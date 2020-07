ES: ‘En daar is de vrijdag alweer. Luuk! Hoe is de week voor jou voorbij gevlogen? Ik race momenteel door Scandal heen en ben voorlopig nog wel even te vinden in Shonda Rhimes land. Wat heb jij allemaal gekeken deze week?’

LvH: ‘Langzaam maar zeker begin ik het normale leven weer voorzichtig te omarmen en daarbij hoort een sporadische vergadering in levende lijve en een verjaardag in het park op gepaste afstand. Het voelt tegelijkertijd onwennig en vertrouwd, al ruim ik voor de zekerheid altijd een paar dagen in tussen deze activiteiten in om het risico nog steeds wat te spreiden. Ik heb daardoor iets minder tijd om naar mijn beeldscherm te staren, wat volgens mij alleen maar een positieve ontwikkeling is. Ik ben wel ietwat willekeurig begonnen aan seizoen 8 van Doctor Who, waarin de charmant sikkeneurige Schotse grijsaard Peter Capaldi de Doctor vertolkt, bijgestaan door zijn guitige sidekick Clara Oswald, gespeeld door Jenna Coleman. Ik heb nog maar een paar afleveringen gezien en de eerste aflevering van seizoen 8 begint vrij chaotisch: een T-Rex verschijnt in Victoriaans Londen en spuugt de TARDIS uit, met daarin de kersvers geregenereerde Capaldi-Doctor die aan het bazelen is. Gelukkig is er een hagedis-dame met haar vrouw en alien butler die te hulp schieten, waardoor het weer duidelijk werd dat ik middenin een seizoen van een serie met een belachelijke hoeveelheid backstory en canon terecht was gekomen. Dat altijd nog liever dan behandeld worden als een volbloedidioot met het geheugen van een bezopen fruitvlieg, mij hoor je daarover niet klagen, hoor. Het klagen bewaar ik wel voor de blijkbaar contractueel verplichte aflevering met een Dalek, de minst angstaanjagende aliens sinds E.T. bij Elliot op de fiets sprong.’

ES: ‘Op papier zijn Doctor Who en ik een perfecte match. Een T-Rex die in Victoriaans Londen? Kom maar door. Maar op een of andere manier heeft die serie me nooit kunnen boeien. Ik heb een flink aantal afleveringen gekeken met mijn huisgenoot, maar werd elke keer weer boos. Geen idee waarom. Helaas, ik zal het met jouw verhalen moeten doen vrees ik. Okay, dan misschien toch een vraag: Is Peter Capaldi een goede Doctor? Ik heb deze week ook nog tijd gehad om The Old Guard te kijken. Best vermakelijk eigenlijk en het einde is zo open dat een deel twee niet kan uitblijven (zo lijkt het, tenminste). Best leuk om een avond aan te besteden. Aanrader! Ik ga aankomende week een begin maken met het kijken van Dark, inmiddels heb ik zoveel vrienden die me vertellen dat ik er toch echt aan moet beginnen. Ik heb ooit toen het uitkwam een poging gedaan seizoen 1 te kijken, maar ik kwam er niet doorheen. Mede door het verhaal, ook een beetje omdat het Duits was. Ik merk toch dat ik Nederlandse en Engelse series gemakkelijk op de achtergrond aan kan hebben staan en dan nog steeds wel begrijp waar het over gaat. Met Duits gaat dat helaas niet.’

LvH: ‘Ik ben ook nog niet aan Dark begonnen, niet zozeer vanwege het Duits maar omdat je er blijkbaar flink je huiswerk voor moet doen om het een beetje te snappen. Als jouw ervaring positief genoeg is, laat ik me graag overhalen, maar tot nu toe heb ik het geduld niet gehad om zoveel moeite in een serie te investeren. En qua tijd zit ik voorlopig ook krap: de screenings voor het KABOOM Animation Festival zijn weer begonnen en ik heb nog een eerste portie van 46 films op mijn bordje liggen die gekeken en beoordeeld moeten worden. Tot nu toe zag ik al een aangrijpende geanimeerde documentaire over een Holocaust-overlever, een onnozele maar grappige aflevering van een Cartoon Network serie over een Tiki-eiland met monsters en een studentenfilm waarin een bedremmelde salary-man in een volle lift opeens het in een cage match op moet nemen tegen een menigte worstelaars met uitpuilende spierbundels. Oh ja, over Capaldi als Doctor Who, dat durf ik na vier afleveringen nog niet te zeggen. Ik heb Doctor Who leren kennen via Christopher Eccleston, wiens manische, getraumatiseerde invulling van het personage helaas maar één seizoen te zien was. Van David Tennant en Matt Smith heb ik nog niet genoeg gezien om een mening te vormen maar Jodie Whittaker als de huidige Doctor vind ik het erg goed doen, ze geeft de rol een meer empathische en optimistische invulling. Capaldi is een beetje chagrijnig, maar heeft wel altijd een Granddad Joke klaar en dat siert hem. Ik kan me voorstellen dat je negatieve ervaringen met Doctor Who inderdaad te maken hebben met de schrijvers van de serie: Russel T Davies, Steven Moffat en Mark Gatiss hebben een flinke stempel gedrukt op de serie en de laatste twee waren onlangs verantwoordelijk voor de BBC-adaptatie van Dracula waar we allebei niet echt vrolijk van werden.’

ES: ‘OH BAH, die guys. Laat maar, ik ga er niet eens aan beginnen. Om nog maar te zwijgen over Sherlock. Ik ga deze week maar weer een proberen een boek te lezen (ik heb er zo weinig geduld voor momenteel, wat is er mis met me). Oh trouwens, weet je nog dat ik je vertelde dat er een moeder kip in onze tuin aan het broeden was? Maar liefst 9 eitjes (die we bij een boer hebben gekocht, we hebben geen haan gelukkig). Ik heb echt heel slecht nieuws. Van de negen eieren zijn er maar drie uitgekomen, en maar een kuiken heeft het overleefd. Het hele huis is in rouw.’

LvH: ‘Oh nee! Wat naar, ik had gehoopt dat jullie deze zomer konden genieten van het getrippel van kleine kuikenpootjes… Ik zal duimen voor de eenzame overlever en dat zijn broertjes en zussen een warm welkom hebben gekregen in de kuikenhemel.’

ES: ‘Het kuikentje heet Zorro, heeft een zwart masker om de oogjes. Ik ga Zorro beschermen met alles wat ik heb.’

LvH: ‘Lang leve Zorro, The King of the North, Breaker of Chains, Wearer of The Holy Mask, First of the Vosmaer, Magnet of Chicks etc. Met jou als beschermengel is hij/zij/het in ieder geval in goede handen. Sterkte met de rouwperiode ladydude! Als ik iets kan doen, hoor ik het graag.’