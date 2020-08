LvH: ‘Hey Eline! We hebben na een broeierige dag nog een heuse hittegolf te gaan tot en met donderdag. Wat zijn jouw plannen om het een beetje uit te houden? En wat heb jij allemaal beleefd deze afgelopen fraaie week?’

ES: ‘Het was een rustige week wat betreft dingen die ik kan aanraden. Of beter gezegd, ik heb niks gezien wat echt de moeite waard was. En met dit weer wil ik vooral stil liggen en niet al teveel doen. Ik ben maar met een nieuwe slechte serie begonnen op Videoland: Station 19, uit de Shonda Rhimes stal. Het gaat over de brandweer, meer hoef je eigenlijk niet te weten. Nu realiseer ik me ook dat een serie over vuur kijken terwijl de mussen dood van het dak vallen misschien niet de beste oplossing is. Of misschien is het net als pittig eten tijdens een hittegolf en koel ik er juist van af. En jij? Was het nog gezellig met je visite?’

LvH: ‘Het was even wennen om weer iemand in mijn huis te laten logeren in de anderhalve-metersamenleving, als je al meer dan twintig jaar bevriend bent dan voelt het gelukkig snel vertrouwd. Gastheer zijn tijdens een pandemie is wel wat moeilijker dan ik verwacht had: natuurlijk hou je rekening met de wensen en plannen van je gast zoals gewoonlijk, maar je moet ook in je achterhoofd houden dat je voor bijna alles moet reserveren en soms sta je opeens toch voor een dichte deur. Ouderwetse kroegentochten en tot het ochtendgloren in clubs doorgaan was er in ieder geval niet bij en voor zover we met andere mensen af hebben gesproken was dat na een zorgvuldige afweging van de risico’s. Het feit dat ik en mijn gast allebei al ziek zijn geweest, maakte het in ieder geval mogelijk om hem te hosten. Gelukkig zijn we nog niet te oud om van elkaar te leren: mijn gast vertelde mij over de avonturen van het Tsjechische leger in de Eerste Wereldoorlog en ik leerde hem de betekenis van de aubergine-emoji.’

ES: ‘Hahahah oh daar is vast een wereld voor hem open gegaan. Wat een ontdekking in 2020. Ik ben ondertussen op zoek gegaan naar een serie zonder vuur en zag net dat het derde seizoen van The Rain op Netflix staat. Vond het best een vermakelijke serie en voor de eerste officiële Zweedse Netflix productie ziet het er allemaal best goed uit. Ik ben alleen vergeten wat er ook alweer allemaal gebeurd was, dat is misschien geen goed teken. Mocht de serie niet kunnen boeien, dan schakel ik weer over naar Lucifer. Vanaf 21 augustus dan eindelijk seizoen 5, jay! Maar daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Oh, wat ik me net bedenk, ik heb begin deze week wel Jupiter Ascending gekeken. Holy Shitballs, wat een film is dat.’

LvH: ‘Dat is die film van de Wachowski’s waarin Mila Kunis een ruimteprinses is die wordt gered door Channing Tatum, half-hond, half-mens huurling, right? Met Sean Bean als Han Solo wannabee (half-mens, half-honingbij) en Eddie Redmayne als een half-mens, half-badeend en intergalactische tiran? Ik ben een groot fan van de Wachowski’s en je kan ze nimmer een gebrek aan visie verwijten, maar ik kan me bar weinig van de film herinneren behalve wat losse scènes. Dodelijke regen, dat zou de ultieme plottwist zijn van dit seizoen van de sadistische reality TV-show 2020. Laten we hopen dat ze dat tenminste even uitstellen tot 2021. Met Lucifer weet je in ieder geval wat je te wachten staat: campy camp. Daar ga ik even van uit, door je enthousiasme heb ik me er een paar seizoenen aan gewaagd, ik ben na seizoen drie afgehaakt dus ik weet niet zeker of het intrinsiek is veranderd. Ik ben zelf bezig met het laatste seizoen van Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. dat bijna afgelopen is. Alhoewel de Big Bad net zoveel dreiging uitstraalt als een bosbessenmuffin is het laatste seizoen nog steeds zeer de moeite van het kijken waard, onder andere doordat de serie Enver Gjokaj oftewel Agent Daniel Sousa uit de helaas te vroeg gecancelde serie Agent Carter door middel van tijdreisshenanigans heeft gerekruteerd. Een briljante zet, Gjokaj is een zeer charismatische acteur en zijn chemie met de rest van de cast is uitmuntend. Goed, tijd voor een lauwwarme douche om af te koelen. Hoe hou jij het hoofd koel dezer dagen, Eline?’

ES: ‘Me verstoppen in mijn vriezer voornamelijk. Enver Gjokaj heeft nog een prima cameo in Community als de door oorlog getraumatiseerde medestudent van de Greendale Eight. Met een van de beste momenten voor Britta, die wederom demonstreert niet echt mee te gaan met de tijd. Ik zou graag willen dat 2020 voor de rest gewoon even rustig doet. Ik hoef niet een zonnevlam, mega-aardbeving of grote overstroming er nog bij te hebben, de verkiezingen in november zijn al erg genoeg. Ik vind het jammer dat ik toendertijd een beetje van Agents of S.H.I.E.L.D. afgevallen ben, vond de eerste twee seizoenen echt ontzettend leuk. Het blijft moeilijk om het ondergeschoven televisiekindje te zijn van een gigantische blockbuster franchise, maar de serie deed dat toch altijd heel erg goed. Ik wil volgende week trouwens beginnen met de serie Unbreakable Kimmy Schmidt, een serie die me tot nu toe altijd ontglipt is. Ooit gezien, Luuk?’

LvH: ‘Nee, terwijl ik daar ook veel goeie dingen over heb gehoord. En ik ben ook nog steeds niet verder gekomen dan een paar afleveringen in Community, dagnabbit. Waar haal ik de tijd vandaan om dit allemaal in te halen? Anyhoo, ik heb helaas alleen een vriesvak, daar pas ik never nooit in. Ik kan natuurlijk in mijn koelkast gaan zitten, maar voor je het weet zit je dan in een mislukte Indiana Jones-film en dat wil je ook niet. Ik ben wel erg blij met mijn aankoop van een USB-ventilator een tijdje geleden, die 10 Euro was zeer welbesteed! Je kan altijd nog een keer opnieuw beginnen aan Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., ik kan het sowieso aanraden. Verder heb ik mijn gast de laatste paar dagen puike animatie voor geschoteld en heeft hij zijn jeugdtrauma’s gedeeld in de vorm van Estse animatiefilms die ogenschijnlijk bedoeld waren voor kinderen, maar die meer bloedvergieten lieten zien dan menige aflevering van Game of Thrones. Als je buurman Rusland is dan kan je maar beter vroeg beginnen of zo? Nog plannen voor de komende week behalve niet smelten?’

ES: ‘Ik ga een beetje Call of Duty spelen denk ik, living that multiplayer life. Knife fights!! Stilzitten en toch veel rennen en schieten klinkt best prima namelijk en het is de perfecte manier om vrienden te spreken die niet in Amsterdam wonen. Halverwege de week, als het hopelijk gaat regenen, voel ik me misschien iets minder schuldig over binnen zitten. Oh en ik ga proberen om misschien nog een weekend ergens een hutje op de hei te scoren voor een paar dagen. Even helemaal weg met een paar boeken!’

LvH: ‘Dat klinkt goed, tenzij je net het verkeerde hutje op de hei boekt en net de problematische boeken meeneemt. Als je een oud boek in het hutje aantreft, lekker laten liggen. Wat je ook doet, niet hardop uit voorlezen! En al helemaal niet als er iets in een dode taal staat geschreven! Stay safe en tot snel, ladydude!’