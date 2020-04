LvH: ‘Ik heb afgelopen maandag overduidelijk gemaakt dat mijn Spirit Animal een paarse, geanimeerde conflict vermijdende kat uit een obscure animatieserie uit nineties is. Hoe zit het met de diepere inzichten bij jou, Eline?’

ES: ‘Ik ben bezig mijn Animal Crossing eiland om te toveren tot een paradijs. Ik heb deze week een camping gebouwd, drie nieuwe bewoners verwelkomd en aan een viswedstrijd meegedaan. Het leven in de game is momenteel in ieder geval een stuk interessanter dan mijn echte leven. Ik heb vooral in de tuin gewerkt. Met het mooie weer van de afgelopen dagen is dat zeker geen straf, liever buiten dan binnen momenteel. Ik realiseer me dat ik met mijn tuin en balkon over absolute luxe beschik, dus daar moet ik dan maar gebruik van maken! Ik begin ook steeds meer het besef van tijd kwijt te raken. Weekendtips dekt gevoelsmatig al bijna de lading niet meer. Heb jij dat ook?’

LvH: ‘Nogal, het is dat we wekelijks dit artikel schrijven en dat ik de nog wat terugkerende stukken voor Cine schrijf, anders was ik allang completement de kluts kwijt, chronologisch gezien. Gelukkig is het Pasen, zodat ik scherp genoeg moet zijn om niet mijn stressvolle trip naar de supermarkt te plannen op een dag of tijd dat deze dicht is. Een tuin zou fijn zijn, een kat ook, maar goed, ik heb verder niet veel te klagen. Ik ben bijna door Fables heen, een comicserie van Bill Willingham. De comics gaan over een gemeenschap sprookjesfiguren die gevlucht zijn voor de legers van een schimmige tegenstander en op aarde zich schuilhouden in een kolonie in New York, onopgemerkt door de mensheid. Het is een erg intrigerend concept en in een spin-off genaamd Jack of Fables wordt het nog meer metaforisch en intertekstueel. Een TV-adaptatie zou fantastisch zijn en er waren lang plannen voor, maar uiteindelijk kwam ABC met een futloos aftreksel getiteld Once Upon a Time en bleef het project achter in development hell. Ook een verfilming is doodgebloed, maar er is wel een goed ontvangen game gemaakt getiteld The Wolf Among Us, waar als het goed is ook nog een vervolg van uitkomt. Mocht je afwisseling blieven van je paradijselijke eiland, dan is dat wellicht een optie. Heb je nog Paasplannen, Eline?’

ES: ‘Helaas, al mijn Paasplannen gaan niet door. Normaal gesproken was ik richting het Oosten vertrokken om met familie de eten, maar dat zal een jaartje moeten wachten. Meer tijd om Community te kijken! Ik ben inmiddels bij seizoen vier en het is echt te merken dat dit het moment is dat Dan Harmon er niet meer verantwoordelijk voor is. Zijn afwezigheid is prima te verklaren en heb er ook totaal geen moeite mee, maar het komt de kwaliteit van de serie helaas niet ten goede. Enfin, zuslief probeert me nog steeds over te halen om de Spaanse serie Toy Boy te kijken, misschien laat ik dat gezellig op de achtergrond aan staan als ik het huis een lenteschoonmaak ga geven. Misschien ook niet trouwens, want als ik series die niet Nederlands of Engels zijn aan laat staan weet ik toch nooit waar het over gaat. Ik ben bijna klaar met de Studio Ghibli films op Netflix. Oh, nee ik weet al wat ik ga doen: The Snowman kijken! Fassbender! Sneeuw! Moordzaak! Slechtste film van 2017! Een mooi contrast met het huidige weer en ik heb wel zin in een gedrocht van een film!’

LvH: ‘De hoeveelste keer ga je nu The Snowman kijken, Eline? Onze boy Fassbender heeft ook weleens goede films gemaakt, zoals Assassin’s Cree… eh, Jonah He… ik bedoel, Promethe… Shame, die zocht ik! Maar wellicht is dat niet hoe je je favo Hypothetical Quarantine Companion wil zien. Vervelend dat je Pasen niet met de fam kan doorbrengen, maar om de viering van de herrijzenis van de Messias nog een beetje cachet te geven, bij deze een foolproof recept voor gepocheerde eieren: men neme een metalen steelpannetje, kom of desnoods een theepot, zolang het maar metaal is. Kook water en doe de gewenste hoeveelheid eieren in de metalen container van je keuze. Giet er kokend water op totdat ze onderstaan en zet een deksel op de pan/kom/whatever. Afhankelijk van het soort ei, de grootte en de temperatuur van de eieren en je persoonlijke voorkeur, kun je na 15 à 25 minuten genieten van gepocheerde eieren met custard-achtig eiwit en een nog vloeibare dooier. Het is dus vooral even experimenteren hoe lang een ei moet, maar het voordeel is wel dat je ei nooit te hard gekookt is. En als je ei veel te zacht is, kan je er alsnog een roerei van maken. Enfin, dat ga ik dus sowieso doen morgen, maar daarnaast is er op Tweede Paasdag een online editie van Midnight Madness, mijn lievelingsonderdeel van KLIK/Kaboom te bewonderen via Zoom! Daar moet ik ook nog even wat voor bedenken.’

ES: ‘Ik denk niet dat het chill is om Fassbender als HQC te hebben. En ik ga morgenochtend METEEN je recept proberen. Heb nog nooit een gepocheerd ei gemaakt. En ik schakel graag in voor Midnight Madness, mag ik mijn Snapchat filter aanzetten? Ik doe het heel goed als aardappel of alpaca. Overigens ben ik weer begonnen met het lezen van Saga, moet nog even checken of er al een nieuw deel uit is (hou het niet goed genoeg bij merk ik) en hoe ik dat het beste kan bestellen nu ik niet meer langs de American Book Store kom. Over graphic novels gesproken (sorry deze brug zullen velen niet kunnen waarderen) ik las net (pas) dat Lucifer twee nieuwe seizoenen krijgt! We wachten momenteel nog op seizoen 5 (pure trash, I love it) maar daar komt blijkbaar nog een seizoen achteraan! Kan niet wachten om Lucifer weer ‘Daaaaaaaaaarling’ te horen zeggen. Misschien plak ik dat nog wel achter Snowman aan. Tweede Paasdag gaat toch een koude dag worden dus hoef me niet schuldig te voelen dat ik binnen blijf (wat sowieso momenteel beter is om te doen). Hoe ziet de rest van de week eruit voor jou Luuk?’

LvH: “Same thing as every night, Pinky… try to take over the WORLD!” Eh, ik bedoel, voorlopig zitten we in hetzelfde schuitje als de afgelopen weken, dus zoveel zal er niet anders zijn. Het tweede seizoen van Harley Quinn is begonnen! Het uitgangspunt is dat Gotham compleet naar de gallemiezen is na een gigantische aardbeving waardoor de stad terug is gevallen tot een post-apocalyptische woestenij. Chaos en anarchie waar Harley hard op gaat, maar de overige schurken in Gotham gooien roet in het eten en verdelen de stad onder elkaar. De serie heeft het natuurlijk niet zo kunnen plannen, maar het compleet instorten van een maatschappij en de uitdaging om iets opnieuw en beter op te bouwen is nu erg relevant. Gelukkig hebben we Harley om te zien hoe je dat vooral NIET moet doen. Enfin, het is tijd om een rant tegen pandaberen voor morgen in elkaar te flansen. Fijn weekend nog en tot morgen!’