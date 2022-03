LvH: ‘Hey Cinematties, hoe gaat het met jullie? We hebben vorig weekend even geskipt omdat Eline en ik nog veel moesten doen voor Kaboom en we zijn nog steeds met de laatste loodjes bezig, maar we konden niet nog langer onze waffels houden. Wat heeft jou de afgelopen tijd bezig gehouden Theodoor? En wat gaat het weekend brengen?’

TS: ‘Ik zit thuis op de bank ziek te wezen. De vermaledijde twee streepjes hebben me na twee jaar lang covid-dodgen eindelijk te pakken. Gelukkig vind ik wel manieren om te ontspannen. Zo ben ik maar eens gaan grasduinen in het aanbod van HBO Max. Ik moet zeggen: dat valt tot nu toe lichtelijk tegen. Het storende is dat HBO Max sommige films in verkeerde aspect ratio aanbiedt (Mad Max: Fury Road) en soms ook nog in de verkeerde frame-rate. Storender vind ik echter dat van Steven Universe, een van mijn favoriete series aller tijden, slechts de allereerste drie seizoenen er op staan, maar nog erger: in de beruchte gecensureerde Britse versie. Er zijn namelijk meerdere versies in omloop, waarvan die voor de Europese en Britse markt minder gewelddadig is én de queer subtekst afzwakt. Die versie staat op HBO Max en dat stoort. Dat is nu eenmaal het probleem van streaming: we zijn overgeleverd aan welke versies door streamingplatforms online worden gezet, zoals de belachelijke gekuiste versie van Splash op Disney+, waarbij Daryl Hannah opeens (lelijk) extra lang digitaal haar heeft om haar blote kont te verbergen. Of het probleem met The Simpsons, eveneens op Disney+, die automatisch afspeelt in de verkeerde aspect-ratio tot je zelf een knopje omzet (wat je maar net moet weten). Ik blijf het zeggen: investeer in blu-rays en dvd’s. Streaming-giganten zijn niet je vriend.

Maar genoeg geklaagd. Zijn jullie al in het aanbod van HBO Max gedoken? En zo ja, hebben jullie tips? (Anders heb ik er zometeen nog wel een paar).’

ES: ‘Ik heb me laten verleiden door de korting (50% korting voor altijd!!!!!) en HBO Max geïnstalleerd. Uiteraard gaat dit ook meteen gepaard met het maken van een lijst om bij te houden welke series/films ik nog wil zien. De lijst is als volgt: The Leftovers, Watchmen, Sex and the City, The Suicide Squad, Dune, High Maintenance, The White Lotus, The Sex Lives of College girls, Insecure, The Righteous Gemstones, I May Destroy You, Sharp Objects, Fringe, Wellington Paranormal, Big Little Lies, Minx, Somebody Somewhere, 30 Coins, Barry, Bored to Death, Carnivale en Girls. Zoals je ziet, een lijst waar ik de rest van het jaar zeker mee door moet komen!

Er zitten wat series/films tussen die ik al een keer heb gezien (Dune zelfs in de bioscoop) maar sommige series heb ik jaren moeten missen omdat ik te lui was om iemand te vragen om een torrent. Ergens ben ik ontzettend blij dat we nu de mogelijkheid hebben om alles te zien. Maar ik snap Theodoor ook wel weer. Om zo overgeleverd te zijn aan de grillen van een streamingdienst is gewoon niet erg fijn. Helemaal nu bijvoorbeeld Netflix van plan is ervoor te zorgen dat je je eigen account niet meer kunt delen met anderen. Hou op zeg. Ik betaal bijna drie keer zoveel voor een dienst inmiddels voornamelijk bestaat uit YA films en vuilnisbak reality tv-shows (niks mis mee maar niet mijn ding) en dan mag ik het account niet eens delen met iemand? Het lijkt wel alsof ze willen dat ik mijn abonnement opzeg. Netflix gaat het afschermen van accounts nu in drie landen testen om te kijken of het werkt. Geen idee waarom je dat precies zou moeten testen of waarom ze dat zo publiekelijk aankondigen, anders dan dat ze proberen aan te voelen hoe iedereen reageert. In mijn geval tamelijk slecht. We zullen zien. Ik heb uit principe geen Amazon Prime, dus wie weet blijf ik straks over met Videoland en HBO Max! Party!

Overigens ben ik ook begonnen met het kijken van Euphoria, een van de (gok ik) meest populaire series op het streaming platform. De serie ziet er prachtig uit maar ik merkte al snel dat ik hooguit twee of drie afleveringen achter elkaar kan kijken voordat ik weer iets vrolijks aan wil zetten. De serie laat in ieder geval weinig ruimte voor lichtpuntjes en moet het hebben van goede personages in deprimerende omstandigheden en maakt gretig gebruik van het ‘het hele leven is kut’ principe. Dit zorgt voor boeiende afleveringen, maar ook voor de behoefte om op een gegeven moment echt even iets anders te gaan doen. Niet aan te raden voor een binge-sessie. Desalniettemin een boeiende serie die ook zeker op mijn lijst staat. Heb jij al de mogelijkheid gehad om te kijken Luuk?’

LvH: ‘Ik ben benieuwd hoe Netflix wil controleren of je al dan niet onterecht gebruik maakt van hun platform. Ik heb gekozen voor het luxe lidmaatschap van HBO MAX om het te kunnen delen met mijn zus en haar gezin, iets dat volgens de voorwaarden van het platform gewoon kan. En ja, er zitten heel veel haken en ogen aan deze streaming diensten, dus ik deel je zorgen Theodoor. Maar ik geef toe dat ik ook gewoon een gemakzuchtige hork ben en dat ik de zoektocht naar schimmige torrents niet mis. Op HBO MAX heb ik tot nu toe genoten van The Suicide Squad van James Gunn, de onofficiële reboot die laat zien dat er niet eens zoveel mis was met het concept van het origineel, maar dat een competente uitvoering en vertrouwen in de visie van een regisseur een puike film oplevert. Who knew! En de serie Peacemaker die de film opvolgt is een typisch Gunn-product, in de best mogelijke manier. Gunn heeft een voorkeur voor protagonisten die lijden aan een Peter Pan-syndroom zoals Peter Quill in de Guardians of the Galaxy franchise en de protagonist van Peacemaker is wederom een onaangename dipshit met Daddy-issues die gedurende de serie leert hoe hij een ietwat minder grote poepzak kan zijn. Dat deze arc werkt is te danken aan de extra tijd die een serie heeft in het ontwikkelen van een personage en aan het feit dat John Cena een veel betere acteur blijkt te zijn dan Chris Pratt. Ik heb geen hekel aan Pratt (al heeft hij wel wat krediet verspeelt door zijn liefde voor dubieuze kerkgemeenschappen) maar Cena weet een gigantisch hufterig personage neer te zetten waar je toch sympathie voor gaat voelen. Een aanrader dus, juist als je superhelden-moe bent gezien de sarcastische toon waarmee Gunn het materiaal benaderd.

Ik wil nog even een lans breken voor Vitamine Cineville, het streaming platform van Cineville dat ervoor heeft gezorgd dat je als inwoner van Cineville gedurende de lockdowns toegang had tot de betere arthouse films en de betere filmhuizen gesteund werden. Op 1 april gaat de stekker er voorlopig uit, hopelijk voorgoed, maar tot die tijd is het een zeer welkom alternatief op de bestaande streaming-diensten waarmee je ook nog eens je plaatselijke favoriete filmhuis kan steunen. Ik ga mijn best doen om nog een paar titels mee te pakken. Goed, even een vraagje IRL: wat zijn jullie gedachten over de recente verkiezingen? Ik heb me ontzettend geïrriteerd aan de van de pot gerukte posters van de VVD en FvD en ik ben erg blij dat ze in Amsterdam in ieder geval geen succes hebben weten te boeken. Hoe is het in Utrecht gegaan, Theodoor?’

TS: ‘Ik baal ervan dat ik vanwege mijn ziek zijn niet naar de stembussen heb kunnen gaan, maar de partij waarop ik wilde stemmen (Bij1) is gelukkig tóch vertegenwoordigd in de Utrechtse gemeenteraad, met een zetel. Verder ben ik erg blij met de algehele winst op links in Utrecht, en het grote verlies van de FvD.

Wat betreft je lijstje voor HBO Max, Eline, daar zitten heel mooie titels tussen. Vooral The Leftovers behoort al lange tijd tot mijn favoriete series aller tijden. Waarschuwing: die serie is uiterst deprimerend, dus bereid je daar op voor, maar wie door de zure appel heen bijt wordt beloond met een heel rijke en diepgravende dramaserie. Wat betreft jullie kijktips op HBO Max: ik ben ook begonnen met Euphoria en Peacemaker. Wat Euphoria betreft: ik vind het tot nu toe vrij opzichtig qua symboliek. Het voelt al met al lichtelijk hysterisch en overtrokken en ik mis een beetje de diepgang. Maar ik moet zeggen: stilistisch is het allemaal erg fraai. Peacemaker vind ik tot nu toe zeer aangenaam, ondanks dat ik een haat-liefde-verhouding heb met James Gunn. Zijn schtick werkt lang niet altijd voor mij.

Wat betreft het lans breken voor Vitamin Cineville, Luuk: dat soort initiatieven zijn inderdaad mooi. Ik ben zelf ook fan van MUBI, die net als Vitamin Cineville en Picl (ook een aanrader), een wat beperkte selectie hebben, waardoor ik het overzicht beter kan houden. MUBI heeft ook als voordeel dat het aanbod voor je gecureerd wordt. Ik ben wel te spreken over kleinschaliger streamingservices met een persoonlijke touch. Ik hoop dat dit soort ‘boetiek-streamers’ de toekomst zullen zijn.

Dat brengt me op een beetje een goedkoop bruggetje naar een schaamteloze zelfpromotie: Cinema of the Dam’d is al lange tijd een van mijn favoriete streamers op twitch. Een keer in de zoveel weken streamt Matt, de programmeur van Cinema of the Dam’d in het weekend daar een selectie van films met een overkoepelend thema. Dit zijn vaak minder bekende titels waarbij tussen het hoofdprogramma door ook vaak een pauzeprogramma te zien is van curieuze shorts, vage videoclips en bizarre viral videos. Deze marathons zijn vaak de hoogtepunten in mijn filmjaar. Nu wil het toeval dat ik door Cinema of the Dam’d gevraagd ben éénmalig een programma voor hun samen te stellen en deze is zaterdagavond 19 maart vanaf 19.00 te zien op https://www.twitch.tv/damdtv. Voor meer info over het programma verwijs ik de lezer door naar de Facebook-pagina. Komen jullie ook buurten, Luuk en Eline?’

ES: ‘Ik ga mijn best doen Theodoor! Ik heb dit weekend een aantal dingen te doen: een Magic middag/avond met een goede vriend en een fotoshoot in het huis waar ik woon. Ik heb in de afgelopen twee jaar een flinke hoeveelheid Magic kaarten verzameld (en dit al meerdere malen hier gedeeld) maar ik merk dat ik eigenlijk te weinig speel. Deels komt dat doordat ik gewoonweg te weinig tijd heb, maar Magic brengt ook behoorlijk vaak nieuwe uitbreidingen uit. Geef ze eens ongelijk, want ik geloof best dat ze flink wat geld binnen harken met elke nieuwe editie. Ik verlies daardoor or nog wel eens uit het hoog waar het spel op dit moment is en wat ik nodig heb om te spelen. Enfin, ik ga dus wat van die edities bij elkaar vegen en een aantal potjes spelen met een goede vriend. Ik hoef er niet heel erg goed in te zijn, ik wil eigenlijk gewoon een leuke middag hebben met het spel.

Ik heb dus ook nog een fotoshoot! Het klinkt heel fancy maar dat valt reuze mee. Een buurvrouw kwam een tijd geleden met het idee om de buren te interviewen en op de gevoelige plaat te leggen. Gewoon voor de lol. Eigenlijk komt het idee een beetje voort uit de eerste lockdown, toen we elkaar ineens een stuk meer zagen doordat we nergens heen konden vanwege alle restricties. Het resulteerde in het bouwen van een pizza oven, moestuin en yoga in de ochtendzon. Het klinkt heel hippie…. En ja misschien was het dat ook wel, maar ik ben erg dankbaar dat ik toch wat mensen beter heb leren kennen in die periode. Enfin, twee jaar later en we zijn nu klaar om foto’s te maken van iedereen.

Ik denk er ook over na om een doka te bouwen in de kelder. Heeft iemand daar toevallig ervaring mee? Het is toch best prijzig om mijn foto’s steeds te laten ontwikkelen en het idee van een doka in de kelder is best cool. Alhoewel… nu ik er zo over nadenk heb ik in films eigenlijk altijd alleen maar doka’s gezien in horror of thriller films, dus nu kan ik me alleen maar voorstellen dat er hele nare dingen gaan gebeuren. Misschien toch niet zo’n goed idee?’

LvH: ‘Een doka duikt ook vaak op in een politieke thriller waarin je met dank aan je fotografie-skills een gigantisch complot ontrafelt, bijvoorbeeld doordat je een zekere xenofobe populistische gladjakker vastlegt als deze gekleed in een gimp suit op een kinderboerderij een muilezel molesteert, ik noem maar wat. Dus ik zou zeggen, ga ervoor! Ik heb ook nog een fikse hoeveelheid Magic-kaarten, al zijn ze wel twintig jaar oud. Ik weet dus niet of ze nog wat voorstellen tegen een nieuw deck, maar ik wil het best wel een keertje uitproberen.

Ik zag op Netflix de eerste twee afleveringen van Centaurworld, een animatieserie van Megan Nicole Dong. In de serie wordt een stoer paard gescheiden van haar ridder en opeens getransporteerd naar een fantasiewereld waarin alles en iedereen een centaur is en te pas en te onpas in gezang uitbarst. De clash van verschillende animatiestijlen is interessant: waar het Paard (genaamd Horse) eruit ziet alsof het afkomstig is uit een Disney-film, zijn de centaurs meer overdreven geanimeerd zoals in Steven Universe of Adventure Time. De afleveringen zijn kort en to the point en de liedjes zijn goed geschreven, waardoor de bizarre setting niet te vervreemdend wordt. En ik zie dat Human Resources, een spin-off van de animatieserie Big Mouth net online is verschenen. Ik ben heel benieuwd: de makers hebben over het algemeen een goede neus voor stemacteurs en David Thewlis en Maya Rudolph zijn in ieder geval van de partij. Daarnaast zie ik dat onder andere Hugh Jackman, Rosie Perez en Helen Mirren opduiken, dus dat belooft in ieder geval wat.

Ik ben op HBO MAX begonnen aan het tweede seizoen van Raised by Wolves, de ontzettend fascinerende en verontrustende sci-fi serie van Ridley Scott en Aaron Guzikowski. Amanda Collin en Abubakar Salim zijn fenomenaal als cyborgs die ontzettend hun best doen om zo menselijk mogelijk over te komen, waardoor ze zich constant in een acteer-variant van de Uncanny Valley bewegen. Het acteerwerk van de kinderen waar Lamia zich over ontfermde is in contrast wat meer naturel, het is alleen wel duidelijk dat Winta McGrath een flinke groeispurt heeft doorgemaakt. Lamia en haar bij elkaar gesprokkelde gezinnetje zijn terecht gekomen aan de andere kant van de planeet Kepler 22-b, een omgeving die ogenschijnlijk wat meer gastvrij is en waar de atheïsten een kolonie hebben gesticht die redelijk goed lijkt te lopen. Wat ik erg goed vind aan Raised by Wolves is dat het vrij realistisch is wat betreft de grauwe werkelijkheid van ruimtevaart en eventuele kolonisatie van de rest van het universum. Ondanks alle utopische ideeën van weirdo crypto-bros als Elon Musk is de realiteit dat het koloniseren van een andere planeet betekent dat de eerste generaties kolonisten een gruwelijk kort leven zullen hebben waarin ze zich vooral de pleuris moeten werken onder belabberde levensomstandigheden. We zullen het voorlopig moeten doen met onze eigen planeet en het is daarom erg belangrijk dat we er een beetje zuinig mee omgaan. Alright, genoeg gepreekt voor de eigen parochie, ik wens jullie allen een fijn weekend en hopelijk tot snel!’