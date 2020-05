LvH: ‘Weer een week weten te overleven en wederom tijd om het weekend te verwelkomen! En deze keer verwelkomen we tevens Julius en Theodoor die beiden kneiterhard hebben gewerkt aan een nieuwe editie van ons favoriete Nederlandse genre-tijdschrift. Heren, dame, hoe gaat het met jullie?’

TS: ‘Ik ben tijdens deze coronaperiode eigenlijk actiever dan ik ooit geweest ben. Ik heb nog nooit zoveel artikelen geschreven in zo’n korte tijd. De afgelopen maanden is veel van dat werk in de nieuwe Schokkend Nieuws gaan zitten, waar ik eindelijk meer over kan vertellen. Ik neem vier artikelen voor mijn rekening in het nieuwe nummer, waarin een heuse Queer-special staat, een onderwerp dat me om duidelijke redenen aan het hart gaat. Mijn grote trots is de twee interviews die ik heb afgenomen, met Gregg Araki (The Doom Generation, Mysterious Skin, Kaboom) en Bruce LaBruce (No Skin off My Ass, The Raspberry Reich). Vooral het Skype-gesprek met die laatste was erg bijzonder, want dankzij de quarantaine hadden we veel meer tijd om te praten dan je normaal voor een interview zou hebben, en LaBruce is een begeesterd verteller. Ik ben echt ontzettend trots op mijn bijdragen aan dit nummer.

Naast het schrijven van artikelen, ben ik steeds meer aan het veranderen in een game-verslaafde en probeer ik alle nieuwe muziek een beetje bij te benen. Films en series delven eigenlijk momenteel het onderspit, en kunnen mijn aandacht eigenlijk niet echt vasthouden. Hoe zit dat bij jullie? Wel nog genoeg te kijken?’

JK: ‘Voor mij wel, in elk geval. Ik ben een aantal klassiekers van mijn die-zou-ik-eigenlijk-al-gezien-moeten-hebben-lijst aan het afstrepen. Vanavond is waarschijnlijk A Woman Under the Influence aan de beurt. Zo’n film die ik een tijdje heb liggen, maar waarvoor ik me nooit echt in de stemming voelde.’

ES: ‘Weer een weekje waarin ik eigenlijk helemaal geen tijd heb gehad om eens lekker op de bank te zitten. Daar gaat dit weekend verandering in komen! Ik heb me laten overhalen om de ‘nieuwe’ Call of Duty multiplayer (“Hij is gratis Eline!”) te downloaden en weer een ouderwets potje te knallen met de homies dit weekend. Eens kijken of ik nog een beetje raak kan schieten. Ik ga het spelen van de game combineren met het bakken van een appeltaart dus ik hoop niet dat ik halverwege de dag een stuk deeg gebruik als mijn controller. Ik heb wel ontzettend veel zin in appeltaart nu. Oh! Ik zag dat Ocean’s 8 op Netflix staat. Ik durf het bijna niet te vragen, maar is het wat?’

LvH: ‘Okay Julius, ik kan dit inkoppertje niet laten liggen. Ik heb persoonlijk ook beschamend weinig van Cassavetes gezien, toevallig alleen A Woman Under the Influence. Ik durf dus zelf geen uitspraak te doen over zijn gehele oeuvre, het is wel een steengoede, edoch deprimerende film. Enjoy! Ik ben heel benieuwd naar de interviews met Araki en LaBruce, Theodoor. Tof dat je ze hebt gesproken! Ocean’s 8 heb ik ook nog niet gezien. Wat ik wel kan aanraden is de Netflix-serie Kipo and the Age of Wonderbeasts op Netflix. In een post-apocalyptische wereld wordt de tiener Kipo uit haar comfortabele bestaan in een ondergrondse gemeenschap gehaald door een overstroming, waardoor ze zich in de bizarre bovenwereld terugvindt. Flora en fauna zijn in de honderden jaren sinds het vergaan van de beschaving uitgegroeid tot gigantische proporties en veel dieren zijn gemuteerd tot gevaarlijke beesten. Kipo sluit vriendschap met een verwilderde jonge krijger genaamd Wolf, de hosselaar Benson en zijn kompaan Dave (een intelligente kever) en gaat op zoek naar een weg terug naar haar gemeenschap. De serie is geanimeerd in een dynamische, kleurrijke anime-stijl, het verhaal wordt met veel vaart verteld en de soundtrack is subliem. Het eerste seizoen staat online, het tweede seizoen zal op 12 juni verschijnen. Wat mij betreft een vette aanrader dus. We hebben in het Weekend van Cine het eerder gehad over de kookvideo’s van Bon Appétit en Binging with Babish, ik moet bekennen dat ze inmiddels een vast onderdeel van mijn dag zijn geworden. Onlangs verscheen een artikel op io9 met de stelling dat Bon Appétit een MCU-esque prestatie heeft geleverd met hun verschillende spin-offs en kanalen. Die vergelijking gaat mij een beetje te ver, maar bij gebrek aan gezamenlijk genuttigde maaltijden is het fijn om elke dag een paar bekende gezichten te zien en wat recepten en kooktechnieken te leren (bewonderen). Het inspireert mij in ieder geval om elke dag toch weer een poging te wagen om wat creatiefs en semi-gezonds in elkaar te flansen.’

JK: ‘Ocean’s Eight kun je prima kijken, Eline. Het geluid loopt synchroon met de beelden, iedereen is in focus gefilmd en hij is binnen twee uur voorbij. Er zit niet veel opmerkelijks in, maar ook niks waar je dood aan gaat. De cast is leuk en de kostuums mooi.

Wat ik enthousiaster kan aanraden is de podcast Newcomers: Star Wars, waarin Nicole Byer (Nailed It!, allerlei podcasts) en Lauren Lapkus (Orange is the New Black, allerlei podcasts), die allebei nog nooit een Star Wars-film gezien hadden, binnen een paar weken de hele zooi kijken. Of zo’n concept werkt is heel erg afhankelijk van de presentatoren. Mensen die bekend zijn met de luidruchtige, vaak puberale humor van Byer en Lapkus weten wat ze te wachten staat. Grappen over seks met Jar Jar Binks, Byer die Han Solo consequent Hans noemt, en als hoogtepunt de bizarre fanfictie die Lapkus en Byer zelf gaan schrijven. Om de luisterende Lucas-liefhebber niet al te veel te doen doordraaien is in elke aflevering een andere Star Wars-fan aanwezig om dingen uit te leggen.’

TS: Kipo and the Age of Wonderbeasts is geweldig, ja, Luuk. Althans, dat zeg ik op basis van de eerste vier afleveringen, want ik ga momenteel traag door series en mijn backlog van films heen. Maar Kipo doet me tot dusver denken aan het dynamische animatiewerk van Masaaki Yuasa, dus dat is een enorme aanbeveling, wat mij betreft. Het enige waar ik momenteel wel écht snel door heen ga is mijn herkijksessie van Community. Heerlijke serie blijft dat toch, en zelfs het “gas leak year” (seizoen 4) vond ik de tweede keer beter te doen.

Qua games speel ik nu vooral de Ace Attorney-games op de Switch. Daar heb ik mezelf op getrakteerd in het licht van mijn aankomende verjaardag. Wat een geweldige games: de puzzels zijn met wat out-of-the-box-denken en een gedetailleerd oog goed op te lossen, maar geven oprecht een kick als je doorkrijgt hoe de vork in de steel zit. En ze zijn héél erg grappig. Ik heb regelmatig letterlijk zitten huilen van het lachen.

Ook Wargroove kan ik erg aanraden: een turn based role playing game in een lekkere pixel-art stijl. Het verhaal is boeiend, de humor is gevat en scherp, en de game is echt heel pittig (voor een leek als ik), maar op een manier dat het nog leuk blijkt. Dit is toch wel echt mijn soort game (ook omdat je kunt spelen als een schattige hond). Bij shooters haak ik vaak af, door mijn trage reactievermogen, maar als ik rustig kan nadenken over mijn zetten en strategie komt het wel goed. Hebben jullie nog game-tips op dat gebied?’

ES: ‘COMMUNITYYYY. Het is dat ik nog even bezig ben met mijn eigen onderneming, maar zodra dat iets rustiger is geworden wil ik met Luuk samen aan mijn ode voor Community beginnen. Er zijn misschien nog wel een aantal dingen waar ik jouw analyse bij kan gebruiken, Theodoor. Als je zin en tijd hebt, tenminste! Ondertussen heeft mijn huisgenoot me zover gekregen om Love Island met haar te kijken. Nu ben ik totaal niet van de reality tv, maar ben er gewoon ingetrapt en heb gisteravond 5 aflevering achter elkaar gezien. En nu kan ik niet meer stoppen. Ik wil weten hoe het afloopt met de stelletjes! AHHHHHH. Los daarvan staat er een kleine verhuizing voor de deur, dus ik ben begonnen met het uitruimen van allerlei spullen. Marie Kondo, I need you! Voor de rest heb ik me voorgenomen om nog een beetje te tuinieren. Met die wind niet heel fijn, maar de plantjes hebben echt water nodig. Zou het bijna niet durven zeggen, maar een beetje regen zou wel fijn zijn nu. Overigens heb ik dit weekend besloten dat ik in september met een vriend een videogame ga maken (lang genoeg mee getreuzeld, tijd voor actie) dus zal vanaf dan elke vrijdag een kleine update geven. Overigens Luuk, ben je nog steeds met planten bezig?’

LvH: ‘NEEEEEEE! Niet reality tv, Eline, doe het niet! Reality tv heeft Trump voortgebracht, het is een verwerpelijke vortex van vileine vuilspuiterij! Come back to the light, Eline! Come baaaaaack! Ahem… anyhoo, ik zal mijn best gaan doen om een inhaalslag te maken wat betreft Community. Wellicht lukt het me om met het opengooien van de samenleving ook wat meer tijd vrij te maken voor diepgaande cultuuranarcho-syndicalistische analyses. Ik sta nog steeds positief tegenover het algemene concept planten, specifiek denk ik dan aan planten met een functie. Het liefst eetbaar, niet zozeer decoratief. Ik ben bang dat als ik daadwerkelijk geraniums in mijn vensterbank heb, ik compleet transformeer tot een chagrijnig koekeloerende buurtsnitch na maanden FOMO en te zien hoe mensen hun uiterste best lijken te doen om een tweede golf uit te lokken. Anderhalve meter motherfuckers, dat betekent geen polonaise op belabberde techno uit de nineties! Sorry guys and gal, dat moest er even uit…’

ES: ‘Oke, eetbaar dus. Daar kan ik wel mee werken. En heb je veel schaduw in je huis of heb je juist veel zon? Anders heb ik nog wel een aantal planten die een nieuw huis zoeken. Het lijkt me ontzettend leuk om jou een paar van die planten te geven. En gelukkig ben ik niet heel erg verslavingsgevoelig (heel erg lui) dus je raakt me absoluut niet kwijt aan Love Island. Waar je me wel aan kwijt zult raken is mijn nieuwe favoriete smaak Ben & Jerry’s (dit is geen product placement, ik vind deze smaak gewoon lekker) die ik heb ontdekt: Netflix & Chill’d. Ja ik weet het, deze smaak is niet nieuw. Maar voor mij wel, dus laat me. Het is een beetje jammer dat de naam een slappe knipoog is naar een van de meeste vervelende gezegdes van de afgelopen tijd, maar lekker is het ijs wel! Enfin, ik ga planten voor je scoren Luuk!’