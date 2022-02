LvH: ‘Hey Eline! Long time no see na gisteren 😉 Hoe bevalt je weekend tot nu toe? Je was vandaag weer eens de hort op, maar dit keer was het geen stedentripje, toch?’

ES: ‘Nee, ik ben niet de hort op geweest. Ik heb de hele dag binnen gezeten! Na een week lang binnen te hebben gezeten met iets wat geen corona is heb ik een middag (en avond) doorgebracht met een aantal vrienden. We hebben een tijd geleden besloten dat we graag Dungeons & Dragons wilde spelen met elkaar. Voor de mensen die niet weten wat het is zou ik willen voorstellen om de Community aflevering Advanced Dungeons and Dragons te kijken, maar ik kom er net pas achter dat Netflix die aflevering verwijderd heeft in verband met blackface. Er is overigens nog een D&D aflevering in de serie, maar die is lang niet zo goed. Enfin, ik heb ooit in een ver vaag verleden al eens een campagne gespeeld, maar ik ben werkelijk alles vergeten. Je kunt je dus best voorstellen dat een D&D sessie gemakkelijk 4-5 uur kan duren. En omdat we allemaal ons personage nog moeten ontwikkelen gaat het waarschijnlijk nog wel langer duren. Heb jij ooit D&D gespeeld Luuk?’

LvH: ‘Ja zekers! Het is al een tijd geleden, maar ik heb Dungeons & Dragons gespeeld! Vrij letterlijk zelfs, aangezien ik een wereldvreemde Dragonborn Paladin speelde, oftewel een religieus fundamentalistische draak op mensformaat. Het nadeel van Dungeons & Dragons is dat het vrij stroperig is omdat je voor vrijwel alles moet dobbelen en er eigenlijk geen systeem is om je te belonen voor het overtuigend spelen van je karakter (al kan een Dungeon Master daar heel veel invloed op hebben natuurlijk). Er zijn een aantal andere systemen die ik gespeeld heb die je wat meer vrijheid bieden, zoals het Storyteller-systeem in de World of Darkness setting en Warhammer Fantasy Role Playing en een daarop gebaseerd systeem dat een bevriende Dungeon Master gebruikte voor zijn campagnes. Jammer dat die aflevering van Community niet meer te zien is en het lijkt eerder op paniekvoetbal dan oprechte intentie. Als iemand toch nieuwsgierig is geworden naar Role Playing Games en/of Dan Harmon gerelateerde series, kan ik Harmonquest aanraden. Daarin spelen Harmon en zijn kompanen vergezeld door gastspelers een rollenspelcampagne die geanimeerd wordt, zodat je daadwerkelijk ziet wat er in het spel omgaat.

Ik was gisteren in de Melkweg voor de eerste screening van het nieuwe maandelijkse Kaboom Anime programma en het was meteen raak met een uitverkochte zaal! Aangezien de zaal maar voor een derde gevuld mocht worden lag de lat niet extreem hoog, maar toch fijn om zo te kunnen beginnen. Het was de allereerste bioscoopvertoning buiten het filmfestivalcircuit van On-Gaku: Our Sound in Nederland, de feature die op de vorige online editie van Kaboom bekroond werd als beste feature film. Het was heel vet om die film op een groot doek te kunnen zien met een informatieve inleiding van onze anime-curator Tess Wiskerke en het was een waar genoegen om daarna nog even in de Melkweg met een paar leden van de Kaboom-posse een paar drankjes te nuttigen en over films te kunnen ouwehoeren. De verleiding was aanwezig om me daarna in het feestgedruis onder te dompelen, maar uiteindelijk was dat een stapje verder dan ik aandurfde. Ik kon in mijn hoofd de knop naar fulltime party mode nog niet omzetten. Ik ben wel blij dat De Nacht Staat Op verder goed is verlopen en ik ben me mentaal aan het voorbereiden om het nachtleven weer in te kunnen duiken

Hoe zit het met jouw innerlijke kroegtijger, Eline? Begint die ook al een beetje te spinnen?’

ES: ‘Ha! In de aflevering van Community is Senor Chang verkleed als dark elf, en dus letterlijk zwart met wit haar. Het is echt een belachelijke aflevering verder, alleen weet ik niet of ik het nou echt eens ben met die beslissing. Begrijp me niet verkeerd, elke vorm van racisme mag worden afgestraft, alleen weet ik niet of dat in dit geval echt aan de hand was.

Enfin, nu ik me eindelijk weer beter voel durf ik het aankomende week misschien wel aan om na een wandeling ergens een biertje te drinken. Overigens is het ontzettend jammer dat ik de anime-avond in de Melkweg heb moeten missen omdat we tot in de vroege uurtjes bezig waren met ons D&D verhaal. Overigens is de speelstijl van onze DM vrij los, waardoor we niet voor elk wissewasje hoeven te dobbelen. Het speelt daardoor wel een stuk soepeler, al zal de doorgewinterde D&D-speler het misschien wel afkeuren.

Ik had afgelopen week, mede door het feit dat ik gewoon te ziek was om iets anders te doen, ineens tijd over om weer eens een serie op te pakken. Ik heb seizoen 4 van The Sinner gezien. Best een aardig seizoen en tevens ook het laatste seizoen van deze serie. Prima om een avondje (of twee) mee af te sluiten. Daarnaast ben ik begonnen met Star Trek: Deep Space 9. Ik heb me eerst nog gewaagd aan de drie films die op Netflix staan: Star Trek, Star Trek: Into Darkness en Star Trek Beyond. Stuk voor stuk vermakelijke films waarvan ik de laatste denk ik het zwakst vind, maar we hebben het er toevallig laatst wel over gehad: Chris Pine is zeer vermakelijk met zijn William Shatner impressie (en dus een ontzettend leuke Kirk). Over Chrissen gesproken, ik heb even helemaal gemist dat men werkte aan de derde Jurassic World film: Jurassic World Dominion. Ik had toch echt gehoopt dat ze de moed hadden opgegeven na Jurassic World: Fallen Kingdom. Helaas mag Chris Pratt wederom op komen dagen als Raptor Whatshisface, en hebben ze zelfs Laura Dern en Sam Neill zover gekregen om de cast te komen versterken. Was de aanwezigheid van Jeff Goldblum niet genoeg? Ik hoop in ieder geval dat dit de laatste film in de reeks is. Ik denk dat we inmiddels toch wel klaar zijn met de bekende de bekende formule: dino’s ontwikkelen voor defensie + niet al te goed bewaakt eiland = chaos met veel slachtoffers. Ik ben benieuwd of Bryce Dallas Howard weer op mega oncomfortabele hoge hakken sprintjes mag trekken. Wie weet is dit een toekomstige Cinematties waardige reeks! Wat staat er voor jou op het menu aankomende week Luuk?’

LvH: ‘Het uitgangspunt van Jurassic World Dominion is dat het handjevol dino’s dat ontsnapte in Jurassic World: Fallen Kingdom vier jaar lang in de wildernis heeft geleefd en dat de dino’s zich hebben lopen voortplanten. Daarnaast is de technologie om dino’s te maken blijkbaar verspreid is over de rest van de wereld en hebben heel veel genetische hobbyisten als een malle dino’s gekweekt, waardoor mensen en dino’s nu moeten proberen samen te leven. Tenzij de film heel goed weet uit te leggen waarom er niet een wereldwijde klopjacht is geweest om alle dino’s neer te blaffen of te vangen, lijkt me dit woest onrealistisch. De meeste dino’s zijn gigantisch, die planten zich echt niet zo snel voort en zeker in de VS zijn er zoveel mafketels met vuurwapens dat ik me niet kan voorstellen dat dino’s het lang zouden overleven. Er zouden duizenden mensen opgegeten of platgestampt zijn in de klopjacht, maar zelfs een T-Rex kan in het echt niet opboksen tegen een hoogkaliber sniper rifle. We zullen zien of Colin Trevorrow eindelijk een volwaardige film weet af te leveren, ik verwacht er eerlijk gezegd niet zo heel veel van.

Ik kijk wel reikhalzend uit naar de sequel van The Wolf Among Us, al moeten we daar nog wel een jaartje op wachten. Ik ben iets over de helft van het spel en ik speel het in korte sessies omdat ik eigenlijk niet wil dat het over is. Het helpt dat (spoiler alert voor een spel uit 2013) de dood van Snow White een fake out blijkt te zijn, daardoor werd ik extra gemotiveerd om verder te spelen. Het is een fantastische synthese van de comics, animatie en interactiviteit, een heel intrigerende manier om een verhaal mee te maken terwijl je er middenin zit. Het tweede deel lijkt mij ook een ideale titels voor de volgende editie van Kaboom. Heb jij al games in gedachten voor volgend jaar, Eline?’

ES: ‘Nou, ik kijk ontzettend uit naar Cuphead In The Delicious Last Course, het vervolg op een van mijn favoriete games van 2017 Cuphead. Zelfs als het gewoon meer van hetzelfde is ben ik blij, want de stijl is zo ontzettend tof dat het al snel een goede game is. Okay, dat is misschien niet helemaal waar, het feit dat de game zo ontzettend meedogenloos was in combinatie met die schattige animaties maakte het vooral een genot om te spelen. In november komt er nog een game uit die misschien niet erg geschikt is voor het festival maar zeker aandacht verdiend: Starfield, een nieuwe game van Bethesda. Nu zijn Skyrim en Fallout natuurlijk de andere grote games waar de studio in de afgelopen jaren succesvol mee geworden is, maar ik ben benieuwd hoe de overname door Microsoft de studio heeft beïnvloed. Met name hun laatste release, Fallout 36 kon op veel kritiek rekenen omdat de game vaak niet te spelen was door de hoeveelheid aan bugs en fouten. Nu zitten er, mede door de omvang van de wereld en het feit dat alle personages, beesten en monsters hun eigen routine hebben (waar ze ook van kunnen afwijken) altijd al een grote hoeveelheid aan fouten in die games. Ik moet zeggen dat ze meestal wel vermakelijk waren en Youtube staat vol met beelden van rare bugs die de games soms hadden.

Helaas weten we niet heel veel over de nieuwe game op dit moment. Tot nu toe is er alleen een hele korte teaser verschenen zonder in game beelden. Dit is de eerste echt nieuwe game van Bethesda in de afgelopen vijfentwintig jaar en ze beloven dat het een soort Skyrim in space moet worden, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik probeer me niet al te veel mee te laten slepen door de hype, eerst zien dan geloven!’

LvH: ‘Volgend weekend verwelkomen we Theodoor weer terug. Hou je taai tot die tijd en alvast een fijne week gewenst!’