LvH: ‘What’s the buzz, tell me whatsa happening? Hoe was je afgelopen week, Eline? Heb je nog al dan niet wilde plannen voor het weekend gemaakt die je met ons wil delen? Tips voor zonaanbidders en/of voor binnenvetters?’

ES: ‘Hallo Luuk! Ik heb een vrij rustig weekje gehad. Geen bijzondere dingen gezien helaas, wel af en toe geprobeerd een zonnestraal mee te pikken. Ik heb me voorgenomen om dit weekend Lucifer weer te gaan kijken, als voorbereiding op het uitkomen van seizoen 5. God, wat is die serie verschrikkelijk trashy. Love it. En jij? Wilde plannen? Bootfeestjes? Rooftop raves?’

LvH: ‘Lucifer had een rolletje in het recente crossover event van het DCCW-universum, wat mij ook weer wat milder stemt, maar je zegt het zelf, het is trashy trash. Het is toch een beetje Dansen bij Jansen in serievorm: op zijn tijd best vermakelijk, mits met mate genoten. Nou lijkt er eindelijk schot te komen in de serie gebaseerd op The Sandman, de graphic novel-reeks waar Lucifer uit is ontsproten, ik ben heel benieuwd hoe ze daarin het personage Lucifer zelf gaan neerzetten. Ik kan me niet voorstellen dat ze Tom Ellis vragen om het personage te spelen, maar ik kon me ook niet voorstellen dat een campy serie gebaseerd op het personage succes zou hebben, so what do I know? Mijn plannen zijn niet bijzonder wild, ik krijg van zondag tot en met vrijdag een oude vriend die ik ken van een uitwisseling met Estland long ago in a galaxy far, far away over de vloer, dus ik ga een weekje de host with the most uithangen. Wat in de huidige omstandigheden volgens mij nog best wat gepuzzel gaat opleveren, we kunnen niet zoals vanouds het nachtleven onveilig maken. Wat zijn jouw favoriete Amsterdamse hotspots of geheime plekjes die je altijd trots aan jouw bezoekers laat zien (voor zover je die geheimen prijs durft te geven natuurlijk)?’

ES: ‘Jaaaaaa kijk daar ga je al, die moeten natuurlijk wel een beetje geheim blijven. Mijn tuin is al een aardige optie om mensen in uit te nodigen en in de buurt van het Westerpark weet ik ook zeker wel een aantal leuke plekjes. Heb jij trouwens het eerste seizoen van The Umbrella Academy gezien? Ik zie namelijk dat het tweede seizoen net uit is en vroeg me af of de serie de moeite waard is.’

LvH: ‘Ik vond het eerste seizoen zeker de moeite waard: ik ben sowieso een fan van Ellen Page (al krijgt ze in het eerste seizoen een beetje een ondankbare rol), de rest van de cast kende ik eigenlijk nog niet, maar ze zijn allemaal goed. De uitblinkers zijn Aidan Gallagher als de tijdreizende Number Five, een getraumatiseerde, volwassen man die vast zit in het lichaam van een 13-jarige jongen en Robert Sheehan als de druggy genderbender Klaus. De serie neemt een middenweg in ten opzichte van de Netflix Marvelseries met hun ‘gritty realism’ en de compleet van de pot gerukte gekte van Doom Patrol en Legends of Tomorrow. Het eerste seizoen is verhaaltechnisch niet altijd even consistent, maar ik kan het zeker wel aanraden. Waar ik zelf reikhalzend naar uitkijk is seizoen 11 van Archer, helaas tot later dit jaar uitgesteld wegens vertraging van de productie door Covid-19.’

ES: ‘Robert Sheehan ken ik nog uit Misfits. Toen ook al heel erg leuk. Okay, goed om te weten, dan ga ik het eerste seizoen dit weekend maar eens aanslingeren. Ik zag trouwens dat de oude Indiana Jones films ook op Netflix staan. Geen idee wanneer ik die films voor het laatst nog heb gezien, eens kijken of die nou mooi oud zijn geworden. Also… ARCHER! Ik zag de trailer voor seizoen 11, ik heb daar ook heel veel zin in. En wat betreft Marvel series, die zijn allemaal lekker doodgebloed op Netflix hè. Benieuwd wanneer Disney met al die nieuwe series voor Disney+ komt, want tot nu toe heb ik niet heel veel gehad aan Disney+. Afgezien van The Mandalorian heb ik nog niet de neiging gehad om alle Marvel films nog een keer te kijken. Ik denk ook niet dat ik die neiging ooit zal hebben. Okay, Guardians of the Galaxy misschien. Jij?’

LvH: ‘Ik heb het merendeel van de Marvel-films wel een keertje voor een tweede keer opgezet, maar vaak om met een half oog en kwart hersenkwab naar te kijken terwijl ik aan het opruimen, stofzuigen of afwassen ben. Met uitzondering van Guardians of the Galaxy 1 en 2 en Avengers: Endgame, daar gaan mijn andere oog en de rest van mijn hersenen spontaan in mee als ik ze opzet. Ik heb Disney+ ook nog niet veel aandacht hoeven besteden behalve voor The Mandalorian, al geef ik de nieuwe incarnatie van de Muppets in Muppets Now nog wel een kans. De recensies zijn niet bijster lovend, zo vond Den of Geek het “as fun as being stuck in a 22-minute Zoom call”, maar for old time’s sake wil ik het wel proberen. Hoe is het met je tuin? Is jullie pizza-oven al af trouwens?’

ES: ‘Helaas, het drogen duurt 6 weken, dus ergens rond september kunnen we pizza’s bakken. Ondertussen is het dak van de oven ook nog een keer ingestort, dus het wordt sowieso pas halverwege september ben ik bang. Nu hopen op een soort late zomer, zodat we niet in de regen pizza’s staan te bakken. Wat ga je trouwens doen met je visite? Zoals je net al aangaf is het een beetje puzzelen, maar wat staat er tot nu toe op het menu?’

LvH: ‘Welp, daar gaan voorlopig mijn plannen om de Perfecte Pizza van Bon Appétit in jullie pizza-oven te komen bakken. Wellicht dat de plannen om met de redactie in jullie tuin samen te komen en pizza te eten nog vorm krijgen. Verder is dit de eerste keer in tijden dat noch mijn gast of ik blut zijn als we elkaar treffen, dus we kunnen elke avond een eettentje opzoeken zolang we niet de kreeft en champagne bestellen. Maar daar komt dus een deel van het gepuzzel bij kijken: niet alles is open, je moet vaak reserveren en ik weet nog niet wat precies de plannen zijn van mijn Estse bro. Dat loopt wel los, want hij is flexibel en ik ook. Als je het leuk vindt, komen we een keertje even aanwaaien als het uitkomt, indien gewenst met pizza.’

ES: ‘Lijkt me gezellig! Geniet van het weer, ik blijf lekker binnen dit weekend!’