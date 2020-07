LvH: ‘Hiya Eline! What’s the rumpus? Heb je je al een beetje weten in te nestelen in je nieuwe kamer, een steenworp verwijderd van je oude kamer? Hoe voelt alfa-kater Takkie zich onder de nieuwe huisvesting? En wat heb je verder uitgespookt deze afgelopen week?’

ES: ‘Ik ben nog steeds spullen aan het weggooien. Marie Kondō zou trots op me zijn. Best indrukwekkend om te zien hoeveel zooi je verzameld als je maar lang genoeg op dezelfde plek woont. Nu hoefde ik gelukkig niet veel te sjouwen met alle spullen, maar toch. Tussendoor heb ik wel wat tijd gevonden om wat dingen te kijken. Overigens, hoe is het in vredesnaam al juli? Enfin, ik heb mezelf dus voor de bus die de naam The Sinner seizoen 3 draagt gegooid, en het was helaas niet best. Seizoen drie voelde een beetje alsof je vijf afleveringen had gezien, om er vervolgens achter te komen dat je net klaar bent met aflevering twee. Nu nam men in de eerste twee seizoenen ook wel vaak de tijd om het verhaal en de personages uit te werken, maar hier voelde het vooral als een poging om te verbloemen dat het verhaal gewoon niet zo goed was dit seizoen. Oeeeeeh twee edgy Nietzsche fanboys die hun übermensch status proberen vrij te spelen. Jammer, want de serie was tot nu toe heel erg vermakelijk, maar struikelde dus uiteindelijk in seizoen drie. Ik kan overigens nog steeds Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga aanraden. Hij kwam van de week voorbij in een van onze Cine Whatsapp-groepen en kan op steun van meerdere redacteurs rekenen, als ik me niet vergis. Jij nog een leuke tip voor het weekend Luuk?’

LvH: ‘Het is ongeveer 10 jaar geleden dat Scott Pilgrim Vs. The World van Edgar Wright uitkwam en vervolgens keihard flopte aan de Amerikaanse box office: Sylvester Stallone en zijn anabolenbuddies The Expendables bleken toen onverslaanbaar. Een decennium later is Scott Pilgrim echter een cultklassieker, in tegenstelling tot de Expendwubbels. Een goede reden om de film weer eens op te zetten en terug te kijken én om bekeerlingen te maken van die arme zieltjes de de film nog nooit gezien hebben. Verder heb ik dit weekend eindelijk tijd om een beetje uit te rusten en dingen te kijken, dus kan ik eindelijk beginnen aan Warrior Nun op Netflix. Een bovennatuurlijke actieserie die wordt vergeleken met Buffy the Vampire Slayer met ons aller Thekla Reuten in een belangrijke rol, what’s not to love? Nou ja, dat gaan we zien. Tevens op het menu staat Color Out of Space met Nicholas Cage van Richard Stanley, een verfilming van een onverfilmbaar geacht verhaal van H.P. Lovecraft van een getalenteerde regisseur die van de aardbodem verdwenen was, maar nu dus een nieuwe kans krijgt. Overmorgen ben ik ook weer klaar met mijn ongeplande, uit zijn voegen gebarsten Wellness-weekend, ik heb inmiddels meer dan genoeg ziekenhuisdrama meegemaakt om het komende jaar mee uit te zingen. Speaking of which, jij had nog wat meer kijktips voor onze trouwe lezers, nietwaar?’

ES: ‘Ik ben nog steeds met Grey’s Anatomy bezig, een perfect ziekenhuisdrama. Waren/zijn alle dokters en zusters bij jou in het ziekenhuis ook zo belachelijk aantrekkelijk? Overigens hoorde ik dat The Color Out of Space een paar lekker smerige momenten heeft, dus ik ben benieuwd of het wat is. Laat dat volgende week anders maar weten. Ik ga dit weekend denk ik nog wat meer Call Of Duty spelen (lekker roddelen met de boys via de PS4 chat) en misschien een poging wagen om The Last of Us 2 te spelen. Ik moet eerlijk zeggen dat een game die behoorlijk wat tijd in beslag neemt, waarin het voornamelijk kommer en kwel is, niet meteen hoog op mijn to do lijstje staat. Ook zijn de reacties die ik hoor over de game nogal gemengd. Heb jij daar iets over vernomen toevallig?’

LvH: ‘Het merendeel van de verpleegkundigen is inderdaad uitermate esthetisch verantwoord, maar belangrijker dan dat is hoe verschrikkelijk aardig, empathisch en vriendelijk iedereen is. Er is één arts die me echter letterlijk hartkloppingen heeft bezorgd, door met een draad door mijn hart heen te rauschen voor een onderzoek, dus dat is een beetje vals spelen. I guess it wasn’t meant to be: een wat oudere partner met een goede baan is in deze onzekere tijden natuurlijk een rots in de branding, maar ik heb al een paar dagen niks van hem gehoord en ik laat niet zo met me spelen. Eh… oh ja, The Last of Us 2… Ik heb het eerste deel niet gespeeld en het tweede deel dus ook nog niet, ik heb hier en daar inderdaad wat verschillende stukjes gelezen, maar ik moet bekennen dat mijn ervaring met The Last of Us beperkt is tot deze handige samenvatting in animatievorm:’

ES: ‘Hahaha wat een heerlijke short. Het is ook behoorlijk accuraat. Het is misschien meer het naargeestige aspect waar de game heel erg op leunt waar ik niet zo’n trek in heb nog. Maar de game ziet er wel prachtig uit en ik blijf iemand die een game liever speelt voor het verhaal, en daar is wel genoeg van aanwezig. Trouwens een draad door je hart klinkt behoorlijk intens, damn! Vanavond, als ik lekker op de bank zit, ga ik beginnen met Thimbleweed Park. Cine redacteur Theodoor was zeer te spreken over de game en aangezien ik uitgekeken ben op Animal Crossing is het tijd voor een nieuwe Switch game. Uit de trailer maak ik op dat het een soort kruising is tussen Twin Peaks en The X-Files met een soort It clown die veel vloekt, en ik ben er helemaal klaar voor! Jij nog plannen tot je weer bent vrijgelaten?’’

LvH: ‘Klinkt goed, ladyd00d! Ik ga zo nog even kijken of ik een rondje door Parijs kan fietsen op de hometrainer die ze hier hebben. Er zit een scherm bij met een selectie aan fietsroutes door stad en platteland in binnen en -buitenland, waarvan de beweging correspondeert met het fietsen. In theorie tenminste, de afgelopen keer dat ik het probeerde ging het beeld trager dan de laatste ijstijd, waardoor de lol er ook snel van af was. Als het weer niet werkt, ga ik wel even een rondje lopen voordat ik me waag aan Nicholas Cage en kleuren die niet horen te bestaan in Color out of Space. En vanaf morgen weer: Freedom!’

‘Maar dan zonder Schotse mat, want ze hebben hier een kapsalon waar ik mijn Coronakapsel eindelijk kwijt heb kunnen raken. En zonder paard. En zonder virulent antisemitisme, religieuze waandenkbeelden en racistische vuilspuiterij. Eigenlijk helemaal niet zoals Mel Gibson dus. Maar goed, vrijheid, yippee!’

ES: ‘Haha! Ik zie het nieuwe kapsel vast wel tijdens onze Cine Skype meeting. Ik ga even beslissen wat ik ga bestellen om te eten (heel lui, ik weet het). Geniet nog even van het weekend, of in ieder geval het staartje ervan!’