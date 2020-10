LvH: ‘Hey hey, how is everyone? Ik was er niet op voorbereid dat de laatste story arc van 2020 geschreven en geregisseerd is door M. Night Shyamalan, maar sometimes truth is stranger than fiction folks! Ik heb deze week me naar aanleiding van onze discussies over de carrière van Orlando Bloom vorige week onder andere verdiept in de urban fantasy-serie Carnival Row en ik heb twee cocktailrecepten getweakt in het kader van het naderende afscheid van een vriendin uit Nieuw-Zeeland die binnenkort terug gaat naar de Shire, maar op een elegante manier van haar drankvoorraad af wou. En jij, Eline?’

ES: ‘Nou, ik mag dit weekend eindelijk weer naar buiten maar met het vooruitzicht van voornamelijk regen blijf ik maar weer een weekend op de bank zitten denk ik. Gelukkig geen gebrek aan dingen om te kijken. Allereerst: het vijfde en laatste seizoen van Jane the Virgin! Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik de titel voor het eerste hoorde ik nou niet bepaald warm liep voor deze serie. Misschien dat ik ergens bang was dat het geloof een te grote rol zou spelen. Niks minder is waar: het is een warme en liefdevolle serie met genoeg humor om me te laten lachen en alhoewel geloof een rol speelt, past het eigenlijk heel mooi bij de serie. Het mag dan allemaal ontzettend overdreven zijn, maar dat is precies waar de telenovelas voor gaan, en ik ben sinds Jane the Virgin helemaal fan.’

LvH: ‘Fijn dat je in ieder geval de keuze kan nemen om al dan niet weer naar buiten te gaan in plaats van gedwongen binnen te moeten zitten. Die keuzevrijheid is wel zo belangrijk! Goed dus, Carnival Row speelt zich af in een fantasy-setting: een wereld waarin de mensheid niet de enige intelligente (?) diersoort is, waar tevens faunen (wezens met hoeven en hoorns), centaurs (half-mens, half-paard, maar helaas niet BoJack Horsemanesque) en fae (elfen met vleugeltjes) bestaan. Na een oorlog tussen de republiek The Burgue en een genocidale coalitie van landen genaamd The Pact in feeënrijk Anoun, leven de mythische wezens als vluchtelingen in The Burgue, de hoofdstad van de gelijknamige republiek. Door technologische vooruitgang beschikt de wereld over stoomenergie, zeppelins, telegrafie en machinegeweren en bommen en The Burgue is een beetje het equivalent van Londen in de Victoriaanse tijd. Racisme lijkt geen grote rol te spelen en is vervangen door onderdrukking van de niet-menselijke rassen, die als verschoppelingen zich proberen te redden met flutbaantjes, vernederend huishoudelijk werk of prostitutie. Bloom speelt de al eerder in het Weekend van Cine genoemde Rycroft Philostrate, een smeris met een hart van goud die als enige lid van de popo iets geeft om de andere rassen. Cara Delevigne speelt de eveneens fraai genaamde Vignette Stonemoss, een elf die Philostrate bevriende in de oorlog en nu haar land ontvlucht is om een nieuw bestaan op te bouwen in The Burgue. Recensies klaagden dat er teveel plotlijnen door elkaar liepen, ik heb daar tot nu toe eigenlijk geen problemen mee gehad, ik vond het zelfs bij vlagen te voorspelbaar. De set design, special makeup effects en kostuums zijn tot nu toe een lust voor het oog en het is weliswaar vrij cheesy, maar ik vind het best vermakelijk. Bloom doet heel erg zijn best om een getormenteerde ziel uit te hangen en slaagt daar niet helemaal in: ik geef hem echter graag een pluim voor de moeite. Delevigne is uitstekend gecast: ik heb haar hiervoor alleen gezien in Suicide Squad en Valerian and the City of a Thousand Planets en de eerste film was een dusdanige clusterfuck dat je haar moeilijk de schuld kan geven van het feit dat ze eigenlijk niks kreeg om mee te werken en in de tweede film werd het acteerwerk ondergesneeuwd door de special effects en vond ik de gelijkenis tussen haar en Dane DeHaan verschrikkelijk afleidend. Voor een setje voelde het teveel aan alsof ze mikten op twincest. In Carnival Row is ze geheel op haar plek en doet ze het erg goed. De serie zelf heeft me nog niet van mijn sokken geblazen, maar na de blamage van Bright is het fijn dat er een serie met urban fantasy uitkomt waar tenminste wat intelligentie is gaan zitten in het uitwerken van de wereld.’

Es: ‘Klinkt interessant, denk dat ik die serie nog wel wil checken zodra ik Jane the Virgin af heb. Nog een paar afleveringen! Ik ben inmiddels ook al een tijd bezig met Hades. Wat een vrolijke, kleurrijke en grappige game. Slechts 20 euro in de Nintendo shop en een perfecte game voor de Switch, ik kan hem iedereen aanraden. In contrast is Inside een ontzettend sombere game, maar ook absoluut de moeite waard. Afgelopen weekend mee begonnen en net uitgespeeld. Dat einde, wow. Ik zeg uiteraard niks! Ik vond Valerian and the City of a Thousand Planets trouwens echt verschrikkelijk. Het zag er spectaculair uit maar Dane DeHaan is en zal nooit Han Solo zijn. Hoe gretig hij ook met zijn lijst met veroveringen wappert in die film. En hoe is Clive Owen in vredesnaam in deze film verzeilt geraakt? Voor mij bezwijkt de film uiteindelijk onder het immense gewicht aan gekke concepten en world building. Jammer want het is overduidelijk een ambitieuze film. Ik zag trouwens dat Netflix weer een flinke lijst met ‘nieuwe films’ online heeft gegooid. Hoe was die The Man from U.N.C.L.E. film ook alweer?’

LvH: ‘Ik vond The Man from U.N.C.L.E. erg fijn, een soort old-school Bond-film die niet witwast dat je als rasechte klootzak een streepje voor hebt als spion. Het is een soort live-action Archer, al helemaal omdat Henry Cavill ontzettend op Archer lijkt in die film. Dit was echter voordat ie twaalf kubieke meter spieren kweekte voor Mission Impossible – Fallout en The Witcher, dus die casting zal wel niet meer gebeuren. Anyhoo, zonde dat die film geen vervolg heeft gekregen. Archer daarentegen is weer te zien in een spiksplinternieuw seizoen! Het elfde seizoen ziet een terugkeer naar de status quo: Archer ontwaakt uit zijn coma en wordt wederom spion, maar moet met lede ogen toezien hoe in de drie jaar dat hij in coma lag, het leven zonder hem door is gegaan. Lana is getrouwd met een rijke oude vent en het kind van haar en Archer zit op een privéschool in Europa, Cyril is getransformeerd tot een gespierde, efficiënte leider en de inlichtingendienst loopt gesmeerd en professioneel zonder hem. Ik weet niet of ik er weer in moet komen, of dat de nieuwe showrunners nog even moeten wennen. Ik vermaak me op zich prima met het nieuwe seizoen, ik wacht wel op de eerste aflevering die een bulderlach weet te ontlokken. Het is gelukkig niet het laatste seizoen, dus er is meer dan genoeg ruimte om weer te groeien. Heb je tijdens je zelfgekozen kluizenaarsschap nog iets anders gekeken of gespeeld dat je kan aanraden (of juist niet)?’

ES: ‘Nou, ik zag dat The Great Wall nu ook op Netflix staat. Ik heb hem zonder al te veel moeite ontweken toen hij in de bioscoop was, maar misschien kan ik hem wel gewoon ergens deze week tijdens de middag aanzetten als ik de was aan het vouwen ben ofzo. Heb jij hem gezien? Bedoel, Matt Damon met een staartje is natuurlijk goud. Toch?’

LvH: ‘Ik heb hem in de bioscoop gezien inderdaad! Man, dat was niet eens zo lang geleden, maar het voelt als een voorgaand millennium. De regisseur is Zhang Yimou, eerder verantwoordelijk voor de fenomenale wuxia-films Hero en House of Flying Daggers, prima keuze dus. Ik kan me herinneren dat de rollen van Matt Damon, Pedro Pascal en Willem Dafoe niet de gevreesde White Saviour rollen waren waar veel mensen voordat de film uitkwam bang voor waren. Het enige minpunt was het feit dat booswichten een zwerm monsters zijn, waardoor het een soort monsterfilm werd die ik al te vaak eerder had gezien. Hordes CGI-beesten zijn wat minder goed gemotiveerd dan menselijke tegenstanders. Verder is het een prima actie-vehikel met veel spektakel en prachtige cinematografie. Een prima voorproefje voor Yimou’s andere werk, als het naar meer smaakt! Heb je voor de komende week plannen om nog een beetje te kunnen genieten van de hervonden vrijheid?’

ES: ‘Geen gekke nieuwe plannen verder. Bij mooi weer zoveel mogelijk naar buiten om te wandelen. Het nieuwe seizoen van Call of Duty is uit dus ik ga maar weer eens een ouderwets potje knallen. En dus Matt Damon vs demon lizard bugs kijken. Jij nog plannen voor deze week?’

LvH: ‘Een beetje activisme, mijn lijst inzendingen voor het Kaboom Animation Festival wegwerken, een beetje gamen en schrijven. En aan het nieuws gekluisterd zitten, niet bijster gezond, maar het is de enige reality TV die ik niet kan vermijden. Tot volgende keer! Stay safe and sane!’