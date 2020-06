ES: ‘ Luuk! Al zwetend en ploeterend hebben we het einde van de week weer gehaald, gelukkig ligt er regen in het verschiet. Ik ga nog even genieten van het weer. Maar voordat we aan het weekend beginnen worden we nog even om de oren worden geslagen met een kleine golf aan aantijgingen van seksuele intimitatie binnen de videogame wereld en daarbuiten. Heb jij er iets van meegekregen?

LvH: ‘Een golf is nog een understatement, het voelt meer aan als een overstroming: van Ashraf Ismail, Ubisoft’s creative director voor Assassin’s Creed Valhalla die opstapt na beschuldigingen van veelvuldig vreemdgaan en machtsmisbruik, een duizelingwekkend aantal beschuldigingen aan het adres van streamers en aanverwante figuren op Twitch tot schrijver Chris Avellone die na beschuldigingen van seksueel wangedrag niet meer welkom is bij meerdere games in ontwikkeling. Daarnaast rommelt het ook in de rest van de game-industrie: één van de oprichters van Cards Against Humanity is opgestapt omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een giftige, racistische bedrijfscultuur en Noah Bradley, een invloedrijke illustrator van Magic The Gathering kaarten gaf na beschuldigingen toe dat hij een aanrander en misbruiker is.

In de comics industrie werden Scott Allie, een redacteur in de dienst van Dark Horse, Charles Brownstein, voorzitter van de CBLDF (Comic Book Legal Defence Fund) en auteur Warren Ellis, onder andere betrokken bij de animatieserie Castlevania, zich in min en meerdere mate hebben misdragen of misbruik hebben gemaakt van hun macht en/of positie. Vrouwelijke worstelaars treden steeds meer naar buiten met hun eigen verhalen over misbruik en seksisme, stand-up comedian Chris D’Elia blijkt een Method Actor te zijn wanneer het gaat om het spelen van pedofielen en de angstaanjagende sexdwerg Ron Jeremy kan ook buiten de set zijn poten niet thuis houden , niet dat het op zo’n set altijd zo veilig is. Laten we hopen dat deze monsoon in ieder geval louterend gaat werken. Ik heb zelf verder van de daadwerkelijke hittegolf niks gemerkt, aangezien ik even voor mijn gezondheid aan het chillen ben in het AMC, waar de airconditioning immer zorgt voor een zeer aangename temperatuur. Het is eigenlijk net alsof ik op een all-in vakantie ben in een ietwat onderbezet kuuroord in Moldavië onder nieuw, ambitieus management: het uitzicht is lichtelijk Brutalistisch, de kwaliteit van de warme maaltijden is wisselend en het gebouw kan een likje verf gebruiken, maar je bent in goede handen en iedereen is vriendelijk en behulpzaam. Het is geen Instagram-paradijs, that’s for sure, but it’s just what the doctor ordered!’

The Sinner seizoen 3

ES: ‘Ja, dat verhaal van D’Elia is echt bizar als je zijn rol in You ernaast legt. Hoop dat je snel weer naar huis mag Luuk. Mocht ik je moeten uitbreken, let me know! Ik heb inmiddels bijna alle seizoenen van Grey’s Anatomy gekeken op Videoland en ik heb wel wat ideeën. Daarnaast heb ik ter afleiding Netflix maar weer eens goed bekeken en er zitten voor dit weekend toch wel een aantal leuke dingen tussen. Eerder deze maand kwam het derde seizoen van The Sinner uit. Ik heb echt ontzettend genoten van de eerste twee seizoenen, en hou heel erg van Matt Bomer en Chris Messina, dus ga er een lekker avondje voor zitten. Overigens begon mijn weekend met een enorme kater, en dan heb ik over het algemeen vooral zin in gemakkelijke films. In dit geval werden dat twee nieuwe films op Netflix: The Meg en Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Allebei belachelijk, en allebei verbazingwekkend vermakelijk. Perfect om een druilerig weekend met zo min mogelijk hoge verwachtingen in te gaan. Heb jij toevallig nog tips?’

LvH: ‘Hmmm, lemme see… Ik was er niet op gerust dat een terugkeer naar de wereld van Adventure Time na een vrijwel perfect, bitterzoet einde een goed idee was, dus ik heb met gezonde argwaan de eerste Adventure Time: Distant Lands special gekeken die gemaakt zijn voor HBO Max. Ik hou nog een slag om de arm dat dit initiatief alsnog een ordinaire cash grab kan blijken, maar de eerste aflevering wist me al wel iets meer vertrouwen in het geheel te geven. Misschien omdat de aflevering draait om BMO, de genderbendende, naïeve maar strijdlustige kleine robot die zich halsoverkop in het avontuur stort. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. is bezig met het laatste seizoen en heeft Enver Gjokaj gestrikt om door de tijd te reizen als Agent Sousa uit de voortijdig beëindigde serie Agent Carter, een goede reden om die serie ook nog een keer te herkijken. Verder begin ik morgen aan het tweede seizoen van Doom Patrol, één van de meest gestoorde superheldenseries die ik het genoegen heb gesmaakt om te hebben gezien. Na drie maanden sociaal isolement en vage symptomen was ik eindelijk klaar om wederom de bloemetjes op gepaste afstand buiten te zetten, tegelijkertijd is het ook geen ramp om nog eventje terug te vallen in het bovenstaande patroon. Als het me echter teveel wordt hier, steek ik het Cine-Signal aan, okay?’

ES: ‘Haha, helemaal goed Luuk, ik weet je te vinden. Ik heb dit weekend volledige couch potato status bereikt, met als klap op de vuurpijl een nieuwe update voor Animal Crossing waar ik ontzettend naar uitkijk. Ik speel het al een tijd niet meer, want het leukste was er toch echt wel een beetje af. Daarnaast voelde ik er toch weinig voor om elke dag maar in te loggen om wat domme klusjes te doen. Gelukkig komen er een aantal updates aan, dus hopelijk wordt deze game weer leuk om te spelen. Wat ga jij doen aankomende week, als je weer naar huis mag?’

LvH: ‘Als ik weer naar huis mag, ga ik uitgebreid voor mezelf koken, een avond laat naar bed om daarna schandalig lang uit te slapen en luidkeels meezingen met mijn favoriete chagrijnige ouwe-mannetjes-muziek. En eindelijk weer naar de bioscoop, sweet Zombie Moses! Mocht ik nog wat langer van de gastvrijheid hier mogen genieten, dan is dat ook geen ramp. Het verblijf werkt in ieder geval ook goed als aversietherapie: na al die tijd in isolatie weer moeten wennen aan mensen om je heen, rekening met anderen houden binnenshuis en na een paar dagen spring ik niet meer tegen het plafond bij elk kuchje of elke hoestbui. Ik hou je op de hoogte, ladydude!’

ES: ‘Ik mis de bioscoop momenteel echt niet (sorry!), en met de meeste blockbusters die worden uitgesteld tot de winter, of zelfs volgend jaar, zie ik mezelf voorlopig ook niet zo snel weer terugkeren. Ben benieuwd welke film je gaat zien, laten we het daar volgende week over hebben. Oh ik moet ook een grondige boeken-opruim-actie ondernemen. Does this bring me joy? No? Then get the f out! Tot volgende week!’