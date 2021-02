ES: ‘Luuk! Aangezien Theodoor een weekend overslaat (geniet ervan Theodoor!) is het aan ons om de lezers van Cine te voorzien van genoeg tips om het weekend mee door te komen. Laat ik beginnen met de terugkeer van mijn geliefde Nintendo Classic Mini! Ik heb het ding nu bijna een jaar geleden uitgeleend aan een vriendin om de lockdown wat interessanter te maken. Helaas duurde die periode zo lang dat ik op een gegeven moment vergeten ben dat ik het ding had uitgeleend. Zo gaat het overigens over het algemeen ook altijd met boeken en dvd’s. Ik ga er overigens vanuit dat ik de dvd’s sowieso nooit meer terug ga zien aangezien die krengen toch amper meer te gebruiken zijn (behalve op mijn PS4 dan). Enfin, ik ga dit weekend dus maar eens proberen om weer wat oude spellen te spelen zoals Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox (Starwing), Super Mario Kart (uiteraard) en Streetfighter II Turbo: Hyper Fighting. Altijd leuk om weer even jong te zijn (en geen idee te hebben waar je nou echt mee bezig bent omdat je geen Engels kan lezen). Wat heb jij allemaal gedaan deze week?’

LvH: ‘Eline! Ik wens je alvast veel plezier met je inner child dit weekend, zo te zien gaan jullie een mooie tijd tegemoet. Ik zag eerder deze week een titel voorbij komen op de Switch die me wel prikkelde, maar ik had niet genoeg tegoed op mijn account. Gisteren was de game echter met fikse korting om de oren geslagen en zodoende ben ik nu de trotse bezitter van Steamworld Heist. Steamworld is een setting van de Zweedse gamestudio Image & Form bevolkt door steampunk robots. In Steamworld Heist bestuur je een roedel robot vrijbuiters die in een ruimteschip langs de brokstukken van de ontplofte aardbol reizen en de kost verdienen door vijandige schepen te enteren en plunderen. Het is een turn-based strategiespel met een charmante vormgeving. De mix tussen steampunk, western en piraterij werkt ontzettend goed: het geeft je die Firefly-kick, zonder dat Joss Whedon ervoor een scenariste heeft vernederd. Het enige nadeel tot nu toe is dat het typisch zo’n spel is waarvoor je tot in de vroege uurtjes wakker blijft om net iets verder te komen. Heb jij nog iets interessants gezien de afgelopen week? Zijn de hormonen al uitgeraasd in Dawson’s Creek?’

ES: ‘De serie duurt me inmiddels iets te lang. Ik zit in seizoen 5 en moet echt mijn best doen om op te letten. Alhoewel het best interessant is dat de horny pubers nu in een andere levensfase zitten en dat op zich wel aardig is om te kijken zal ik blij zijn als ik de laatste aflevering van seizoen 6 aantik. En nu zou je natuurlijk kunnen zeggen ‘Eline, waarom stop je niet gewoon met kijken?’. Dat kan ik dus niet, ik kan een serie niet achterlaten zonder hem helemaal af te kijken. Alles of niks. Ik weet het, ontzettend vermoeiend maar ik ben nu eenmaal iemand die dingen niet graag onaf achterlaat. Is er een serie die jij ooit met moeite hebt uitgekeken, of ben je wel iemand die er gewoon uit kan stappen? Overigens zit ik net te denken dat er wel een uitzondering is geweest: True Blood. Die serie bloedde sneller leeg dan een weerloos vampier slachtoffer. Pun definitely intended.’

LvH: ‘Oeh, dat is inderdaad een fors verschil tussen ons twee! Ik ben een notoir afhaker: ik begin vol enthousiasme aan nieuwe series, games, boeken en projecten, maar ik laat mezelf snel afleiden als het in begint te kakken of een drempel opgeworpen wordt. Geen flauw idee waardoor het komt trouwens, ik heb nog niet echt een reden gevonden waarom ik soms wel en vaker niet afhaak. Het komt wel naar voren dat het een veel voorkomende karaktertrek is van het Chinese sterrenbeeld Paard en als Aarden Scorpio-Paard met Tweelingen Ascendant is dat dus wel herkenbaar. Of het is een uiting van mijn FOMO? I dunno, maar ik geef je gelijk wat True Blood betreft: die serie verloor zijn goodwill voor mij geleidelijk, maar op een bepaald punt was ik er wel helemaal klaar mee. Of de geplande reboot dat weet te fixen, is nog maar de vraag. Over reboots gesproken, de reboot van Mortal Kombat heeft een flinke schop onder de badonkadonk gekregen dankzij de meest recente trailer. Tot voor kort waren de jammerklachten niet van de lucht, maar de trailer lijkt een heleboel mensen nu al te overtuigen dat het een meesterwerk gaat worden. Heb jij hem al gekeken?’

ES: ‘Yes! Afgezien van de games op een oude SEGA tijdens de middagpauze op de basisschool (‘Zag je dat! Hij trok zijn ruggengraat uit zijn lijf!’) heb ik Mortal Kombat nooit echt gevolgd. Ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om te verfilmen door het tamelijk grafische geweld wat zo kenmerkend is voor de franchise. Maar met het succes van films als Deadpool, Logan en John Wick hoeft R-rated geen doodvonnis meer te zijn denk ik. Wacht eens, is er niet ook een film met Jean-Claude van Damme?’

LvH: ‘Bedoel je Street Fighter? Daarin speelt JCVD Guile, met Raul Julia als Bison, Kylie Minogue als Cammy en de eeuwig jeugdige Ming-Na Wen als Chun-Li. Mortal Kombat is eerder een keertje verfilmd, met Christopher Lambert als Raiden, maar na de sequel Mortal Kombat: Annihilation was de koek op. Er zijn ook wat live-action series gemaakt, meestal met weinig budget en/of voor YouTube (voordat YouTube een volwassen streaming kanaal werd). Misschien moet ik nog wennen aan het idee dat het mogelijk is om een film te maken die gebaseerd is op een game die niet zieltergend belabberd is? Dat de mogelijkheid inmiddels bestaat dat het best goed zou kunnen worden? Anyhoo, heb jij nog wilde plannen voor de komende week, Eline?’

ES: ‘Ah ja ik haal de twee door elkaar. De trailer voor de nieuwe Mortal Kombat ziet er in ieder geval best leuk uit, al heb ik nog steeds niet echt een idee wat er nou allemaal aan de hand is. Ik zal de film netjes afwachten. Komende week gaat niet super wild worden vrees ik, misschien dat ik woensdagmiddag lekker naar buiten ga, ik las dat het 18 graden wordt! Een biertje in de zon zie ik wel zitten. Voor de rest hoop ik Dawson’s Creek af te kijken en begin ik aan een nieuw seizoen van New Amsterdam. Een ziekenhuisserie die lekker wegkijkt tijdens het opvouwen van de schone was. Niet bepaald een hoge lat realiseer ik me, maar het is mijn lat momenteel. Ik ben nog steeds niet helemaal uit mijn anti-scherm funk, dus makkelijke series is alles wat ik kan betekenen wat betreft tips. Ik beloof dat ik volgende week weer met een bak obscure shizzle zal opdagen voor onze rubriek. Tot die tijd zou ik iedereen willen aanmoedigen om op een veilige manier te genieten van het vroege begin van de lente.’

LvH: ‘Mooi weer is zeker geen straf en hoe zeer ik graag weer een feestje zou willen bouwen onder de brug in het Vondelpark, kan ik iedereen aanraden om dat toch nog even te laten. Al is het in de buitenlucht minder riskant dan binnen, tenzij je door een radioactieve schildpad bent gebeten die door zijn kont ademt, is het nog steeds geen goed idee om schreeuwend en zingend dicht tegen elkaar aan te hossen en te springen, laat staan zonder een mondkapje. En als je wel gebeten bent door die schildpad, dan heb je de morele taak om de meest slome, doch grondige superheld te worden. Ik ga me weer verder verdiepen in kneuterige, op stoom werkende robots met kekke hoedjes op en ik wens iedereen alvast een fijne lenteweek!’