Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

ES: ‘Luuk! Weekend tiiiiiime. Ok, om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik vond Locke & Key helaas niet heel boeiend. Het zag er allemaal best leuk uit en ik vond het in het begin nog best verfrissend dat de kids in de serie niet hele leuke mensen zijn, maar dat begon toch vrij snel te vervelen. En drama om de drama is natuurlijk ook heel snel heel saai.’

LvH: ‘Jammer, maar bedankt dat je je op deze handgranaat hebt geworpen. De serie had redelijk wat buzz en een reclame die ik zag in de bioscoop maakte me wel nieuwsgierig, nu kan ik het echter op de reservelijst parkeren. Bij deze wil ik wel zeggen dat ik niet helemaal gewend ben aan reclame voor Netflix in de bioscoop. Het voelt toch een beetje contraproductief: “Hey, je had ook gewoon lekker thuis op de bank kunnen zitten, wat doe je hier nog?”. Goede redenen om de deur uit te gaan: Parasite! Woohoo! Dat had ik dus niet aan zien komen. En The Cinema of the Dam’d speelt er fantastisch op in met een programma genaamd Bong Hits, waarin Bong Joon-ho’s eerdere films te zien zijn. Ik ga dit weekend Memories of Murder meepikken.’

ESL: ‘Was het toch nog niet zo’n gekke suggestie van Parasite vorige week. Niet dat ik het wel had verwacht hoor, leuke keuze wel weer. Dit weekend even geen gekke plannen. Op zondag ik een leuke meet up met wat expats in Cinecenter, waar ik werk. Ik blijf het een leuke groep bioscoopbezoekers vinden binnen Amsterdam (even los van alle andere implicaties van gentrification en welke gevolgen dit heeft). Zag vandaag een trailer voor een nieuwe A24 film voorbij komen: The Green Knight. Zag er (zoals we inmiddels wel gewend zijn van A24) slick en interessant uit. En een klein beetje naargeestig misschien. Overigens is dit weekend vrij rustig (afgezien van de film die ik ga kijken). Ik probeer vooral veel Spaans te oefenen (ik ben nog steeds met mijn cursus bezig en heb net Dolor y Gloria voor de derde keer gezien). Hoe gaat jouw weekend tot nu toe Luuk?’

LvH: ‘Gisteren heb ik in de Vondelbunker wederom een zeer geslaagde Stand Up Comedy Showcase mogen hosten. Het zat nokvol, de comedians waren lekker op dreef en het was tot laat nog gezellig. Dit weekend ga ik Ares nog een kans geven. Ik heb begrepen dat vanaf de derde aflevering corpsballen sneuvelen, dat is natuurlijk altijd een goede reden om verder te kijken. En er is verder een boel om je op te gaan verheugen: jouw favoriete serie krijgt wellicht een zesde seizoen om Netflix en een teaser van Stranger Things laat zien dat ons aller Hopper in levende lijve in een Stalag door de Russen aan het werk is gezet. En omdat Harley Quinn goed is bevallen, ben ik begonnen aan de animatieserie Deathstroke: Knights & Dragons. De eerste aflevering heeft in ieder geval puike animatie en is lekker bloederig, maar ik heb nog steeds het personage zoals hij vertolkt werd door Will Arnett in Teen Titans: Go! To The Movies in mijn hoofd. Wellicht dat dit nog gaat slijten. Welke film draai je zondag voor onze expat-vrinden?’

ES: ‘Luuuuuuuuuuuucifaaaar. So bad it’s gooooooooed. Fijn om te weten dat we nog moeten beginnen aan seizoen 5, en 6 al bijna een werkelijkheid is. We hebben zondag Atlantique, een Senegalese film die op de shortlist voor Beste Buitenlandse film stond dit jaar tijdens de Oscars. Oh, en ik ben verrast dat Stranger Things nu al een trailer heeft voor het volgende seizoen. Of misschien is seizoen 3 wel veel langer geleden dan ik me kan herinneren. Ik ben in ieder geval een klein beetje klaar met de serie en zou het niet erg vinden als ze er een gezellig einde aan breien. But that’s me right! Hoe ging het met de tweede kans van Ares?’

LvH: ‘Ik heb de laatste twee afleveringen van Ares bewaard voor vanavond. Er zijn nog best wat elementen van Ares die prijzenswaardig zijn: technisch zit het prima in elkaar, de belichting, het camerawerk en de sets zijn allemaal de moeite van het kijken waard. En naarmate de protagonist Rosa (Jade Olieberg) in het verhaal de leiding naar zich toetrekt, wordt haar acteerwerk ook steeds beter. Maar er zijn helaas ook nog veel gemiste kansen: als een corpsbal in een door schuldgevoelens veroorzaakt delirium achter de geest van een hockeymeisje dat hij heeft gewurgd aan strompelt, lijkt Ares naar een hommage aan de openingsscène van Suspiria toe te werken. Maar in plaats van een spectaculaire val door een glas-in-lood raam blijft de bal in kwestie gewoon een beetje boven het glas hangen. Ik snap wel dat zo’n special effect niet goedkoop is, maar om er naar te hinten en dan niet door te pakken, valt een beetje tegen. Maar er zit wel een stijgende lijn in, dus met nog twee afleveringen te gaan kan het nog verrassend uitpakken. Hoe was Atlantique?’

ES: ‘Ik vond het een prachtig spookverhaal (ja, spookverhaal ja) en ik kwam er net achter dat het dus een regiedebuut is van Mati Diop. Bewonderingswaardig, want het is een ijzersterke film. Mocht je dus nog de kans hebben om hem te gaan zien, sowieso doen. Het is een film waar je je echt door moet laten meevoeren, anders werkt het niet. Donderdag ga ik trouwens (ook met de expats) Sons of Denmark kijken, weer even hele andere koek. Oh! En morgen aflevering 2 van onze Cine Podcast vast opnemen, daar heb ik ook veel zin in!’

LvH: ‘Ah noice! Waar gaan jullie het over hebben? En in welke samenstelling? Want binnenkort zijn de podcasts daadwerkelijk ook te horen, nietwaar?’

ES: ‘Klopt, met de lancering van onze vernieuwde website (spannend!) gaan we ook onze podcast lanceren. Ik doe hem samen met Julius en Paula, en we kijken elke week een nieuwe film. Het kan van alles zijn: oud, nieuw, classic of troep. Okay, we doen het wel rustig aan met de troep, misschien bewaren we dat voor Cinematties.’

LvH: ‘Ik hou me warm aanbevolen! Heb je nog een superduper hot tip als uitsmijter voor onze trouwe lezers?’

ES: ‘Spider-Man 3 staat op Netflix. Hot Tip. Dit is zeker de laatste keer dat ik de weekendtips met jou mag doen hè.’

LvH: ‘Zo gemakkelijk kom je niet van me af hoor! Tot volgende keer en ik wens je een fijne week!’