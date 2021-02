LvH: ‘Hey Eline en Theodoor! How’s life, the universe and everything? Ik heb er zelf een wat minder roemruchte week op zitten, aangezien ik bezig was een verkoudheid weg te werken. Dat heeft de nodige energie gekost, maar ik ben weer aan de beterende hand. Ik ga zo in het kader van het IFFR online de cultklassieker The Last Movie met Dennis Hopper kijken. Hoe was jullie week?’

ES: ‘Ook ik had een dikke snotneus en keelpijn, dus heb me voor de zekerheid maar even laten testen. Negatief party! Uiteraard fijn om te horen, maar mijn leven zal er helaas niet veel spannender door worden. Ik heb inmiddels wel Star Wars:Knights of the Old Republic uitgespeeld, en kwam er daarna achter dat er gewoon een Star Wars: Knights of the Old Republic 2 is (nep nerd, ik weet het). Die heb ik ook maar meteen gekocht want het hoeft gelukkig niet zo ontzettend veel te kosten op Steam. Ik had het er van de week met iemand over dat het toch echt wel tijd is om een remake te maken van de KOTOR games, of in ieder geval een vervolg. Ik hoef echt nooit meer een Skywalker te zien en Star Wars:Knights of the Old Republic bewijst dat een goede Star Wars game dat ook helemaal niet nodig heeft. Kort na dat gesprek verscheen er een bericht dat men momenteel inderdaad werkt aan een vervolg! Laat dit alsjeblieft het geval zijn! Voor de rest heb ik een tamelijk rustige week gehad wat betreft games/films/series. Wat jij Theodoor?’

TS: ‘Ik ben zelf ook weer aan twee games begonnen, beide voor de Switch. Felix the Reaper is een soort droogkloterige puzzel-game, waarin je een ietwat gezette magere hein speelt die sterfscènes in gang moet zetten, Final Destination-stijl. De puzzels zijn behoorlijk uitdagend, lees, extreem pittig, maar het personage Felix is charmant: hij danst zich met zijn plompe postuur een weg door de moorddadige taferelen en zo je hart binnen. Forgotton Anne (sic) is afgezien van de zeer storende spelling van de titel een werkelijk prachtige puzzelplatformer, waarbij alle bewegingen en achtergronden bestaan uit met de hand getekende animatie. Een lust voor het oog, maar ook het verhaal is meeslepend en dat is ook belangrijk. De puzzels zijn te doen, maar wat bovenal beklijft zijn de soms pittige keuzes die je moet maken als hoofdpersonage Anne. Ik voelde me soms best schuldig over enkele van de keuzes waar je voor gesteld wordt. Ben jij nog aan het gamen, Luuk?’

LvH: ‘Ik ben toevallig ook net begonnen aan Felix the Reaper, Theodoor! Alleen merkte ik dat ik nog iets te veel watten in mijn hoofd had om goed na te denken, dus heel ver ben ik nog niet gekomen. De magistrale voice-over van Patrick Stewart is echter een heel fijne manier om uitgenodigd te worden om te puzzelen, dus dat is sowieso een plus. Ik heb me de afgelopen week een beetje ingelezen in een paar studio’s die op verantwoorde wijze games maken. Het is inmiddels wel algemeen bekend dat veel game studios drijven op uitgebuite, onderbetaalde werknemers die nog extra uitgeperst worden als deadlines naderen dankzij de gevreesde crunch. Er zijn echter een paar kleine studio’s die als anarcho-syndicalistisch collectief werken, zoals Pixel Pushers Union 512 in de VS en Motion Twin in Frankrijk. Ik ben van plan om binnenkort van de tweede studio de game Dead Cells uit te proberen. Pixel Pushers Union 512 heeft een extreem activistische game gemaakt genaamd Tonight We Riot, maar daar wacht ik wel even mee totdat dit een minder populaire hobby is geworden. Ik ben in ieder geval van plan om een poging te wagen om wat minder de slacktivist uit te hangen als consument en wat meer mijn McFlurries aan de goede zaak te besteden. Ter compensatie voor mijn mediaconsumptie van WandaVision op Disney+ bijvoorbeeld. Hebben jullie de meest recente aflevering gezien?’

ES: ‘Dead Cells vond ik echt fantastisch Luuk, ik kan die game zeker aanraden. Overigens heb ik net even de trailer voor Felix the Reaper opgezocht en ik ga deze game ook absoluut aanschaffen.

Humor en puzzels? Ja graag! Ik ben nog niet helemaal toegekomen aan WandaVision dus blijf ook een beetje weg bij de gesprekken over de serie, alhoewel ik het natuurlijk helemaal niet erg vind als jullie er nog wat over te zeggen hebben natuurlijk, beetje spoilers is niet erg. Ik ben zelf ondertussen lekker Dawson’s Creek aan het kijken. Toen de serie uitkwam was ik er volgens mij nog niet echt mee bezig maar nu ik de serie zo kijk valt het me op waar die serie eigenlijk over gaat. Ik kan me goed voorstellen dat deze serie op sommige vlakken wel een beetje uitstak boven de gemiddelde tienerserie van die tijd. Wat me vooral opvalt is hoe de serie de ‘tieners’ neerzet en wat ze meemaken. Vooral de verhaallijn waarin Dawson langzaam leert dat zijn ouders eigenlijk ook niet perfect zijn werkte voor mij eigenlijk best wel aardig. Ik was er eigenlijk een beetje over verbaasd hoe goed het was. Uiteraard zijn er naderhand veel betere series in het genre gemaakt, maar ik geniet toch stiekem wel van deze heerlijke tear-jerker. Aangezien er 6 seizoenen zijn probeer ik niet alles met geweld te bingen, maar gewoon weer een beetje op de ‘ouderwetse’ manier te kijken. Een aflevering per week ongeveer, alhoewel het weer niet heel uitnodigend is om in de tuin te werken (alvast een beetje opruimen) of hele lange wandelingen te maken. Ik ga dit weekend misschien wel even uitwaaien op het strand, daar ben ik wel aan toe. Voor de rest niet echt plannen om het huis te verlaten, behalve voor een nachtmerrie trip naar de supermarkt.’

TS: ‘Ik ben al maanden niet in de supermarkt geweest. Autisme en supermarkten waren al geen goede combo voor corona, nu is het niet te doen. Ik merk dat ik mijn ontspanning derhalve ook nog steeds zoek in luchtig vermaak. Luchtiger dan de glasblaasshow Blown Away krijg je het niet (see what I did there?), al wordt de formule van toffe kandidaten, weinig drama en prachtige kunstwerken een beetje verstoord in seizoen 2 door een kandidaat die dermate arrogant is dat ik hoopte dat hij per ongeluk zou struikelen en in de glasoven zou kukelen. En dat zeg ik niet snel, maar op het moment dat iemand dermate hoog van de toren blaast en de andere kandidaten afzeikt terwijl hij zelf de opdrachten weigert te volgen, dan heb je aan mij geen goede. Ondanks deze stoorzender is de show nog steeds een van de beste competitieshows op televisie. Echt een tipje, want voor mijn gevoel is de show nog een beetje onder de radar van mensen gevlogen terwijl het hier wel gaat om een Netflix Original. Over tienerseries gesproken: weet iemand of Veronica Mars ergens op streaming te vinden is? Wat zou ik die serie namelijk graag delen met vrienden die het nog nooit hebben gezien.’

LvH: ‘Ik zie dat Hulu of Amazon in ieder geval de recente reboot streamen, maar of de oorspronkelijke serie ergens online te zien is, weet ik ook niet. Als ik meer te weten kom, dan laat ik het je nog weten. Op filmgebied zag ik deze week The Emperor’s New Groove naar aanleiding van een artikel over het rommelige productieproces van de film me deed beseffen dat ik de film nooit had gezien. Het is een wonder dat er uit alle chaos een grappige, met kunst en vliegwerk aan elkaar hangende film is ontstaan met veel improvisatie en slapstick-elementen, waarbij de inbreng van de stemacteurs (David Spade, John Goodman, Eartha Kitt) een nog grotere rol speelt dan gewoonlijk bij een Disney-film. De film bevat tevens de eerste belangrijke rol als stemacteur voor Patrick Warburton als de culinair ingestelde sidekick van boosaardige tovenares Yzma, gespeeld door Eartha Kitt. Warburton werd daarna een veelgevraagde acteur voor animatierollen, waaronder de moordlustige bodyguard Brock Sampson in de fenomenale cultserie The Venture Bros. En in het kader van films met een chaotisch productieproces was de screening van The Last Movie van Dennis Hopper een mooi vervolg. Gemaakt in de jaren zeventig toen men in Hollywood wanhopig op zoek was naar films die de nieuwe tijdsgeest zouden vatten, kreeg Hopper carte blanche om een existentialistische western te schieten waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Helaas voor Hopper zat hij net op de piek van zijn alcohol- en drugsverslaving toen hij het geheel ging monteren. En het hielp ook niet dat hij een eerste, vrij traditionele knip liet zien aan Alejandro Jodorowsky, die hem zowat de montagekamer uitlachte waarna Hopper die versie weggooide en veel meer het experiment op ging zoeken in een nieuwe knip. Maar waar bij Jodorowsky vrijwel altijd een diepere, metaforische laag aan weet te brengen onder zijn waanzin, merk je dat Hopper de plank veelvuldig misslaat. Er zitten nog steeds veel interessante shots in de film en in de montage zitten een paar briljante momenten, maar je moet wel veel navelstaren en meanderende, onduidelijke scènes tolereren. Maar al met al wel blij dat ik de film gezien heb, met dank aan onze vrienden van het IFFR in het algemeen en ons aller Roxy in het bijzonder. Gaan jullie nog wat meemaken van het IFFR tijdens de komende virtuele editie?’

TS: ‘Ik sla het IFFR eigenlijk om twee redenen over. De eerste is dat de whiplash naar een digitale editie iets te groot is, omdat vorig jaar mijn beste IFFR-ervaring ooit was. Ik zat toen in de KNF-jury en dat was zo’n fijne ervaring met zulke leuke mede-juryleden. We eindigden met Crash van Cronenberg in De Doelen, met live-muziek van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Niets dit jaar zou daar al over heen kunnen bij een gewone editie, maar achter mijn eigen tv-scherm zitten is toch een iets te grote schakeling. Ook merk ik dat ik momenteel weinig energie heb voor nieuwe films door mijn nieuwe baan, laat staan ‘moeilijke films’. Geef me dom en toegankelijk actie-spektakel dat ik al ken, zoals het desastreuze, maar supervermakelijke Van Helsing. Dat is een beetje het niveau waarop ik nu zweef. Wat The Emperor’s New Groove betreft kan ik je heel erg The Sweatbox aanraden, de documentaire die ook over het maakproces gaat waar in het artikel over gesproken wordt. Even een TL;DR voor de lezers thuis: de documentaire werd gemaakt door de vrouw van Sting, die destijds voor de soundtrack tekenende. Disney was absoluut niet blij met het eindresultaat want het liet een iets té open kijkje in de keuken zien. Daardoor is The Sweatbox nooit legaal uitgebracht, maar er verschijnen met enige regelmaat bootleg-versies op YouTube, dus het kan geen kwaad je ogen daarvoor open te houden. Zeker jullie als Kaboomers gaan genieten, Luuk en Eline.’

ES: ‘Bedankt voor de tip, Theodoor!’

LvH: ‘And it looks that’s all we have time for today! Kijk en speel ze, lieve Cinematties en kijkbuiskindertjes en lezers thuis! Tot volgende week!