebben over de animatieserie?

LvH: ‘Yessirreebob! Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn is geheel in de lijn van de serie Harley Quinn gemaakt en dat is bijzonder prettig. Ook de animatieserie is kleurrijk, grappig en gaat eigenlijk over de queeste van Harley Quinn om haar eigen identiteit terug te veroveren na haar breuk met The Joker. In plaats van de Girl Squad in Birds of Prey zijn de handlangers van Harley in de serie de obscure mannelijke superschurken Clayface, King Shark, Dr. Psycho en Sy Borgman, maar de belangrijkste relatie is haar vriendschap met Poison Ivy. En in tegenstelling van wat je zou verwachten naar aanleiding van de DC-films, is die vriendschap geen gehaaste short-cut naar de fan-favoriete relatie tussen Harley en Ivy. Er zijn hints, maar de makers hebben duidelijk gemaakt dat ze de tijd willen nemen om dit geloofwaardig op te bouwen, in plaats van in het kader van fan service dit te forceren. Tel daarbij op dat de serie de geestelijke gesteldheid van Harley niet gebruikt om goedkope grappen te maken, maar daadwerkelijk geïnteresseerd is in hoe trauma personen vormt en misvormt. Ik kan het jou dus ook aanraden Theodoor, ik ben benieuwd wat je er van zou vinden. En Eline natuurlijk ook, maar voor haar is dit geen nieuws meer na alle voorgaande lovende woorden.’

ES: ‘Hij gaat op de lijst achter Altered Carbon Luuk! Ik ga me nu eerst even klaarmaken voor de lancering van onze nieuwe podcast. Julius, Paula en ik hebben voor de eerste aflevering samen de eerste Ghostbusters film gekeken (we mogen dit jaar weer richting de bioscoop voor een nieuwe poging spookjagen). Wat gaan jullie nog doen?

TS: Ik ben normaal niet zo van de podcasts, maar ik ben nu toch verslaafd geraakt aan Attack of the Queerwolf. Dit weekend ga ik denk ik verder met luisteren. Attack of the Queerwolf is een podcast van Fangoria (voorheen was Blumhouse de podcast-producent), waarin drie hosts (tegenwoordig Michael Kennedy, Nay Bever en Brennan Klein, de laatste vervangt co-oprichter Mark Fortin) wekelijks een horrorfilm bespreken die queer personages of subtekst bevat. De podcast vindt de juiste balans tussen spitsvondige humor en gedegen research. Het luisteren is een feestje, door de losse sfeer, maar je hebt ook werkelijk het gevoel nieuwe inzichten te krijgen. Het helpt ook dat de drie hosts allemaal gay of lesbisch zijn, én heel veel weten van horror, waardoor ze beslagen ten ijs komen. Fikse aanrader, juist ook voor de heteromensen in het publiek, want het is nooit verkeerd je te verdiepen in de geschiedenis van dingen waar je misschien geen weet van hebt.’

LvH: ‘Tru dat, Theodoor! Gisteren was ik in Pakhuis de Zwijger om Jennifer Lyon Bell, mijn favoriete feministische Amerikaanse porna-regisseuse aan te moedigen bij de feestelijke lancering van haar nieuwe Blue Artichoke Films online platform. Tijdens het event gaf seksuologe Ellen Laan een lezing over the orgasm gap, wijdverspreide misverstanden over seks en cliteracy. Daarnaast presenteerde porno-acteur en onderwijzer Bishop Black het initiatief Sex School, een serie educatieve en vermakelijke films over seks en intimiteit. En ten slotte werd porno-actrice en activiste Stoya geïnterviewd. Het was een leerzame en gezellige avond. Het was echter toeval dat ik vanochtend naar EYE afreisde om mezelf voort te planten. Virtueel weliswaar, maar in een kwartier stelde ik mijn custom kroost samen, zag ik haar krioelen, brabbelen en kirren in een couveuse en moest ik afscheid nemen toen ze een dutje ging doen. De installatie IVF-X: Become a digital parent now! van filmmaakster/filosofe/kunstenaar Victorine van Alphen is binnenkort ook te ervaren in VondelCS en voor die tijd ga ik voor Cine met de maakster in gesprek. Verder ga ik het rustig aan doen dit weekend

TS: ‘Fijn weekend allemaal!’