ES: ‘Hallo Luuk en Theodoor, we hebben weer een week in 2021 overleefd! Hoe is het mogelijk! Alle voor de hand liggende nieuwswaardigheden daargelaten heb ik eindelijk weer de ‘rust’ gevonden om films en series te kijken. Helaas zijn het allemaal niet de meest indrukwekkende producties geweest, maar 2021 als film/serie jaar is voor mij nu dan eindelijk begonnen. Ik ben inmiddels weer helemaal in de Flikken Maastricht mood en ik ben deze week ook eindelijk begonnen aan de serie Devs. Ik begrijp dat deze twee series echt niet verder uit elkaar zouden kunnen liggen maar dat is nou eenmaal hoe mijn dieet werkt. Ik kijk alles. Over kijken gesproken, wat hebben jullie allemaal uitgespookt deze week?’

TS: ‘Ik heb deze week heel weinig films gekeken, maar des te meer series en videoclips. Na eerder al drie artikelen geschreven te hebben over filmregisseurs die uitstapjes doen naar videoclips, ben ik begonnen aan de research voor op zijn minst nog eens acht van die artikelen. Maar ik heb besloten om in de tussentijd enkele van mijn vondsten dagelijks te delen op mijn twitterfeed omdat ik er letterlijk meer dan genoeg gevonden heb om een jaar mee te vullen. Het zal niet een complete herhaling zijn van de drie bovengenoemde artikelen: nieuwe vondsten en de beproefde nummers worden afgewisseld.

Tevens ben ik dus weer aan een aantal series begonnen (daarover later meer) en net als bij jou beslaan deze het volle spectrum van moeilijk naar makkelijk wegkijken. Laat ik beginnen met de heerlijk wegkijkende low-brow culture: RuPaul’s Drag Race Seizoen 13, RuPaul’s Drag Race UK seizoen 2 en Wie Is De Mol zijn allemaal weer begonnen en als sucker voor realitytelevisie ben ik weer aan het genieten. Voor de liefhebber, zullen we maar zeggen, maar ik ben daar zeker een van. Voor we het gaan hebben over het iets serieuzere kijkwerk, waar heb jij je deze week mee beziggehouden Luuk?’

LvH: ‘Naast met een schuin oog het nieuws in de gaten houden, heb ik mij prima vermaakt in de mythische Japanse wereld van Okami. In het spel moet je gecorrumpeerde gebieden zuiveren zodat de natuur weer tot bloei komt en verdien je experience points door alle schattige beestjes die je tegenkomt te voeren. Het is heel cute en wholesome allemaal, maar het voelt als een fijne verademing op games waarin je vooral alles naar de vinkentering moet slaan om punten te scoren. Verder kwam ik een animatiefilm tegen uit de DC-stal die me aangenaam heeft verrast: Batman: Soul of the Dragon is een superheldenfilm die blijmoedig jat uit Blaxploitation, vroege Bond-films en Kung Fu films en overal een lekker funky Seventies-sausje overheen giet. Batman deelt zijn spotlight met Richard Dragon, een Bruce Lee-esque geheim agent die het aan de stok krijgt met een mystieke slangencultus en de hulp inschakelt van zijn voormalige trainingspartners, waaronder dus Bruce Wayne. Dankzij het pionierswerk van Bruce Timm, die met Batman: The Animated Series een solide basis heeft gelegd voor de animatieoutput van DC ziet het er vertrouwd uit. Een groot deel van de animatiefilms van DC vertellen een op zichzelf staand verhaal, waardoor verschillende incarnaties en versies van hun personages aan bod komen. Dat is een strategie die een stuk beter werkt dan de overhaaste pogingen in de live-action tegenhangers van DC om met kunst, vliegwerk en ductape een gezamenlijk filmuniversum uit de grond te stampen zoals de Marvel Cinematic Universe, iets dat ze volgens mij ook inmiddels wel op hebben gegeven. Speaking of Marvel, ik ga vanavond beginnen aan WandaVision. Nog geen spoilers dus!’

ES: ‘Daar wilde ik binnenkort ook aan beginnen. Eerst kijken hoe Devs bevalt, en ik heb besloten om mijn Animal Crossing game maar weer eens aan te slingeren. Ik heb ontzettend veel uren in die game zitten, mede door het feit dat het precies tijdens de eerste lockdown uitkwam vorig jaar. Op een gegeven moment werd het gewoon iets minder interessant en ik was toch te ongeduldig om het veranderen van de seizoenen af te wachten. Ik heb de game dus echt al zeker 6 maanden niet aangeraakt. Ik ben heel benieuwd wat ik ga aantreffen als ik weer op mijn eiland ben. Daarnaast heb ik nog een andere game geïnstalleerd die ik echt heel graag wil spelen: Knights of the Old Republic. Het is misschien wel de game waarmee Bioware groot geworden is en ik heb het ooit in het verleden gespeeld maar ben alles vergeten. Daarnaast ben ik na het kijken van The Mandalorian toch weer een beetje verliefd geworden op Star Wars, dus een game is dan helemaal top.’

TS: ‘Ik zal niets verklappen over WandaVision, maar dat is dus wel een van de series waar ik net aan begonnen ben. De eerste afleveringen vond ik wel redelijk interessant, maar ik zag aan de verscheidene reacties van mensen op internet dat het voor het gemiddelde Marvel-publiek net een bruggetje te ver leek, qua vreemdheid. Ik vind het tot nu toe echter wel meevallen. Het is een net als Rivella: een beetje vreemd, maar wel lekker. Wat vreemde televisie betreft ben ik ook weer begonnen aan American Gods. Ik ben van voren af aan begonnen, want ik hoor redelijk goede verhalen over seizoen drie, maar ben destijds ergens midden in seizoen twee gestrand. Hopelijk houd ik het nu langer vol. Het eerste seizoen vond ik in ieder geval zeer puik. Ik zag ook dat Disenchantment weer begonnen is, met seizoen drie. Daar strandde ik ook in seizoen twee, maar dat wil ik ook weer oppakken. Omdat televisieseries vorig jaar een beetje er bij inschoten, ten faveure van film, muziek en games, probeer ik dit jaar wel iets beter bij te houden wat er speelt. Mochten er nog nieuwe seizoenen aankomen van jullie favorieten in 2021, lemme know. Ik sta open voor tips.’

LvH: ‘Mocht je geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke analyse van Disenchantment zoals we hebben gedaan na het eerste seizoen, dan hoor ik het graag Theodoor! American Gods had inderdaad een veelbelovend eerste seizoen, maar ik heb het daarna laten liggen. Laat maar weten of het de moeite waard is om weer op te pikken. Ik heb nog een laatste aflevering van Raised By Wolves te gaan en ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Realistisch gezien zijn de overlevingskansen van alle personages in de serie nul, aangezien ze op een onherbergzame planeet zitten waar het merendeel van de voedselbronnen radioactief blijkt te zijn, maar zo nihilistisch is de serie gelukkig niet. Het is in ieder geval de serie met de beste quarantainekapsels, nog beter dan Peaky Blinders, waarvan ik onlangs ontdekte dat er een vijfde seizoen was uitgekomen. Daarover volgende week meer. En ik weet dat oldschool filmfestivalbezoek voorlopig nog even er niet in zit, maar ik zag op uitnodiging van Eline’s huisgenoot en hardest working woman in show business Roxy een digitale voorpremière van het IFFR van Mandibles, de nieuwe film van de Franse regisseur Quentin Dupieux. Het is een meanderende, luchtige komedie over twee Franse slackers die in een gestolen auto een gigantische vlieg vinden en het plan smeden om de vlieg af te richten om rijk te worden. De film voelt aan als een lange sketch, maar wordt gedragen door de charme van protagonisten David Marsais en Grégoire Ludig en Dupieux houdt het kort en krachtig. Voor als jullie zin hebben in een Franse versie van Bill en Ted of Dude, Where’s My Car? Hoe bevalt Knights of the Old Republic, Eline? Aangezien er nu in de Star Wars franchise verhalen verteld gaan worden die plaatsvinden tijdens de hoogtijdagen van de Jedi, is het nog meer de moeite waard om alvast op verkenning uit te gaan.’’

ES: ‘Er komen wat dingen weer boven, en het is even wennen aan de graphics uit 2003 maar de Star Wars vibe is strong with this one. Hier ga ik mezelf wel mee vermaken de aankomende tijd. Zowel Disenchantment als American Gods heb ik gekeken, maar toen ik gisteren de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen van Disenchantment aanzette moest ik toch echt even wachten tot ik weer helemaal bij was. Ik kwam er ook niet echt helemaal in. Misschien maar even laten liggen voor later denk ik. Overigens heb ik ook nog een poging gedaan om The Midnight Sky te kijken, die nieuwe film van George Clooney. Hebben jullie die al gezien toevallig?’

TS: ‘Nee, na de gematigde recensie die de film kreeg dacht ik dat ik er beter aan deed om die even over te slaan. Zoals gezegd ligt mijn focus nu even bij televisie en videoclips, maar ik zit er wel sterk aan te denken om deze week een andere recente Netflix-film te kijken: Pieces of a Woman. Ook ben ik nog erg benieuwd naar Pretend It’s A City, de show die Martin Scorsese maakte met Fran Lebowitz. Tevens komt volgende week de nieuwe film van Ramin Bahrani op Netflix, waar ik ook erg benieuwd naar ben. Netflix lijkt na een wisselvallig 2020 in 2021 sterk uit de startblokken te komen. Zo heb ik al erg genoten van History of Swear Words, wat het beste te omschrijven valt als “Netflix maakt youtube-video-essays, maar dan met meer starpower”. Niet alleen Nicolas Cage doet mee, maar ook bekende komieken als Sarah Silverman, Nick Offerman en Isiah “Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit” Whitlock Jr. Desondanks is het toch wel leerzaam en het kijkt leuk weg. Wat dat betreft holt Amazon Prime toch nog wat achter Netflix aan, misschien niet in kwaliteit, maar wel in kwantiteit. Of heb ik wat goede Prime Originals gemist?’

LvH: ‘Niet dat ik weet, Theodoor. Als ik even spiek, zie ik Hanna: een serie gebaseerd op de gelijknamige film uit 2011 van Joe Wright. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ik ben ooit begonnen aan Britannia, maar ben halverwege het eerste seizoen afgehaakt. Wat dat betreft zitten we nog middenin de Grote Streamingsoorlog en hebben we nog geen zicht op welke partijen het uiteindelijk zullen overleven en of het aanbod dan nog net zo overweldigend is. Laten we hopen dat het niet allemaal in de kluis met Walt Disney’s ingevroren hoofd opgesloten zal worden. Bedankt kameraden en tot volgende week!’