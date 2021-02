LvH: ‘What’s the buzz, tell me whatsa happening peeps? Hoe zijn jullie de week doorgekomen en hebben jullie nog wat interessants gezien, gehoord, gelezen, gespeeld of meegemaakt? En wat staat er de komende tijd op het menu? Spill the beans, buckaroos!’

TS: ‘Voor we beginnen over de Disney+ Star-sized olifant in de kamer, wil ik eerst even een lans breken voor een film van een maat van me. Ik ben bezig met een aantal filmscripts voor een Australische regisseur genaamd Christoph Elena. Hij heeft vorig jaar een fantastische short gemaakt, genaamd Audio Guide, die nu de komende anderhalve week nog online te zien valt. Mis het niet, want ondanks dat de film voor een appel en een ei is gemaakt, is het een fantastische short, met een geweldige hoofdrol van actrice Emma Wright. Ik wil niets verklappen over het concept. Gewoon er blind ingaan. Je zult er geen spijt van krijgen. Maar om toch even Star aan te kaarten: Disney heeft duidelijk een nieuwe strijd gewonnen in de ‘streaming wars’. Hebben jullie al een beetje bekeken wat het nieuwe aanbod is? Zitten er wat jullie betreft nog grote tips tussen?’

ES: ‘Ik vroeg het me ook al af. Uit de reclame werd voor mijn gevoel wel duidelijk dat ze Videoland en Netflix hebben beroofd van een flink aantal series. Er is nu precies aan het gebeuren waar ik helemaal geen zin in heb: aanbod verspreid over 4-5 streamingdiensten waar je (als je ze allemaal zou nemen) 40-50 euro aan kwijt bent. Ik blijf wel lui switchen tussen Netflix en Videoland (en misschien Amazon maar dat is het). Zelf heb ik deze week meer aandacht gehad voor games. Er zijn vandaag ook wat leuke dingen aangekondigd vanuit Nintendo/The Pokémon Company in verband met het 25 jarig jubileum van Pokémon. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de nieuwe Pokémon game, Pokémon Legends Arceus die in de trailer veel weg heeft van Zelda: Breath of the Wild.

Wat me vooral opvalt is dat het verhaal zich in het verleden afspeelt. Normaal gesproken spelen de Pokémon games zich altijd af in een wereld die geïnspireerd is door een land (Sword & Shield door Engeland, X&Y door Frankrijk) maar in deze game lijken ze dus te kiezen voor een (grotendeels) technologie-loos verleden. Daar ga ik tenminste nu vanuit, de Pokeballs lijken te zijn gemaakt van hout. Wat mij betreft een prima keuze en hoog tijd dat ze gebruik maken van de volle capaciteit van de Switch. Toen Breath of the Wild uitkwam zat menig Pokémon-fan te watertanden bij het idee dat er ooit een Pokémon game zou uitkomen die er hetzelfde uit zou zien. Dezelfde fans kwamen bedrogen uit toen Pokemon Sword & Shield werd gepresenteerd. Een game waar duidelijk te zien was dat er niet genoeg tijd en liefde was gestoken in het ontwerp van de wereld. Om nog maar te zwijgen over de teleurstellende graphics. Gamefreak heeft zo te zien nu zijn best gedaan om dingen goed te maken. Ik geloof het pas als ik de game daadwerkelijk kan spelen, en 2022 is nog heel ver weg. Of misschien ook niet, het feit dat we maart binnenkort aantikken voelt als een koortsdroom. Ik ben in ieder geval blij met het vooruitzicht dat ik mijn Switch weer wat meer ga gebruiken. Wat jij Luuk?’

LvH: ‘Ik ben nog steeds in een steampunk stemming en heb Steamworld Dig aangeschaft om als knarsende, stomende bot kostbare metalen op te graven en die voor een paar knaken te verpatsen zodat ik met een groter graafinstrument dieper kan graven. Een simpele feedbackloop die me doet denken aan klassieke spellen als Dig Dug, wat misschien wel het allereerste computerspel was dat ik heb gespeeld. Ik speel ook met veel plezier Hades, maar de eerste eindbaas veegt nog steeds met gemak de vloer met me aan (scheelt Dusa weer wat poetswerk). Dus wissel ik mijn pijnlijke nederlagen af met meer succesvolle uitjes in de Steamworld. Een game die over niet al te lange tijd uitkomt heeft mijn aandacht getrokken en ik vermoed dat Eline hier ook wel belangstelling voor zal hebben is Republic Commando. Het is een spel uit 2005 en in begin April wordt het opnieuw uitgebracht voor onder andere de Switch en PS4. Het staat bekend als een van de beste Star Wars games ooit gemaakt en de aangekondigde prijs is zeer schappelijk, dus die staat sowieso op mijn wish list. En grappig wat je zegt over Disney+ Star, Theodoor, want ondanks het feit dat ik aan een infuus van Nerdnieuws lig, had ik eigenlijk nog maar weinig over deze nieuwe ontwikkelingen gehoord. Ik ga me er zeker in verdiepen, maar ik kan er nu nog even niks zinnigs over zeggen. Ik kan je wel vertellen dat dankzij jou ik begonnen ben aan het tweede seizoen van American Gods. Gillian Anderson wordt gemist, maar verder valt nog niet aan te zien dat tijdens het tweede seizoen er veel gerommel was achter de schermen.’

TS: ‘Nu jullie het toch over de Switch hebben: er is een flinke sale gaande en ik heb daarin een aantal spellen gekocht. Onder andere alle spellen van de ons wel bekende studio Annapurna Interactive zijn afgeprijsd. Gorogoa, What Remains of Edith Finch en Florence zijn eerder in deze rubriek uitgebreid besproken, maar ik heb een drietal nieuwe spellen gekocht die me ook intrigeren. Donut County heb ik al uitgespeeld, en is relatief simpel, maar ook heel grappig en vindingrijk. Het is een soort mix tussen Katamari Damacy en Untitled Goose Game, waarin je met een wasbeer speelt die met een zwart gat objecten verzamelt en daarbij algehele chaos aanricht in zijn omgeving. Sayonara Wild Hearts is tot nu toe erg pittig voor me want ik ben niet goed in games waar je snel moet reageren en deze mix tussen rhythm game, action game en race game vraagt tot nu toe vrij veel reactievermogen dat ik niet bezit. Maar het loont wel, want de game is een sprankelend en prachtig vormgegeven spel, waarbij de muziek een hoofdrol speel. En in tegenstelling tot veel rhythm games voelt het niet alsof je gestraft wordt als je een aantal beats mist. Het speelt soepel en intuïtief. Tot slot moet ik nog beginnen aan Kentucky Route Zero, waar ik heel veel goede dingen over heb gehoord, maar ook werkelijk niets van weet. Dus niets verklappen! Volgens mij is dat typisch zo’n spel waar je blind in moet gaan. Ook alle andere Annapurna spellen zijn (soms flink) afgeprijsd dus ik overweeg nog om Telling Lies, If Found of I Am Dead aan te schaffen. Verdere games op mijn radar die nu in de sale te vinden zijn: Project High Rise, My Time at Portia, Sonic Mania, Liberated, When the Past Was Around, Monster Prom XXL, Paradise Killer, Hue, Owlboy, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, The Talos Principle, Limbo, Inside, de Bioshock Collection en alle Deponia games. Oh, en voor wie benieuwd is geworden na al onze verhalen over Civilization 6, het hoofdspel en alle uitbreidingen zijn nu flink afgeprijsd. Wat betreft Disney Star+, daar kom ik zo nog wel op terug, want ik ben van plan vanavond even goed in het aanbod te duiken.’

ES: ‘Mooie lijst aan games Theodoor! Ik zag net een aanbieding in de Epic Games store voor een game genaamd Sunless Sea, hij is nu voor niks te downloaden. Die ga ik vanavond even uitproberen denk ik. Over het algemeen speel ik liever games die wat meer story based zijn en ben ik helemaal niet van de survival games. Dat is me vaak net iets te veel stress. Maar deze game zag er dusdanig interessant uit dat ik best een poging wil wagen om mijn smaak/mening bij te stellen. Verder heb ik nog een serie waar ik dit weekend aan hoop te beginnen: Resident Alien. Een nieuwe serie van het altijd sympathieke Syfy, gebaseerd op een strip van Dark Horse. De show volgt Alan Tudyk als een alien vermomd als Dr. Harry Vanderspeigle, gestrand op aarde na een mislukte missie om de mensheid te vernietigen. Ik hoef jullie denk ik niet te vertellen hoe ontzettend goed Tudyk over het algemeen is volgens mij. Ik ben in ieder geval wel te porren voor een leuke en luchtige serie. Overigens zag ik net dat Netflix ook de film Godzilla uit 2014 tussen het andere aanbod heeft staan. Ik kan me niet herinneren dat ik die film heb gezien dus ik vroeg me af: is de film van Gareth Edwards de moeite waard? Ik vond Rogue One een van de leukere Star Wars films dus zou deze film ook wel een kans willen geven.’

LvH: ‘Ik verwijs graag naar mijn eigen werk, in dit geval een Luuk Vs. Luuk over Godzilla. De film biedt in ieder geval spektakel en is fantastisch gefilmd. Terechte kritiek op de film is er zeker: de keuze is gemaakt om de focus te leggen op mensen die proberen te overleven als ze opeens het pad kruisen met een stel levende, lopende natuurrampen. Liefhebbers van Godzilla klaagden dat de monsters zelf geen karakterontwikkeling doormaakten, maar dat vind ik een ietwat onnozele bewering. Net zoals in Monsters slaagt Edwards er in om de twee MUTO’s juist een motivatie mee te geven die sympathie opwekt: ze willen gewoon een nestje bouwen en koters ter wereld brengen. Ik vond dat de kaiju precies genoeg in beeld gebracht werden, waardoor het mysterie en de ontzagwekkende aanblik niet gaat vervelen. Geheel terecht vind ik de kritiek dat de heldenrol van het Amerikaanse leger moeilijk te rijmen valt met de pacifistische boodschap van de oorspronkelijke Godzilla-film. Ik vond de cast wel erg prettig: Aaron Taylor-Johnson en Elizabeth Olsen hebben goede chemie en dat maakt Taylor-Johnson tot een sympathieke protagonist. Speaking of Elizabeth Olsen: geniet van WandaVision, Eline! Olsen en Paul Bettany gaan je hart stelen en anders gaat Kathryn Hahn er wel mee vandoor. Hebben jullie verder nog kijktips voor binnenkort, als WandaVision is afgelopen?’

TS: ‘Ik heb dus even goed naar het Star aanbod op Disney+ gekeken. Het valt vooral op dat er voor Disney-begrippen toch behoorlijk wat films en series te vinden zijn die echt duidelijk gericht zijn op een volwassen publiek. Alle American Horror Story-seizoenen bijvoorbeeld, maar ook het zeer puike Bad Times at the El Royale. Maar tevens het te weinig bekeken Terriers, een one season wonder. Ook alle Alien-films, alle Die Hard-films en alle recente Planet of the Apes-films en zelfs de eerste Borat-film zijn er nu te vinden. Maar het meest verrast was ik door de aanwezigheid van Ravenous, een redelijk arty horrorwesternkomedie over kolonialisme en kannibalisme. De soundtrack van die film is een knaller van jewelste, waarop Damon Albarn van Gorillaz en Blur en de beroemde componist Michael Nyman beiden de helft van de tracks voor hun rekening nemen. Ik beschouw dat als mijn favoriete soundtrack aller tijden, en ook de film is een klein pareltje. Voor het volledige aanbod kun je hier kijken. Zelf wil ik nog een andere tip van de hand doen, want nog tot en met zondagavond laat zijn er twee concerten van The Mountain Goats exclusief en tijdelijk te bekijken op YouTube. Mocht je niet bekend zijn met de band: hun reputatie als goede live-band wordt waargemaakt in deze Jordan Lake Sessions. De tracklist bestaat uit hun bekendste nummers en de diepste deep cuts, en geeft wat dat betreft een prima globaal beeld van hun oeuvre. Voor de fans niet te versmaden, maar misschien ook wel een goede kennismaking.

LvH: ‘Oeh, Ravenous! Dat is inderdaad een parel van een film, goed om te weten dat die weer te zien is. En bedankt voor jullie tips vrienden, ook al heb ik nu ook ontzettend veel zin in een goede donut. Kijk en speel ze en ik spreek jullie volgende week weer.’