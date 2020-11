LvH: ‘Howdy folks, how’s life? Nog spannende avonturen beleefd deze week, hetzij echt of virtueel, binnen of buiten? Ik ben voor het eerst in een eeuwigheid weer een keertje naar de bioscoop geweest voor Parasite, die stond al eeuwen hoog op mijn lijstje. En terecht, wat een film! Hebben jullie hem ook gezien? Verder hou ik me zoveel mogelijk gedeisd, om ervoor te zorgen dat ik een eventuele Sinterklaasviering bij mijn familie niet op het spel zet. Maar hoe gaat het met vous?’

TS: ‘ Ik heb Parasite inderdaad gezien, meerdere malen zelfs. Het leek er namelijk even op dat ik Bong Joon-ho begin dit jaar zou mogen interviewen, mede omdat er gewoon nog ruimte was voor interviews tijdens het IFFR. Toen kwam echter de aankondiging van de Oscarnominaties en opeens was Joon-ho een gewild man, waardoor het interview helaas aan mijn neus voorbij vloog. Maar ik neem dat Joon-ho verder niet kwalijk, behalve dat ons beider toekomstige kinderen een battle op leven en dood uit zullen moeten vechten om mijn eer te herstellen.

Ik ben zelf deze week flink verslaafd geraakt aan Yoku’s Island Express, een platformgame/ metroidvania, waarin je een een mestkever bestuurt die helaas niet kan springen. Gelukkig zijn er over het hele eiland flipperkast flippers geïnstalleerd waarmee je Yoku van hot naar her kan slingeren met het pingpong-balletje waaraan hij verankerd zit. Een flipperkast variant op Super Mario Bros. dus. Het is een understatement om te zeggen dat het spel speelt als een goed geoliede machine. Het blijkt een ontzettend groot plezier om grote hoogtes te kunnen beflipperen, dan wel boss-battles uit te voeren door je poppetje met explosief in de hand richting de open bek van het monster te roetsjen. Het is misschien wel de beste platformer die ik ooit heb gespeeld, en dat is niets teveel gezegd.’

ES: ‘Wow! Nu wil ik die game ook heel graag spelen Theodoor. Het klinkt echt fantastisch en een stuk minder ingewikkeld dan Civ6. Ik heb deze week amper tijd gehad (ben best ziek geweest helaas) maar de avond dat ik Civ6 probeerde te spelen ben ik echt helemaal kapot gemaakt door de AI. Ik kon er uiteindelijk wel om lachen, maar het was echt een afstraffing. Uiteindelijk heb ik op bed de laatste afleveringen van van Deadly Class gekeken. Ik vond het een leuke serie met gewelddadig randje. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom Syfy de serie toentertijd na een seizoen al opgegeven heeft. Ik moet eerlijk toegeven dat de serie bij vlagen behoorlijk klungelig aanvoelt (maar dat zie ik als een typisch kenmerk van Syfy series) en heeft behoorlijk wat tijd nodig om echt op gang te komen (en weet uiteindelijk ook niet echt waar het naartoe wil) maar ik denk dat er met de juiste suggesties echt wel iets van te maken was. Ik moet daarbij wel eerlijk bekennen dat ik niet bekend ben met het bronmateriaal. Wat ik van vrienden begrijp is dat het boek hard en behoorlijk rauw is, iets wat ik wel terug zie in de serie. Alleen kiest de serie er ook voor om tijd te besteden aan het uitwerken van de personages, waardoor het misschien soms niet helemaal de juiste toon weet te vinden. Ontzettend jammer in ieder geval, want ik vond de afleveringen waarin sommige scènes volledig geanimeerd zijn echt ontzettend interessant. En als je in je achterhoofd houdt dat dit op een Syfy budget gemaakt is, is het helemaal bewonderenswaardig. Enfin, tot zover mijn onverwacht recensie van Deadly Class. Luuk, wat heb jij zoal gedaan deze week?’

LvH: ‘Ik ben begonnen met voorbereidingen voor Sinterklaas. Ik heb voor mijn neven en nicht voor Sinterklaas al wat kadootjes gekocht, degene wiens lootje ik trok heeft nogal specifieke kadowensen waarvoor ik de betere sportwinkel zal moeten bezoeken en dat wordt een expeditie naar de Bijlmer, mijn oude hood. Deadly Class kwam op mijn radar toen ik net The Umbrella Academy aan het kijken was en de series teveel met elkaar gemeen leken te hebben: beiden zijn gebaseerd op een comic, beide series gaan over een bizarre school die kinderen op probeert te leiden tot moordenaars/superhelden en beide series zijn bij vlagen behoorlijk gewelddadig. Maar The Umbrella Academy had Ellen Page, en Ellen Page als superheldin is altijd goud (X-Men: The Last Stand is de uitzondering die de regel bevestigt). Dankzij jouw impromptu recensie zal ik Deadly Class ook eens een kans geven. De serie wordt nog rondgeshopt, dus wie weet komt er alsnog een vervolg.

Mijn screentime werd deze week vooral gevuld door shorts die nog gekeken moeten worden voor Kaboom, daarnaast heb ik wel wat series gekeken, maar niks dat ook maar enigszins in de buurt komt van Parasite. Ik zag The Lego Star Wars Holiday Special en dat was vermakelijk als je fan bent van Star Wars en Lego en extra vermakelijk als je de infameuze originele Star Wars Holiday Special uit 1978 kent, waar de recente Lego special flink de draak mee steekt. Vermakelijk is echter een heel ander niveau dan briljant, zoals Parasite. Wellicht dat de nieuwe aflevering van The Mandalorian de stijgende lijn weet door te zetten. Hoe zit het eigenlijk met jullie bingewatching? Zijn jullie al door alle X-Files heen?’

TS: ‘Luuk, je moet niet vergeten dat het om elf seizoenen gaat (waarvan de eerste negen op Amazon Prime staan) en hoewel ik flink aan het bingen ben, zou het dus niet menselijk mogelijk zijn om alles al bekeken te hebben. Ik zit wat betreft The X-Files nu in seizoen twee. De serie begint vrij wisselvallig: aflevering één van de serie is niet de beste opener, maar aflevering drie is wel meteen een van de beste afleveringen die de serie heeft voortgebracht. Squeeze, zoals de aflevering heet, kent misschien wel het engste monster uit de serie, al is de Fluke uit de aflevering The Host ook behoorlijk creepy. Ik zit vooral te wachten op de afleveringen die geschreven zijn door Darin Morgan, mijn favoriete tv-schrijver ooit. Zijn afleveringen, waaronder Humbug, Jose Chung’s From Outer Space en Clyde Bruckman’s Final Repose zijn allemaal komische meesterwerken, die al vrij vroeg in de serie durfden de conventies en clichés flink op de hak te nemen. En zijn meest recente episode, The Lost Art of Forehead Sweat, is nog geen twee jaar oud maar durft de plek van complottheorieën in onze huidige samenleving op stevige maar hilarische wijze aan te pakken. Dat had ik niet verwacht van de revival destijds, maar ik ben blij dat dat toch gebeurd is, want in tijden waarin Q-anon-aanhangers en complotwappies in steeds grotere getalen aanwezig zijn, kon The X-Files ook moeilijk dat thema negeren. Waar ik wel een beetje over val zijn alle autistisch gecodeerde schurken in de eerste paar seizoenen. Alleen al in het eerste seizoen heb ik vijf ‘magische autisten’ geteld in vijfentwintig episodes. Ik denk dat er een artikel in zit, misschien wel voor Cine, mocht daar interesse in zijn. Jij keek ook The X-Files toch, Eline?’

ES: ‘Je hebt zoiets al mijn favoriete afleveringen opgenoemd! Zodra ik klaar ben met het bekijken van de laatste shorts voor Kaboom schenk ik weer aandacht aan series/films/games. Ik merk dat de afgelopen week zo druk geweest is dat ik bijna nergens aan toe kom. Enige waar ik nog een beetje rustig van word is mijn Duolingo sessie Italiaans vlak voordat ik ga slapen. Geen idee waarom ik Italiaans heb gekozen, maar op een of andere manier is het leren van een nieuwe taal behoorlijk rustgevend. Ik was overigens laatst ook aan het opruimen en kwam oude DVD’s (jaja) van Spaced tegen. Misschien dat ik ergens volgende week een avondje die serie ga kijken. Die serie blijft gewoon leuk en de ambitie van Wright/Pegg is al zo zichtbaar. Wat ik altijd begreep is dat Nick Frost nooit echt de intentie had om het hele acteren serieus te nemen, maar dat hij er eigenlijk altijd gewoon bij was en het vanzelf is gegaan. Moet eerlijk zeggen dat ik de rollen die hij in de afgelopen jaren na de serie (en de Cornetto trilogy) heeft gespeeld toch een stuk interessanter vind dan de dingen die Simon Pegg heeft gedaan. Natuurlijk, de beste man heeft zo’n beetje alle grote franchises aangetikt in de afgelopen jaren, maar toch. Misschien dat ik daarna Truth Seekers een kans ga geven! Zag in de trailer dat Julian Barrett (The Mighty Boosh, Flowers) er ook in zit. Engelser kan het bijna niet. Oeh! Ik zie dat het eerste seizoen op 30 oktober is uitgekomen! Heel fijn, ik weet al wat ik volgend weekend ga doen!’

LvH: ‘Pegg en Frost, toffe knakkers sowieso en ik kan het Pegg ook niet kwalijk nemen dat hij zwicht voor de zoveelste zak geld die op zijn pad geworpen wordt voor al die franchises. Ik heb Pegg en Frost ooit geïnterviewd voor de Amsterdam Weekly ten tijde van Hot Fuzz, heel relaxte gasten waren het zonder enige kapsones whatsoever. Helaas staat alleen de cover van dat nummer online, dus jullie zullen me maar op mijn groen/grijze poppenoogjes moeten geloven.

Ik heb nog wel wat ruimte gevonden de afgelopen dagen voor een paar afleveringen van Primal, een animatieserie van Genndy Tartakovsky waarvan ik de eerste vier afleveringen tijdens een speciale screening op Kaboom heb gezien. De tweede helft van het eerste seizoen werd vorige maand uitgezonden waardoor eindelijk het hele seizoen compleet is. Primal gaat over de holenmens Spear die een Tyrannosaurus genaamd Fang bevriend nadat beiden hun familie verliezen. De serie bevat geen dialogen en is grotendeels gevuld met bloeddorstige actie en de meedogenloze strijd van Spear en Fang om te overleven. Maar in spaarzame, meditatieve momenten zie je hoe de woeste krijger en de apex-predator hun trauma’s proberen te verwerken en een warme band opbouwen, puur door lichaamstaal, gegrom en af en toe een ijselijke kreet. Ik ben echt onder de indruk van deze woordeloze manier van storytelling en kijk uit naar de laatste paar afleveringen van dit seizoen.

Bijna compleet het tegenovergestelde is de reboot van Animaniacs, een animatieserie die drijft op intertekstuele verwijzingen, woordgrappen en spitsvondige banter. De vraag bij een reboot is altijd of de beproefde formule nog steeds werkt en ik ben daar wat betreft Animaniacs nog niet helemaal over uit. Let wel, ik heb nog maar twee afleveringen van de reboot gezien en daarom wil ik ook nog niet te snel oordelen. Theodoor, jij had je er ook al op gestort, nietwaar?’

TS: ‘Ik heb inmiddels vier afleveringen gezien en ben wel om. Ik denk namelijk dat de formule stiekem wél een beetje veranderd is, om beter in deze tijd te passen. Animaniacs was destijds haar tijd ver vooruit, met de meta-tekstuele grappen, de vaak suggestieve innuendo en het grote gehalte nerdy inside-jokes en filmverwijzingen. Dat is nu echter gemeengoed: je hoeft Twitter, TikTok of YouTube maar op te gaan en je hebt miljoenen mensen die even snarky zijn als Yacko, Wacko en Dot. Ik denk dat het daarom goed is dat de makers zich duidelijk niet meer richten op de kinderen van nu, maar de kinderen van toen, die nu allemaal eind twintig of dik in de dertig zijn. Dat betekent ook dat de grappen niet meer gericht zijn op het educatieve aspect, maar hier en daar overduidelijk in durven te haken op de politieke zeitgeist. Zo zijn er grappen over Trump, het Amerikaanse stemsysteem en zelfs zaken als de gun-lobby. Tuurlijk nog steeds verpakt in een familievriendelijk jasje, want echt edgy zullen de Animaniacs nooit worden, maar ik ben in ieder geval blij dat ze niet er onderuit krabbelen dat de tijden flink veranderd zijn. De nieuwe openingstune geeft het al aan: ‘A brand-new cast who tested well in focused-group research; gender-balanced, pronoun-neutral and ethnically diverse. The trolls will say we’re so passé, but we did meta first!’

Wat meta betreft, en om toch nog even terug te haken op de magische autisten uit The X-files, ben ik de afgelopen week ook lekker in een internet rabbit hole gedoken. De Tommy Westphall Universe was ik al wel bekend mee, maar ik heb nu even goed de site doorgespit en alle connecties bekeken. Heerlijk. Wat is de Tommy Westphall Universe theory dan precies? Goed, je had de serie St. Elsewhere, die in de loop van de tijd flink wat cross-overs had met andere series. Aan het eind bleek heel St. Elsewhere zich in het hoofd van Tommy Westphall af te spelen, een autistisch jongetje, dat alle andere personages bedacht had. Een ‘magische autist’ dus. Maar, stelden de nerds, dat betekent dat alle series waarmee St. Elsewhere cross-overs heeft gehad, zich dus ook in het hoofd van Tommy af moeten spelen. En alle series waarmee die series cross-overs hebben ook, en series waarmee…etc. Dat brengt ons tot een lijst van meer dan 400 series, inclusief The X-files, bedacht door een magische autist. Ik vind het als autistische filmjournalist stiekem wel een troost dat iemand uit mijn community, hoewel fictief, verantwoordelijk is voor zo’n beetje alle Amerikaanse popcultuur van de laatste vijfendertig jaar.’

ES: ‘ Wow, als ik nog tijd heb dit weekend ga ik de website zeker bekijken. Voor de rest ben ik nog even zoet met wat shorts voor Kaboom. Ik heb echt ontzettend veel leuke dingen gezien waarvan ik hoop dat ze het programma gaan halen. Daarnaast heb ik me laten overhalen om The Great Wall te kijken volgend weekend. Een film die ik succesvol ontweken al die tijd, maar na het beluisteren van een aflevering van How Did This Get Made over de film ben ik stiekem toch nieuwsgierig geworden. Hetzelfde geldt trouwens voor de HDTGM aflevering over Cats. Die podcast zorgt ervoor dat ik toch altijd weer behoorlijk veel slechte films zie, maar gelukkig is het altijd vermakelijk. Matt Damon met een lekkere paardenstaart. Can’t wait! Wat ga jij nog doen aankomende week Luuk?’

LvH: ‘Ik heb in een vorige editie van Het Weekend van Cine The Great Wall al een keer verdedigd; de keuze voor CGI-beesten in plaats van mensen van vlees en bloed is jammer en daardoor ligt de nadruk op de special effects in plaats van de wuxia die regisseur Zhang Yimou zo fenomenaal kan filmen. Maar het ziet er nog steeds superspectaculair uit en je zal je niet snel vervelen. Ik ga aanstaande week naar Tenet in het kader van mijn inhaalslag op bioscoopgebied, de film wordt op 70 mm vertoond in de grote zaal van EYE, dus dat zit qua veiligheid wel snor. Verder hou ik me gedeisd deze week, zodat ik met Sinterklaas mijn familie kan zien en deze beauty mag ontmoeten:



Theodoor, heb jij nog woeste plannen deze aankomende week?’

TS: ‘Grappig dat je begint over HDTGM, Eline. Een internet-maat van me was pas het onderwerp van een aflevering. Brendan Steere is namelijk de regisseur van The Velocipastor, en ik heb hem leren kennen toen we die film drie edities terug al op BUT vertoonden (waar ik toen programmeur was), omdat ik het één en ander moest regelen toen de film de BUT-award won. We kletsen nog regelmatig en volgen elkaar op alle socials. Dat de film dit jaar behoorlijk viral is gegaan, zelfs zo dat HDTGM er aandacht aan besteedde, gun ik hem van harte. Het is oprecht een goede gast.

Zelf ben ik er bij het updaten van mijn eindejaarslijstjes achter gekomen dat ik véél te weinig TV heb gezien. Ik wil dat rechtzetten, dus op het programma voor komende weken staan Homecoming seizoen 2, Tales From the Loop, The Queen’s Gambit, Harley Quinn: The Animated Series, The Outsider, I May Destroy You, What We Do in the Shadows en Small Axe. Flinke kijklijst dus nog, maar ik ga Primal en waarschijnlijk ook Truth Seekers ook vast nog wel proberen. Dank voor de tips! En een fijn weekend gewenst, voor de lezers natuurlijk ook.’