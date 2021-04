LvH: ‘Deze editie van het Weekend van Cine zal iets minder breed zijn dan ons lieftallig lezerspubliek van ons gewend is en ook iets korter dan onze gebruikelijke epistels, want we willen ons dit weekend kunnen wentelen in het festivalgewoel van Kaboom. Hou je dus niet van animatie, sla deze editie over en zoek professionele hulp, want dan is er serieus iets mis met je. Nee echt, ik meen het. Voor iedereen die blijft plakken, welkom! Eline, wat vulde jouw animatiehart met vreugde de afgelopen week?’

ES: ‘Ik heb ontzettend veel zin in onze Kaboom Zoom Room: Among Us-sessies, Luuk! Het was even slikken toen bleek dat we dit jaar geen fysieke festival locatie zouden hebben omdat ik ontzettend uitkeek naar uitermate competitieve potjes Mario Kart en Super Smash Bros. Dat zit er dus niet in, maar onze online Among Us sessies zijn toch best een mooi alternatief. Voor de rest probeer ik nog wat van het programma te kijken voordat we gaan hosten. Jij hebt al het een en ander gezien toch, Theodoor?’

TS: ‘Alle competitieblokken en een aantal features. Mijn selectie van de beste shorts in de programma’s kun je vinden in deze twee stukken, dus daar ga ik verder niet al te uitgebreid over uitweiden. Ik wil in plaats daarvan twee bijzondere panels benoemen die ik deze week heb bekeken. De eerste was tijdens de KABOOM Industry Days en staat dus helaas niet meer online. In het panel Burning The Bible: A Panel Filled with Self-doubt kwamen animatoren Joanna Quinn (Girls Night Out), Aisha Madu (Schroom), Tomm Moore (The Secret of Kells, Wolfwalkers) en Luca Toth (Mr. Mare) aan het woord. Het onderwerp van het panel is de worsteling van animatoren met twijfel aan het eigen kunnen en het vinden van een eigen pad als animator. Het uitgangspunt was het boek The Animator’s Survival Kit van Richard Williams, dat geldt als De Bijbel voor animatoren. Maar zoals bij elk heilig boek of Onaantastbaar Werk, rijst de vraag of het toekennen van zo’n mythische status niet ook negatieve gevolgen heeft. In dit panel werd verkend of een animatiebijbel niet uiteindelijk ontmoedigend kan werken voor animatoren die niet binnen het stramien passen van de regels en geboden. Alle sprekers leken het erover eens dat het gevaar van gatekeeping op de loer ligt en dat regels er zijn om gebroken te worden. Daarmee werd het panel een mooi pleidooi voor een vrijere benadering van animatie dan de soms starre regels van Williams. Hij mag dan een animatiegod zijn, een beetje blasfemie op zijn tijd kan geen kwaad.

Wel nog online te bekijken is het panel Deep on Fake: How Deepfake Turns Animators into Creators of Reality. Filosoof en mediakunstenaar Victorine van Alphen gaat in gesprek met de veelbelovende deepfake-kunstenaars Sohaib Bouaiss en Roshan Nejal. Wie deepfake-technieken vooral kent uit horrorverhalen over fake news, oplichtpraktijken en een potentieel dystopische toekomst moet dit panel even kijken voor een nét iets ander geluid. Jij was ook onder de indruk toch, Luuk?’

LvH: ‘Ik ken Victorine al een tijdje, ik ben een fan van haar multidisciplinaire kunst en ze is altijd bezig met interessante projecten. Net voordat de pandemie vorig jaar op gang kwam, had ik een artikel voor Cine gepland over Victorine’s VR-project IVF-X: Digital Parenting in Hybrid Reality waarin je virtueel nageslacht creëert die je daarna via VR mag ontmoeten. Helaas werd dat door de eerste lockdown uitgesteld. Toen in augustus er weer de gelegenheid was om dit project te ervaren in VondelCS, had Kaboom’s festivalvoorvrouw Aneta Ozorek gelukkig tijd in haar drukke schema voor een spot en om Victorine te ontmoeten. Dat de VR-onderdelen van het festival dit jaar niet door alle regels niet door konden gaan zoals gepland, was natuurlijk een teleurstelling. Maar dat Victorine daardoor onderdeel werd van het team festivalprogrammeurs van Kaboom was een zeer aangename verrassing en wederom een voorbeeld hoe een ogenschijnlijke tegenslag iets moois kan voortbrengen. Deep on Fake: How Deepfake Turns Animators into Creators of Reality was voor mij wat dat betreft in meerdere opzichten een voorlopig hoogtepunt: ten eerste omdat je als animatiefestival altijd worstelt met de perceptie dat animatie een inherent kinderachtig medium is en deze talk is wederom bewijs dat die mening kortzichtig, stupide en belachelijk is. Ten tweede omdat het een belangrijk onderwerp is dat met de juiste mengeling van gravitas en optimisme werd behandeld, waardoor de heersende angsten over Deepfakes serieus werden genomen, maar ook gedeeltelijk werden weggenomen door de focus op een positieve toepassing van de techniek. Ik ben me er sterk van bewust dat ik alles behalve een neutrale partij ben om ook maar iets dat Kaboom-gerelateerd is te beoordelen, dus ik ben heel blij dat jouw neus dezelfde kant op staat, Theodoor.

Talk about great minds thinking alike: ik heb naar aanleiding van je lovende woorden de game Sayonara Wild Hearts voor de Switch op de kop getikt, mede omdat het nu in de aanbieding is bij de online gametoko. Ik kom er deze week nog niet aan toe, maar voor iedereen die benieuwd is geworden na Theodoor’s rave reviews: grijp je kans.

En nu ik toch op mijn animatiestokpaardje zit: de trailer van het vijfde seizoen van Rick and Morty staat online. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen, maar ik ben daarnaast benieuwd naar alle viral filmpjes en acties die inmiddels een standaard onderdeel vormen van de marketingcampagne van de serie. Zo is er bijvoorbeeld een filmpje waarin Rick en Morty opduiken in Animal Crossing. Eline, hoe zit het met jouw paradijselijke eiland?’

ES: ‘Hahaha dat einde van die video is een beetje hoe ik me voelde toen ik voor het eerst Animal Crossing opstartte vorig jaar. Buiten stond de wereld in brand, maar ik was rustig vissen aan het vangen en meubels aan het maken. Een jaar later is de wereld buiten vooral stil geworden en ben ik nog steeds vissen aan het vangen en meubels aan het maken. Ik heb overigens wel vorige week mijn hele eiland verwijderd en ik ben opnieuw begonnen. Ik had het eerste uur vooral ontzettend veel spijt, omdat ik mijn oude bewoners heel erg miste en het vooruitzicht dat ik een aantal dingen zou moeten herhalen leken mij echt verschrikkelijk. Maar tot nu toe is het eigenlijk vooral heel erg fijn. Het tempo ligt weer heel laag en stukje bij beetje bouw ik het eiland weer opnieuw op. Nieuw eiland, nieuwe bewoners en een nieuwe kans om er iets moois van te maken. Ik zit wel weer met dezelfde saaie stinkbloemen die ik eerst ook had (sorry hyacinten, jullie zijn gewoon saai) maar ik neem het op de koop toe want mijn nieuwe eilandbewoners zijn fantastisch. Daarover volgende week meer, ik ga me zo klaarmaken voor een avondje Among Us. Luuk, wij hebben natuurlijk afgelopen week al een aantal potjes gespeeld om te kijken hoe het ging. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin om het spel te spelen met mensen dit weekend.

Wat betreft Rick and Morty: superblij met een nieuw seizoen! Ik volg Dan Harmon op Instagram en kreeg de indruk dat hij de laatste tijd vooral bezig was met meubels maken in zijn garage, een puppy kopen en rare liedjes opnemen. Er is over het algemeen echt geen touw aan vast te knopen bij hem, maar gelukkig zijn er dus genoeg mensen die zich wel bezighouden met de show. Juni is nog ontzettend lang wachten, dat dan weer wel. Enfin, ik heb wat nieuwe spullen aangeschaft voor het festival en moet me nog een beetje inlezen voor vanavond. Nog even en ik kan zelf een streamer worden! Daar schijn je best leuk geld mee te verdienen als je het goed aanpakt. Ik zie jullie vanavond toch, Theodoor?’

TS: ‘Ik moet het nog even aankijken. Ik ben er sowieso morgenavond bij, maar ik zit nog te twijfelen of ik vanavond Kaboom-films ga bekijken of lekker Among ga Ussen. Het kan ook zijn dat ik begin aan de Bioshock-spellen, want die waren in de aanbieding in de Switch Store, voor minder dan een geeltje. Twee joetjes voor drie spellen! Ik heb ze nooit gespeeld, maar ik ken hun reputatie. De meningen over met name Bioshock Infinite lijken erg verdeeld, maar omdat ik in het afgelopen jaar ben veranderd van een console-loze noob in een True Gamer ™, moet ik er toch wel aan gaan geloven. Ik zal jullie volgende week op de hoogte houden van mijn avonturen in Rapture. Maar de komende dagen zal ik me nog onderdompelen in Kaboom. Ik hoop dat de lezer ook overstag gaat en wat tips heeft op kunnen doen de afgelopen dagen op Cine. Zo niet, bij deze mijn excuses voor de overkill aan animatie. Volgende week zullen we gewoon terugkeren naar het ontleden van de nieuwste The Falcon and the Winter Soldier, de nieuwste game-avonturen en het doorzagen van alle nieuwe films en series op de Netflixxes, Amazons Primes en de Disneys Plussen. Tabee en tot volgende week!’