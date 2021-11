LvH: ‘Hiya Eline, hoe is het met vous? Heb je je nog een beetje kunnen vermaken deze afgelopen week? En hoe kijk jij tegen de naderende avondlockdown aan? Diepe droefenis of wordt het een eitje?’

ES: ‘Luuk! Ik ben inmiddels murw geslagen. Ik vraag me ook af of die maatregelen nou echt iets uithalen. Maar we accepteren het en gaan door! Ik heb nog genoeg korte films die ik moet kijken voor het Kaboom Animation Festival. Dat is ook waarschijnlijk wat ik de rest van het weekend ga doen! Naast de korte films ben ik ook nog steeds op zoek naar games voor het festival. Vorige keer had ik het al over Death’s Door. Ik heb de game gespeeld en denk dat het een prima kandidaat is voor het programma! Ik ben ook nog op zoek naar een game waarbij je een wereld moet bouwen. Je moet daarbij vooral denken aan een game als The Sims, Sim City of Animal Crossing. Het lijkt me wel een tof idee om zo’n game gedurende het festival aan te hebben staan om te kijken wat de bezoekers ermee doen. Ik denk daarbij dan ook al snel aan de keer dat iemand met het idee kwam om Pokemon Yellow op Twitch te spelen. De game kon worden bestuurd vanuit de chat. Dus als jij ‘up’ zou typen zou het poppetje een stapje omhoog doen. Je kunt je wel voorstellen dat als er 100 mensen in de chat zitten die allemaal een ander commando invoeren er totale chaos ontstaat. En toch zijn ze er toen in geslaagd om de game uit te spelen! Ik heb toen vijf minuten meegekeken maar werd al snel behoorlijk ongemakkelijk van hoe de game werd gespeeld. Enfin, ik zoek dus een game waarin iets moet worden gebouwd en ik zou graag willen zien wat de creatieve bezoekers van Kaboom daarmee doen. Wat heb jij zoal gespeeld of gedaan deze week, Luuk?’

LvH: ‘Afgelopen donderdag was op de valreep voor de lockdown een Stand-Up Comedy event in de Vondelbunker. Het organiseren had wat voeten in de aarde door de onzekerheid over de corona-restricties en we hebben onderling gediscussieerd of het verstandig was om het door te laten gaan, maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt. Het publiek moest allemaal sowieso natuurlijk een QR-code produceren en het risico op een moshpit waarin iedereen luidkeels meezingend tegen elkaar aan botst is bij Stand-Up Comedy wat kleiner dan bij een optreden van een paar crustpunk bandjes, dus het risico leek ons te overzien. Daarnaast organiseerden we het event omdat het de laatste mogelijkheid was voor Olivia Flood-Wylie om op te treden voordat ze terugkeert naar Los Angeles en ze voor haar laatste optreden had gekozen voor de Vondelbunker. De bunker is en blijft een beschimmelde, betonnen doos onder de grond en is niet zo prestigieus als Boom Chicago, maar het is wel de plek waar ze carte blanche kreeg om een half jaar lang elke maand tien minuten nieuw materiaal uit te proberen, wat de basis vormde voor haar huidige 60 minuten durende show Slowpoke. Normaliter zijn we fundamentalistisch egalitair in de bunker, maar voor Olivia maakten we graag een kleine uitzondering op de richtlijnen. En ondanks alle hoepels waar we doorheen moesten springen, was het een geslaagd afscheid van Olivia. Om het cliché uit de kast te trekken, er was (veel) gelach en een traan toen ze na haar set vertelde hoeveel de Vondelbunker voor haar heeft betekend en het is altijd fijn om te horen dat onze vrijplaats zo’n belangrijke rol kan spelen in iemands leven.

Zelf heb ik op het nippertje gisterenavond nog een filmpje meegepikt: Last Night in Soho van our boy Edgar Wright. De film is Wright’s liefdesbrief aan swinging London in de 60’s, de films die in die periode gemaakt werden en de muziek en de stijl uit die tijd. Thomasin McKenzie speelt Eloise, een introverte student aan de London College of Fashion die op mysterieuze wijze zich terug vindt in het lichaam van de hippe zangeres Sandie (een vlammende Anya Taylor-Joy) in de sixties. De ambitieuze Sandie wordt door de gehaaide slijmjurk Jack (Matt Smith) opgemerkt: hij belooft haar gouden bergen, maar blijkt uiteindelijk niks meer dan een ordinaire pooier. Last Night in Soho is een gelikte achtbaanrit die constant knipoogt naar Giallo-films en Wright levert een zeer vermakelijke film af die heel af en toe dreigt te ontsporen als Wright iets te enthousiast met horror-clichés strooit.

Was jij nog van plan om de komende tijd een middagvoorstelling van Last Night in Soho mee te pikken, Eline?’

ES: ‘Absoluut, ik heb Wright hoog zitten, hoe kan het ook anders met een serie (Spaced) en films (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) waar ik nog steeds gek op ben. Ik heb denk ik door de nieuwe maatregelen geen tijd meer om echt naar de bioscoop te gaan, en ook even geen zin meer, dus ik zal alles maar weer thuis kijken. Zo lang mensen nog op bezoek mogen bij elkaar (en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt) is het allemaal nog wel te doen. Ik denk dat ik ook weer spelletjes met mijn huisgenoten ga doen. Van de zomer raakten mijn huisgenoot en ik al verslaafd aan Magic en we spelen sinds kort een nieuw spel genaamd Hero Realms, daar kwam hij mee aanzetten. Daarnaast doe ik ook weer een poging om te lezen voordat ik ga slapen. Op dit moment heb ik De Morgenster van Karl Ove Knausgård naast mijn bed liggen. Ik heb het boek een tijdje geleden gekocht omdat ik het wel mooi vond passen bij mijn trip naar Noorwegen (het verhaal speelt zich af in Bergen, Noorwegen) maar ik ben er tot nu toe nog niet in geslaagd om echt in het verhaal te komen. Ik lees het nu meer als iets wat ik moet doen, en niet iets wat ik graag wil doen. Ik ben ook zo iemand die dan leest tot de helft van het boek, en het dan gewoon laat liggen of vergeet.

En om het maar even over iets heel anders te hebben: ik denk dat ik mijn tuin deze week winterklaar ga maken. Alle lege potten naar binnen, alle bladeren bij elkaar harken en kijken of er nog wat dingen op het vuur kunnen (als we weer een vuurtje maken). Als het een droge koude avond is vind ik het echt heerlijk om met de buren een mooi vuur te bouwen, helemaal als een van de buren besluit om glühwein te maken! En aangezien we steeds minder mogen doen, verwacht ik dat ik mijn buren ook weer wat vaker ga zien! Overigens heb ik het deze week ook druk met het bekijken van de games die ons in de schoot geworpen zijn voor Kaboom. Heb jij al een kans gehad om iets te spelen Luuk?’

LvH: ‘Ik heb het merendeel via Steam geïnstalleerd en eventjes gespeeld, een echt grondige playthrough bewaar ik voor begin december als alle films die gekeken moeten worden voor de call for entries verwerkt zijn. Heb jij trouwens met een schuin oog naar de aanbiedingen gekeken in de toko van Nintendo in het kader van Black Friday, de meest onnozele recent bekokstoofde feestdag? Ik ben misschien een beetje een stoute anarcho-syndicalist als ik beken dat ik een paar titels heb opgemerkt die me wel prikkelen tot het trekken van mijn beurs. Zoals John Wick: Hex, een spel dat een tijdje niet te verkrijgen was, maar nu in afgeprijsde vorm weer op is gedoken. En ook Batman: The Telltale Series lijkt me interessant; ik las toevallig dat studio Telltale Games een speciale “crowd play” optie heeft geïmplementeerd in de games, waardoor je ze kan spelen met behulp van de zogenaamde wisdom of the crowd. Tenslotte zwicht ik misschien nog voor The Witcher III, ik kan me herinneren dat jij daar ook lovend over was.

Wat ik trouwens wel kan afraden: het Netflixvehikel Red Notice. Ik heb nog nooit zo sterk het idee gekregen dat een film door een algoritme is uitgebraakt dan bij deze titel, met als resultaat compleet hersendood vermaak. De enige reden dat de film nog een beetje te hachelen is, zijn Ryan Reynolds, The Rock en Gal Gadot, maar your mileage may vary. Als je namelijk meer dan een seconde gaat nadenken en hun rollen gaat analyseren, dan merk je al snel dat Reynolds een rol speelt die gericht lijkt te zijn op millennials met veel snarky grappen over social media, The Rock gecast is als chagrijnige boomer die dat helemaal niet trekt en Gadot als YASSS KWEEN/Girlboss. Alleen kijken met verstand onder nul dus. Je kan dus beter BlacKkKlansman, Phantom Thread of Earwig and the Witch opzetten als je toch op Netflix rondhangt. En tot zover deze editie van het Weekend van Cine, vol met tips om ook deze lockdown glorieus door te komen. Tot een volgende keer, lieve lezers!’