ES: ‘Hallo allemaal! Hoe gaat het? We hebben het weer gered, het weekend staat weer voor de deur! Wat gaan jullie doen? Leuke uitjes gepland? Mooie dingen gezien?’

LvH: ‘Qua uitjes zijn de plannen nog niet al te wild, maar ik heb gisteren in de Vondelbunker de documentaire Vrankrix en het Amst€rdamse rijk gezien, over het krakersbolwerk Vrankrijk in de Spuistraat. De filmmaakster Annegriet Wietsma was zelf aanwezig voor een gemoedelijke Q&A achteraf en ze vertelde dat ze de film na een aantal screenings op Vimeo gaat zetten zodat iedereen de film gratis kan kijken. In de film volgt Wietsma een aantal bewoners van Vrankrijk, waaronder ook een vluchteling die in een speciaal daarvoor bestemde kamer mag wonen en door de bewoners ondersteund wordt. Gedurende de film zie je de ontruiming van het Slangenpand en de Tabakspanden in 2015 en hoe deze panden omgebouwd worden tot luxe appartementen en hotels door schimmige vastgoedbedrijven gevestigd in belastingparadijs Cyprus. Natuurlijk allemaal ter meerdere eer en glorie van de stad, aangezien we nog niet genoeg hotels hebben die handgranaten aantrekken als fruitvliegjes op een overrijpe banaan. De komende tijd valt er gelukkig veel te kijken: het tweede seizoen van The Boys bijvoorbeeld, Charlie Kaufman’s I’m Thinking of Ending Things en Raised by Wolves van Ridley Scott. Heb jij nog aanraders, Eline?’

ES: ‘Nee, en ben dus extra blij met je suggesties. Met name I’m Thinking of Ending Things spreekt me aan. Ik heb dit weekend overigens een pizza party. Onze zelfgemaakte oven heeft het weer van de afgelopen weken (soort van) overleefd, dus het wordt tijd om deeg in de oven te smijten. Ik heb me afgelopen week voor het eerst sinds begin dit jaar gewaagd aan een bioscoopbezoek. Mijn laatste film in de bios was volgens mij For Sama, een prachtige documentaire (niet bepaald luchtig, wees gewaarschuwd). Voor mijn bezoek afgelopen week heb ik bijna het tegenovergestelde gezien: Tenet. Fijn om weer in de bioscoop te kunnen zitten. Normaal ben ik niet echt fan van de grote theaters, maar onder deze omstandigheden was het juist prettig om de ruimte te hebben. Enfin, ik heb ook het derde seizoen van The Rain gekeken. Deze Deense serie had blijkbaar nog een derde seizoen nodig, wat ook het laatste seizoen blijkt te zijn. Ik heb dus de neiging om dingen af te kijken, ook al zijn ze allang niet meer leuk/goed. Ik kan er over het algemeen gewoon heel slecht tegen om niet te weten hoe iets afloopt. Ook al zou het in sommige gevallen misschien beter geweest zijn als ik het niet had geweten. En om het even over een hele andere boeg te gooien: ik heb besloten dat ik een nieuwe hobby nodig heb. Boogschieten, pottenbakken of kaarten. Het maakte me eigenlijk niet echt uit wat het is, als het maar zonder telefoon/computer kan en niet meteen iets is waar ik super goed in moet worden zodat ik er mijn werk van kan maken. Waarom kan een hobby niet gewoon meer een hobby zijn?’

LvH: ‘Dingen afkijken zodat je anderen kan waarschuwen om het niet te doen is inherent aan recenseren. Denk maar zo: het is goed voor je karma dat je je op zo’n handgranaat gooit en ervoor zorgt dat anderen weten dat ze hun tijd beter kunnen besteden. Ik ken het gevoel heel goed, ik hou ook niet van de onzekerheid die ontstaat als je iets niet afkijkt, maar er zijn bijvoorbeeld een aantal series die ik heb laten vallen omdat de kwaliteit kelderde en ik heb daar nooit wakker van gelegen. Toen True Blood door alle fairy nonsens veranderde in een slap aftreksel van de Efteling, hoppetee, in de prullenbak. Het laatste seizoen van Dexter waarin zijn zus de love interest werd? Nope nope nope! Kudos voor de nieuwe hobby-plannen trouwens. Zowel boogschieten als pottenbakken zijn vaardigheden waar je wat aan hebt in onze pre-apocalyptische wereld. Een kaartje kunnen leggen is natuurlijk ook handig, je weet maar nooit wanneer je het doomsday device budget van Cine moet verdubbelen in een pokermatch met een slijmjurk van MI6. Wat staat er verder op je agenda de komende week?’

ES: ‘Druk weekje, aan het eind van de week heb ik vast al een hobby gekozen. Ik ga ook nog even beginnen aan The Boys, als ik er tijd voor heb. Was ook wel leuk om daar posters voor in de stad te zien. Echt overal! Kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst posters voor een serie heb gezien. Jij?’

LvH: ‘Dat is al een tijdje geleden, volgens mij toen HBO overal billboards had opgekocht om Game of Thrones uit te baten. De posters die ik heb gezien, zag ik niet op officiële billboards, eerder in het wild. Een soort guerrilla-marketing die past bij de maatschappijkritische insteek van de serie, waarin multinational Vought International verantwoordelijk is voor de losgeslagen superhelden en alle gerelateerde merchandising en media waar het bedrijf miljarden mee verdient. Dat The Boys te zien is op Amazon Prime, de streaming dienst van de niet bepaald onomstreden multinational Amazon is op zijn minst ironisch te noemen. Gelukkig is The Boys een voorbeeld van een adaptatie die het bronmateriaal ontstijgt: de comics verzanden veelal in puberale grappen en proberen de lezer constant te shockeren. Het is onder andere te danken aan het succes van de Marvel Cinematic Universe dat The Boys als serie een diepere laag heeft kunnen ontwikkelen. De populariteit van superheldenfilms leent zich natuurlijk voor het satirisch fileren van hetzelfde fenomeen en de makers van The Boys hebben in het eerste seizoen prima werk geleverd. Ik hoop dat het tweede seizoen dezelfde mix van scherpe randjes en diepgang weet vast te houden.’

ES: ‘Over series die het bronmateriaal ontstijgen gesproken: heb je Watchmen ooit helemaal gezien? Ik heb het recentelijk opnieuw gekeken en wil nu eigenlijk ook wel weer aan The Leftovers beginnen (Damon Lindelof fangirl hier). Ik blijf lekker binnen aankomende week denk ik! Overigens ben ik er gisteren pas achter gekomen waarom Netflix maar een helft van het nieuwe seizoen van Lucifer online heeft gezet: corona (inmiddels mag dat geen verrassing meer zijn). Om nog maar te zwijgen over de besmetting van Robert Pattinson (is dat al officieel bevestigd?) en The Rock. Net nu alle producties weer een beetje op gang komen lijkt er toch nog een golf te komen. Wat moeten we zometeen dan kijken als er helemaal niks nieuws meer komt Luuk? HELP! Oh nee wacht, we hebben James Bond ook nog.’

LvH: ‘Ja, allejezus 2020, R-Bats corona geven lag wel heel erg voor de hand als je er stil bij staat. Het is dat Berlusconi en Bolsonaro besmet zijn, anders zou je nog gaan denken dat het coronavirus het specifiek gemunt heeft op geliefde acteurs. Watchmen was magistraal en niet alleen een geweldige adaptatie, maar ook een meesterlijke sequel van de oorspronkelijke graphic novel van Alan Moore en Dave Gibbons. Lindelof verdient daarvoor een flinke veer in zijn badonkadonk, al helemaal omdat hij slim genoeg is om andere mensen in te schakelen om te schrijven vanuit een ander perspectief. Ik las onlangs een interview met de scenarist Cord Jefferson over de serie op io9. Zo zie je dus: een inclusieve writers room levert een betere serie op. Ik vermoed trouwens dat we niet zo snel zonder nieuw vermaak zullen zitten, al was het maar omdat animatie ook in tijden van corona prima gemaakt kan worden. En de productie van films en series begint langzaamaan weer aan te zwengelen, dus het zal wel loslopen. Er zal alleen af en toe wat misgaan, dat valt vrijwel niet te voorkomen. Hoe gaat het met de kreupele kater trouwens?’

ES: ‘Die loopt voorzichtig weer buiten, zal de pizza party wel weer onveilig maken, gok ik zo. Jij verder nog wilde plannen voor de komende week? Ik zal in ieder geval proberen je aankomende vrijdag te verblijden met een nieuwe hobby (ik vermoed pottenbakken).’

LvH: ‘Pottenbakken en boogschieten zijn natuurlijk ook prima te combineren. En als je in je potten je spaarcentjes stopt, waan je jezelf zo in een nieuwe game als je ze dan kapot schiet met je pijlen! Je hoeft dit topadvies niet aan te nemen, maar hey, dat klinkt toch fenomenaal? Anyhoo, stay safe en sane!’