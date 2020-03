Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

LvH: ‘Hiya Eline! Hoe was je week? Afgelopen donderdag deden twee teams aan Cine-kompanen waaronder onze Quiz-buddies Julius en Thierry en ik mee aan de VPRO Filmquiz in Pakhuis de Zwijger. We besloten om onze Quiz-masters in verschillende teams op te splitsen en misschien was dat de reden dat het team waar ik onderdeel van was met een ½ punt verloor van het team dat vernoemd was naar Steven Seagal’s paardestaart. Ons aller Julius en zijn team werden respectabel vijfde, maar misschien gaan we de volgende keer voor deze quiz weer een Dream Team samenstellen. Ben je al aan het trainen voor de volgende filmquiz bij Boom Chicago aanstaande dinsdag? Ik kan het altijd aanraden om de eighties-klassieker Push It To The Limit op te zetten als je ergens voor aan het trainen bent.’

ES: ‘Dinsdag gaan we weer knallen. Zin in! Ondertussen probeer ik weer wat nieuwe films en series op Netflix te bekijken. De eerste op de lijst was Spider-Man: Far From Home. Ik was helemaal niet stuk van Spider-Man: Homecoming, alhoewel Tom Holland een leuke Peter Parker is. Ik was dan ook zeer verrast door de sequel. Jake Gyllenhaal heeft het ontzettend naar zijn zin als Mysterio en ons lieve landje komt er ook best aardig vanaf (wat zijn we toch aardig en gastvrij hè). Het is best lastig om met de Avengers-erfenis een eigen film te bouwen, maar het lukt Spider-Man: Far From Home toch best aardig. Ik ben in ieder geval een stuk enthousiaster geworden voor de Spider-Man franchise. Nu maar hopen dat ze niet Raimi en Maguire achterna gaan en er een Spider-Man 3 produceren. Heb jij nog iets gezien dit weekend Luuk?’

LvH: ‘Die derde Spider-Man film komt er sowieso, Tom Holland heeft daar eigenhandig nog een stokje voor gestoken toen Marvel en Sony het met elkaar hadden uitgemaakt. Zelfs in het Worst Case Scenario waarbij Holland’s Spidey net zoals Maguire in zijn emo-goth fase terecht komt, hebben we aan Holland in ieder geval een superieure danser. Ik hoop alleen dat Sony het niet (compleet) verneukt met hun van de pot gerukte plannen om door middel van spin-offs de wereld van Spider-Man tot de laatste spinrag uit te melken. Hoezeer Marisa Tomei ook een aanlokkelijke Aunt May neerzet, ik zit niet per sé te wachten op haar origin story. Ik zag dit weekend de finale van het huidige seizoen (numero 12) van Dr. Who. En die zorgt bij onze overburen aan de andere kant van het Kanaal voor de nodige reuring door een onthulling die de geschiedenis en het leven van de Doctor compleet herschrijft. Je zou bijna denken dat het een uitgekiend plan is om voor afleiding te zorgen na de Brexit, zo hoog laaien de gemoederen op. Opvallend is dat de grootste jammerklachten afkomstig zijn van diegenen die sowieso niet te spreken waren over een vrouwelijke Doctor en de nadruk op diversiteit in de afgelopen twee seizoenen onder de creatieve leiding van Chris Chibnall. Typisch.’

ES: ‘Uiteraard. Alle verandering is eng en slecht, classic. Lekker laten janken wat mij betreft. Over vrouwelijke karakters gesproken, ik zit ineens middenin de nieuwe bewerking van Chilling Adventures of Sabrina! Als je zo’n serie maar vaak genoeg op je social feeds voorbij ziet komen (wat bij mij zeker het geval is) bezwijk je vroeg of laat toch onder de druk (ik wel in ieder geval). Oordeel tot nu toe: not hating it. Ik laat het lekker aan staan op de achtergrond. De combinatie van tiener drama met voorzichtige pogingen tot horror zijn uitermate vermakelijk, en de serie ziet er prachtig uit. Het is wel even wennen als je de oude Sabrina the Teenage Witch gewend bent, met name sassy Salem mis ik wel een beetje (misschien komt het nog, ik ben pas halverwege seizoen 1). Oh en even iets heel anders, ken je Big Thief? Vrijdag ging ik naar een concert van de band geweest in Paradiso. Wat een band! Live echt fantastisch. Ik ging de afgelopen jaren al een stuk minder vaak naar concerten (oud wijf aan het worden) maar voor dit soort bands stap ik met liefde de deur uit. Het is altijd even puzzelen en zoeken naar een mooi plekje in de Paradiso (helemaal als je zo’n shorty bent als ik) maar het was alle moeite helemaal waard. Absolute aanrader! Zeg, behalve onze dinsdagavond nog andere plannen?’’

LvH: ‘Speaking of brandstapels en dergelijke, ik heb afgelopen week in een culinaire bevlieging een crème brûlée-brander gekocht: de perfecte samenkomst van mijn pyromane kook- en doodsdriften. Het is het goedkoopste prul dat je maar kan bedenken en de kans dat ik gruwelijk zal overlijden in een brûlée-gerelateerde steekvlam is astronomisch toegenomen, maar dat neemt niet weg dat ik bij menig gerecht mezelf betrap op de gedachte “Will it brûlée?”. Als ik deze experimentele fase heelhuids overleef, heb ik misschien nog wat nieuwe, intrigerende cocktailrecepten voor je aankomende feestje. Aankomende vrijdag al, Eline! Hey shorty, it’s your birthday! We’re gonna party like it’s your birthday! BEN JE AL ZENUWACHTIG?’

ES: ‘HEEL ERG! De belangrijkste vraag is natuurlijk altijd: Hoeveel kratten bier???? Maar ik ben blij dat ik kan rekenen op brûlée. Let’s brûlée the night away Luuk! Ik stap de dag erna trouwens in de auto voor een weekend in Antwerpen. Nog tips?’

LvH: ‘Het is lang geleden dat ik in Antwerpen ben geweest, maar ik zie op Facebook langskomen dat volgende week zondag de animatiefilm Marona’s Fantastic Tale draait in Cinema Cartoon’s in Antwerpen. De film vloeit voort uit een samenwerking tussen Roemeense animator Anca Damian en de Belgische (strip)kunstenaar Brecht Evens en heeft al veel prijzen in de wacht gesleept. Brecht is sowieso een toffe gozer en een getalenteerde kunstenaar. Ik zal je geen echte hond geven voor je verjaardag, maar ik kan deze ontroerende film over een schattige doggo zeker aanraden!’

ES: ‘Uhhhhhhh ik wil zo graag deze hond hierbovem. Ook al is het totaal niet praktisch. Ik weet dat het niet praktisch is. Ja, ik neem geen hond nu. Maar, het zou zo leuk zijn! Zie je dinsdag Luuk, en dank voor je tip!’