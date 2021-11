LvH: ‘Hullo Eline! Is je nieuwe keuken al af? En ben je al een beetje bijgekomen van je recente blessure? Kun je nog wel gamen met een zere vinger? Ik ben benieuwd, ladydude!’

ES: ‘Gelukkig kan ik nog wel gamen, maar het is behoorlijk lastig. Gelukkig kan ik deze week nog naar de dokter, alhoewel ik denk dat ik dan waarschijnlijk te horen krijg dat ik mijn vinger rust moet geven. Daarom speel ik voorlopig gewoon games die niet heel intensief zijn, zoals Animal Crossing. Ja, ik ben nog steeds zoet met de game op het tropische eiland. Of ja tropisch, het is momenteel volop herfst op mijn eiland. De dagen worden korter en de bomen kleuren inmiddels rood. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet had verwacht dat zoiets simpels als een seizoenswisseling me zo zou kunnen aangrijpen. De game voelt er bijna gezelliger door. Er zijn zo ontzettend veel dingen bijgekomen sinds de release dat ik er echt tot de lente wel zoet mee ben.

Waar ik nu vooral mee bezig ben is de DLC Animal Crossing Happy Home Paradise. Het voelt ergens wel een beetje raar dat ik een vakantiehuis ontwerp voor de bewoners van mijn eiland. Alsof ze een vakantiehuis nodig hebben om bij te komen van hun vakantie op mijn eiland. Het is namelijk niet alsof ze echt bijdragen aan het leven op het eiland. Ik heb voor bijna alles betaald, verdomme. Enfin, ik ben nu een zelf uitgeroepen interieur designer geworden, en haal daar angstaanjagend veel voldoening uit. Ik voel wel dat ik ook weer toe ben aan een andere game zodra mijn vinger het toelaat. Gelukkig komt er binnenkort een game uit waar ik al een tijd op zit te wachten. Dat wil zeggen, de game kwam eerder dit jaar uit maar ik wilde hem niet op de pc spelen. Deze game is volgens mij perfect voor de Nintendo Switch, en gelukkig komt die versie over iets meer dan een week uit. Ik heb het over de game Death’s Door. We hebben het er al eerder over gehad in het Weekend van, maar nu mogen we hem dan toch echt bijna spelen. Heb jij gehoord van de game Luuk?’

LvH: ‘Yessirree, Eline! Ik heb al aardig wat positieve buzz over Death’s Door langs zien komen, ik ben benieuwd naar jouw bevindingen! Ik ben eindelijk weer een beetje aan het gamen geslagen dankzij mijn aankoop van Star Wars: Knights of the Old Republic voor de Switch. Mede dankzij jouw lovende woorden over het spel heb ik het eergisteren meteen op de kop getikt toen het uitkwam. Ik heb nog maar ongeveer drie uur doorgebracht in a long time ago in a galaxy far, far away als de charismatische scoundrel Fren Derher, maar tot nu toe smaakt het zeker naar meer! Goed, je ziet duidelijk dat je geen state-of-the-art graphics mag verwachten, maar toen ik begon met gamen heette pixel art nog gewoon art, dus ik heb daar geen moeite mee. Aangezien KOTOR zich afspeelt enkele eeuwen voor de originele trilogie, loop je geen Skywalkers tegen het lijf en ben je echt een heel nieuw universum aan het verkennen. Daarnaast heb ik Dragon Ball FighterZ in een aanbieding gevonden en gekocht: het is een knokspel (natuurljk) met graphics die je het gevoel geven dat je in een aflevering van Dragon Ball Z terecht bent gekomen. Een paar jaar terug deed Dragon Ball Super: Broly me nog twijfelen aan mijn waardering voor de Dragon Ball franchise, maar ik voelde tijdens het spelen van Dragon Ball FighterZ mijn enthousiasme weer toenemen tot wel 9000! Ik geef toe dat de Amerikaanse nasynchronisatie in plaats van de originele Japanse stemmen daarbij hoogstwaarschijnlijk erg helpen, het zijn nou eenmaal de stemmen die ik gewend ben. Het enige minpuntje tot nu toe is dat je een match kan verliezen als de tijd op is, wat niet helemaal in lijn is met de serie. Daarin duurden de gevechten vaak meerdere afleveringen, met lange monologen tussen het knokken door. Ik ben benieuwd of je je personage ook kan aanleren om staccato monologen te spuien terwijl je in de lucht zweeft of dat je de timer misschien uit kan zetten. Heb jij trouwens de aankondigingen gezien van de nieuwe Marvel series? Ik weet dat je de laatste tijd wat minder te spreken bent over de output, maar Moon Knight met Oscar Isaac en Ms. Marvel met onze favoriete Zuiderburen achter de camera, wekt dat je interesse niet een klein beetje?’

ES: ‘Ja, wel een beetje. Maar daarna zag ik de hele rits aan andere series die ook in de koker zitten er werd ik spontaan moe. Ik zal de series heus wel een kans geven maar God wat ben ik moe van al die Marvel dingen zeg. Ik heb me een beetje verdiept in het Moon Knight personage, of in ieder geval een poging gedaan want het klonk toch best ingewikkeld. Als Disney nou iemand aan het roer heeft staan met een eigen visie die ze ook met rust laten kan ik me wel voorstellen dat er misschien nog iets leuks uit rolt. Zo niet, dan krijg je Solo taferelen. Nu moet ik wel zeggen wat het op gebied van de series iets minder chaotisch lijkt te verlopen dus misschien is er hoop. Sleur me maar gewoon voor de tv/naar de bioscoop als het weer zover is. Voorlopig neem ik geen abonnement op Disney+.

Over Star Wars gesproken, hell yeah Knights of the Old Republic! Het is zo fijn om in een wereld rond te lopen waar je geen Skywalker tegenkomt en iedereen elkaar niet toevallig tegen het lijf loopt. Dit is waar ik op had gehoopt in een nieuwe reeks Star Wars films (of zelfs series) maar dat durfde Disney niet aan. Hadden ze dat maar wel gedurfd, dan had ik me misschien nog iets leuks/positiefs kunnen herinneren van die drie films. Oké dat is niet helemaal waar, ik herinner me space paarden die over de vleugel van een Star Destroyer galopperen. Dat zegt genoeg.

Maar over de game, los van het feit dat ik ontzettend enthousiast word van het idee dat men bezig is met een echte remake vind ik het een van de weinige games die met zijn verouderde graphics nog steeds de moeite waard is om te spelen. Bij films heb ik toch nog wel eens het gevoel gehad dat een zogenaamde klassieker geen echte indruk maakt omdat je al veel films hebt gezien die inspiratie halen uit de klassieker. Bij games kun je daar verouderde graphics aan toevoegen. Veel games worden gewoon niet mooi oud. KOTOR is daar een fijne uitzondering op. Veel plezier met het spelen Luuk, misschien dat ik hem ook nog aan ga schaffen!

Ik heb zelf nog een drukke week met werk voor de boeg, en misschien dat ik nog bij een optreden van een vriend van me ga filmen, maar daarover meer volgende week. Het is zelfs nog even de vraag of het optreden wel door kan gaan, maar dat hoor ik na het weekend pas. Mocht dat niet het geval zijn, dan heb ik de game Tavern Master die deze week uitkomt. Een game over het opbouwen en onderhouden van een tavern. Lekker lomp en simpel. Heerlijk! Wat doe jij deze week?’

LvH: ‘Ik had me voorbereid op een strenge lockdown en mede daarom dus mijn nieuwe aanwinsten voor de Switch aangeschaft, maar nu de bioscopen open mogen blijven, was ik in ieder geval nog van plan om nog een filmpje te pakken. Er valt nog genoeg te zien, zo ben ik na Showgirls opnieuw te hebben gezien benieuwd naar Benedetta, hoor ik goede dingen over The French Dispatch en Pig en ik wil graag naar Last Night in Soho. Zit daar nog iets tussen waar jij ook benieuwd naar bent? En ten slotte wil ik even wat nieuwe oogbollen naar deze rubriek lokken en zoals iedereen weet, bestaat het internet voor 94 % uit kattenplaatjes. Bij deze dus wat foto’s van Juno, de kat van mijn zus die recentelijk vijf opperschattige kittens ter wereld heeft gebracht. Bring on the clicks, Internet!’