Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

ES: ‘Deze editie van Het Weekend van Cine wil ik graag opdragen aan BoJack Horseman. Na zes seizoenen vol hoogte- en (hele diepe) dieptepunten nemen we dan eindelijk afscheid van het meest onuitstaanbare paard van Hollywoo(d). De serie was nooit te beroerd om de ongemakkelijke en scherpe randjes op te zoeken, gemaskeerd door vrolijke en kleurrijke animatie. Ga je missen Bojack!’

LvH: ‘Yep, poor ol’ BoJack, my favourite piece of shit. Ik stel het afscheid nog even uit, er zijn weinig series die zo goed mijn emoties kunnen bespelen als BoJack Horseman. BoJack zelf (Will Arnett) is één van de best uitgediepte personages die ik ken en daardoor wordt het zo intrigerend. Want BoJack is een onverantwoordelijke zuipschuit die af en toe verschrikkelijk in de fout gaat, maar tegelijkertijd zien we zijn compleet verklote opvoeding, leren we zijn vader en moeder kennen als de meest incompetente ouders sinds Malory Archer en maken we zijn worsteling mee om een beter paardpersoon te worden van dichtbij mee. Hij doet zijn best, that’s why you keep rooting for him. Heb je al iets op het oog om het gapende gat op te vullen? Tuca & Bertie is van dezelfde makers (helaas al na 1 seizoen niet vernieuwd), gelukkig wel wat luchtiger van toon. Duckman heeft ook een (on)sympathieke hork als protagonist en voor compleet geflipte familieverhoudingen is The Venture Bros. altijd een aanrader.’

ES: ‘Nog geen vervanging gevonden eigenlijk. Vandaag vooral lekker met mijn hoofd in de wind gehangen (kun je dat zo zeggen?), Zelda: Breath of the Wild gespeeld en gewerkt. Eigenlijk gewoon teveel gedaan voor een zondag.’

LvH: ‘Ik ging even de deur uit om boodschappen te doen, maar het voelde aan alsof ik in een windtunnel terecht kwam. Er zou vanavond muziek zijn in de Vondelbunker, maar dat is afgezegd vanwege het weer. Sterker nog, volgens mij is het Vondelpark gesloten. De wilde plannen voor vanavond (voor zover ik die had) hebben plaats gemaakt voor cocoonen. Gisteren zag ik Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), een zeer vermakelijke, kleurige superheldenfilm met een puike cast. Margot Robbie weet Harley Quinn beter te belichamen dan in Suicide Squad (niet geheel verwonderlijk aangezien die film een soepzooitje was) en haar kompanen Mary Elizabeth Winstead als Huntress, Rosie Perez als Renee Montoya, Jurnee Smollet-Bell als Black Canary en nieuwkomer Ella Jay Basco als Cassandra Cain vormen een vermakelijk team. En Ewan McGregor als booswicht Black Mask schmiert dat het een lieve lust is: hij speelt met overduidelijk plezier een onvervalste poepzak. Birds of Prey voelt echt aan als een live-action versie van de animatieserie Harley Quinn en dat is een groot compliment. De after-credits Easter Egg is zelfs een stevige knipoog naar een running gag uit de serie en dat was een onverwacht fijn stukje fan service in de verder al leeggelopen bioscoopzaal.’

ES: ‘Na de moeilijk te verteren Justice League en Suicide Squad ben ik behoorlijk DC moe geweest, maar als je zegt dat het de moeite waard is ga ik die ook nog wel zien. Maar eerst de Oscars! Vannacht is het weer zover! Zou het dan toch allemaal een beetje gek kunnen dit jaar en neemt Parasite de Oscars voor Beste Film EN Beste Buitenlandse Film mee naar huis? Waarschijnlijk niet. Jij nog gekke voorspellingen Luuk?’

LvH: ‘Ik ben net bezig in een artikel van The Hollywood Reporter, een jaarlijks terugkerend stuk waarin leden van de Academy anoniem vertellen op welke films en acteurs ze gaan stemmen. Zoals je wellicht zal vermoeden is dat niet altijd even nobel en hoogdravend: ‘I want an American director to win. The Oscars is an American thing; English things win BAFTAs and the French vote for the French.’ Ik vermoed dat Parasite dus niet de Oscar voor de Beste Film binnen zal halen. Onze Cine-vrinden Timna en Theodoor gaan vannacht verslag doen van de ceremonie, ik weet nog niet of ik daar de puf voor heb. Vorig jaar was ik bij de Oscarnacht in de Balie, dat was erg geslaagd, maar dit jaar kon ik geen event vinden. Misschien volgend jaar zelf maar eens wat organiseren met de Cinematties? Heb jij nog favorieten of voorspellingen?’

ES: ‘Niet echt, ik word morgenochtend lekker wakker en kijk dan wel wie er wat gewonnen heeft. Ik moet ook nog de laatste drie afleveringen van The Mandalorian kijken, en daarna ga ik beginnen met Locke & Key. Ik hoorde van een vriend dat die serie misschien wel de moeite waard is. Ga je verder nog iets leuks doen deze week? Ik probeer woensdag even een lijst te maken met Spaanse series en films die ik kan kijken. Moet je vrijdag maar zeggen of ik nog iets mis. Oh! Had jij nou ook The Dark Crystal gekeken?’

LvH: ‘Oeh, veel plezier met The Mandalorian nog. En yep, heel lang geleden en laatst weer een keer naar aanleiding van The Dark Crystal: Age of Resistance. Wist je dat er binnenkort ook een game uitkomt gebaseerd op The Dark Crystal? The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics kwam 4 februari uit, dus mocht je nog een nieuwe game willen uitproberen? Deze week host ik vrijdag wederom een Stand Up Comedy Showcase in de Vondelbunker, kom vooral langs als je zin en tijd hebt. Heb jij verder nog al dan niet wilde plannen deze week?’

ES: ‘Ik heb een rustige week. Locke & Key it is! Ik ga meteen even die game checken ook. Ik spreek je eind van de week weer Luuk!’