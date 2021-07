LvH: ‘Hey luitjes, hoe gaat het met vous? Wat stond er afgelopen week op het menu in de thuisbioscoop? Eline, heb je misschien een update voor ons over jullie gevleugelde vriend in training? En Theodoor, ben je al toegekomen aan de rest van je buit van de sales in de Nintendo E-Shop? Ik ga voor het eerst sinds een eeuwigheid weer naar een daadwerkelijke persvoorstelling, daar heb ik ontzettend zin in. Wat zijn jullie plannen voor het weekend?’

TS: ‘Ik ben momenteel echt een beetje gevloerd door de Pfizer, maar ik ben heel blij mijn eerste prikkie te hebben gehad. Ik draag graag mijn steentje (pudum-tssjjj) bij aan een veiliger samenleving en zodra ik de tweede prik in mijn mik heb zal ik mezelf ook meer vrijheden durven veroorloven. Wie weet durf ik wel weer in de trein te stappen om jullie in Amsterdam te komen bezoeken! Of ga ik een bioscoop in! Doe eens gek!

Voorlopig blijf ik echter thuis. Zaterdag ga ik namelijk de nieuwe marathon van onze favoriete filmprogrammeur Cinema of the Dam’d kijken op Twitch. Hij heeft zichzelf overtroffen met zijn nieuwe marathon, een trits van vijf films allen met het woord ‘Finger’ in de titel. Vijf vingers, dus. Van de titels die ik al zag kon ik erg genieten: The 5,000 Fingers of Dr. T is misschien wel de meest bizarre musical ooit gemaakt, maar dat krijg je als Dr. Seuss het script schrijft. En ik breek graag een lans voor Freddy Got Fingered, een meesterwerk in anti-komedie. Transgressiever krijg je een bro-comedy niet. De rest van de films klinkt ook interessant. Ik kijk met name uit naar B-horror The Beast with Five Fingers, met Peter Lorre en de Shaw Brothers-film Five Fingers of Death. Nu mijn eigen ledematen zo stijf zijn als maar kan van de Pfizer, is een ‘handzame’ marathon ergens wel passend entertainment. Hoe voel jij je na de afgelopen week, Eline?’

ES: ‘Nog steeds behoorlijk futloos. Ik heb daardoor ook weinig kunnen doen dan eten en slapen. Maar we komen er wel weer. Een vriend van me heeft de VR-bril (Oculus) bij me achtergelaten dus als ik me weer helemaal fit voel ga ik dit weekend wat uurtjes in VR doorbrengen. Daarnaast is het eindelijk tijd voor mijn What Women Want, What Men Want en What Women Want (Chinese versie). Ik kan niet wachten om Mel Gibson uit te zien glijden over badparels.

Aangezien onze zomer toch weer begonnen is met lekker veel grijze dagen vol regen denk ik dat ik vooral daarmee bezig zal zijn. Waar ik wel stiekem naar uit kijk is het feit dat ik in oktober richting de Zuiderburen ga! Mijn eerste trip in een jaar. Van 12 tot en met 23 oktober gaan de Belgen los in Gent tijdens het Film Fest Gent 2021. Een vriendin van me werkt voor het festival en heeft me uitgenodigd. Ik aarzelde eerst behoorlijk, gezien het feit dat we niet weten of dingen in oktober nog even goed gaan als nu. Daarnaast ben ik nog steeds niet helemaal gewend aan grote groepen mensen, laat staan dat ik al naar de bioscoop ben geweest. Enfin, ik heb de trip geboekt en ben er hopelijk tegen begin oktober wel klaar voor!’

LvH: ‘Noice Eline! Ik hoop inderdaad dat er niet nog een golf komt die je trip naar de zuiderburen zal verhinderen. Ik zal een veganistisch stuk seitan in de vorm van een geitje voor je offeren. Ik ben voor het eerst in een eeuwigheid dus naar een daadwerkelijke persvoorstelling geweest. Een gigantisch scherm in een grote zaal in de Pathé Arena, met een handjevol pers: it was glorious. De film was Black Widow, een film die al heel lang op het warmhoudplaatje van Disney staat en dat was af en toe te merken. Desondanks heb ik me prima vermaakt, het is een puik gemaakte blockbuster. Ons aller Thierry zal de film recenseren en was daarnaast aangenaam gezelschap op het terras na de film. Dat was tevens mijn eerste terrasbezoek in een eeuwigheid en vijf grote witbiertjes en een portie bitterballen verder merk ik hoezeer ik dat gemist heb. Anyhoo, ik zal proberen om mijn vlijmscherpe wit weer terug te vinden in deze witte roes en wat bon mots uit te kramen over Rick and Morty en Loki. Wat de laatste serie betreft wil ik even wat credit dat ik het semi-incestueuze Loki/Sylvie subplot vroeg heb gespot in de vorige editie. En daarnaast ben ik aangenaam verrast dat Loki je constant op het verkeerde been weet te zetten, waardoor ik geen flauw idee heb wat ik mag verwachten. Which I love! Anyhoo, Theodoor, jij volgt Loki ook, any thoughts?’

TS: ‘Ik heb geen idee waar het heen zal gaan, maar ik ben benieuwd. De post-credits stinger smaakt sowieso naar meer, zeker de cameo van een bepaalde bekende Britse acteur die ik hier niet ga spoilen voor de lezers die achterlopen. Het is een serie die je vaak op het verkeerde been zet, passend bij het hoofdpersonage. Ik moet zeggen dat ik dit toch wel een van de betere recente Marvel-producties vindt. Op eenzelfde niveau als WandaVision, al is de toon hier een stuk luchtiger en olijker.

Ik ben ook begonnen aan het nieuwe seizoen van Rick and Morty. Ik vond de eerste aflevering tamelijk briljant met de Narnia-deur als hoogtepunt, maar aflevering twee voelde als een herhaling van zetten. We hebben dit soort spul eerder gezien en beter. Op een gegeven moment wist ik het wel met die decoys en had ik het gevoel dat de makers enigszins stuurloos waren in waar ze nog heen konden gaan met het gegeven. Ik kijk wel uit naar aflevering drie, want daarin schijnt Alison Brie haar opwachting te maken.

Wat betreft entertainment die ik dit weekend ga kijken: ik ben erg benieuwd naar de Netflixfilms, de Fear Street-trilogie, gebaseerd op de boeken van R.L. ‘Kippenvel’ Stein. Dat had een lui project kunnen opleveren maar het basisgegeven is sterk: drie R-rated films (wat onverwacht is), die elk in een ander decennium afspelen (wat onverwacht is), en die elk een andere horror-vibe lijken aan te pakken (wat onverwacht is), en die elk een week van elkaar gereleased worden (wat onverwacht is). Meer van dit soort ambitieuze projecten graag, ook al is het gebaseerd op een bewezen franchise. Gaan jullie deze films kijken?’

ES: ‘Kippenvel, de boeken die ik altijd las als kind? Ik kan me de verhalen niet meer herinneren, maar de afbeeldingen op de boeken des te meer. Zo kan ik me een buikspreekpop herinneren, een man die een schildpad opeet en iemand met een heel eng masker op. Ik weet ook nog de openingstune van de serie. Toevallig zat ik laatst ook een van de oude afleveringen en het is natuurlijk absoluut niet eng. Daarom heb ik zeker wel oren naar een R-rated versie! Over horror gesproken: hebben jullie ooit Nightflyers gezien? Een sciencefictionserie gebaseerd op een serie korte verhalen van George R.R. Martin, hij staat ook op Netflix. Helaas heeft de serie het nooit verder geschopt dan een seizoen, maar ik ben wel benieuwd. Space horror is altijd wel interessant. Het doet me een beetje denken aan The Expanse maar dan met veel meer bloed en gore.

Ik ga Rick & Morty nog even bewaren, maar ik weet zeker dat ik ook weer ga genieten van dit seizoen.’

LvH: ‘Okay, Opa vertelt kiddos, maar R.L. Stine was toch echt na mijn tijd. Toen dat eenmaal vertoond werd op de buis, was ik al geobsedeerd door echte body horror zoals de puberteit en de existentiële angsten die horen bij de middelbare school. Ik kijk dus even de katachtige uit het bladerdek en ik hoor van jullie graag of het de moeite waard is. Ik geef je trouwens gelijk wat betreft Rick and Morty dat de tweede aflevering eigenlijk filler was, maar ik was alsnog erg tevreden hoe ver het concept werd uitgewerkt en de post-credits scène tilde de aflevering naar een hoger niveau. Ik ben ook benieuwd naar de rest van het seizoen en Alison Brie is altijd een kers op het gebakje. Toen ze in GLOW een zwaar onnozel Russisch nep-accent opzette om haar personage Zoya the Destroya te spelen, is een deel van me gesmolten en nooit meer gestold. Een reactie die ik niet heb bij een echt Russisch accent, vreemd genoeg. Anyhoo, let’s talk games, folks! Theodoor, jij liet de vorige keer vallen dat je voor de komende 10 edities van HWVC genoeg te vertellen had naar aanleiding van je strooptocht door de E-shop. Wat zijn tot nu toe de uitblinkers?’

TS: ‘Het grootste succesverhaal deze week is Wintermoor Tactics Club, een turn-based RPG waarin je een groep nerds speelt die samen een Dungeon & Dragons Club heeft op Wintermoor Academy, die het aan de stok krijgt met een aantal andere extra-curriculaire clubs. De vibe is lichtelijk Harry Potter-ish, maar dan zonder dat je een TERF hoeft te steunen als je het spel speelt. De humor is spitsvondig en een tikkeltje melig en de designs zijn prachtig, al met al is het een game die ik in de komende weken zeker vaker ga spelen.

Ik ben nog een beetje voorzichtig als het aankomt op het prijzen van AI: The Somnium Files. Het begint intrigerend, met een moordmysterie en een Ace Attorney-achtig detective-mechanisme, maar zodra we de droomwereld in gingen en ik puzzels op moest lossen waar geen touw aan vast te knopen viel, raakte de game me een beetje kwijt. Het schijnt wel een prestigieuze game te zijn die normaal een flinke duit kost, dus ik ben blij dat ik hem in de sale kon kopen. Ik hoop echter dat de volgende droompuzzels wat minder van de pot gerukt zijn en ik kan niet geloven dat ik dat zeg als liefhebber van bizarre spellen.’

ES: ‘Wintermoor Tactics Club ziet er heel tof uit Theodoor! Die gaat sowieso op mijn wenslijst. Ik ben dit weekend ook verantwoordelijk voor het voeren van de kippen, dus volgende week heb ik wat actie foto’s van de super lieve kuikentjes die in onze tuin rondlopen. Overigens is de baby kraai gevlogen. Zodra het beest doorhad hoe vliegen werkt is hij/zij vertrokken en nooit meer teruggekomen. Stank voor dank! Gelukkig zijn de kipjes een stuk gezellig, alhoewel ik het vermoeden heb dat als die ook echt konden vliegen ze ook zo weg waren. Enfin, volgende week dus een hele bijdrage over kippen van mij.’

LvH: ‘Kraaien zijn heel goed in het herinneren van gezichten, dus wie weet komt hij je te hulp vliegen op een moment dat je het het minst verwacht! Kippen zijn in vergelijking met kraaien een stuk minder intelligent en nieuwsgierig, zelfs als ze konden vliegen dan zouden ze niet snel vertrekken van een gemoedelijk onderkomen dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Ik heb van de Nintendo E-shop sale gebruik gemaakt om XCOM 2 op de kop te tikken. De oorspronkelijke X-COM games uit de nineties waren fantastisch, maar ze zagen er niet heel indrukwekkend uit. XCOM 2 heeft dezelfde nagelbijtend spannende turn-based gameplay en koppelt dat aan hedendaagse flitsende beelden met gelikte trucjes die je bij vlagen het gevoel geven midden in een blockbuster te zijn beland. De moeilijkheidsgraad ligt hoog en aangezien je als speler je snel hecht aan je squad, is het extra schrijnend als ze door aliens doorzeefd worden. Ik heb opzettelijk de tutorial een tweede keer gespeeld om te kijken of ik de slachtoffer onder mijn troepen kon redden die waren gevallen, om helaas te constateren dat ze voorbestemd zijn om te sterven in die missie. Goed, volgende week weet ik meer over de perfide plannen van aliens, heeft Theodoor de mysteries van AI: The Somnium Files verder onthuld en presenteert Eline de beste diergerelateerde content in de vorm van haar hot chicks. Fijne week lieve lezers en tot de volgende keer!’