Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

LvH: ‘Hiya Eline! Hoe was het in Rotterdam op het IFFR? Mijn aanwezigheid werd helaas vereist in Amsterdam dus de beloofde Road Trip zat er niet in, maar ik hoor graag welke avonturen je hebt mogen beleven!’

ES: ‘Dit was mijn eerste IFFR (OMG) en kan niet anders zeggen dat het de treinreis meer dan de moeite waard is geweest. In de middag Boyz in the Wood gezien, het debuut van de Schot Ninian Doff. Erg vermakelijk en leuk om te kijken met vrienden. Daarna de regen getrotseerd om de expo over Robert Muller te zien, bestaande uit een bescheiden verzameling polaroids. Toen met een vriend in de Wunderbar terecht gekomen voor een lekker biertje en uiteindelijk nog de Wait and See expo in De Doelen meegepakt om de avond af te maken. Al met al dus niet een heel druk programma, maar dat kan volgend jaar altijd nog.’

LvH: ‘Sounds good! Was alles maar zo simpel als een fijne filmfestivalervaring. De Brexit is nu een deprimerende realiteit geworden, Sweet Zombie Boudica. Al onze vrienden uit het Verenigd Koninkrijk wil ik natuurlijk een hart onder de riem blijven steken, onder andere door enthousiast fan te blijven van hun populaire cultuur. Ik was deze week blij verrast met de terugkeer van John Barrowman als Captain Jack Harkness in Doctor Who in een aflevering die de serie flink op zijn kop wist te zetten. In het kader daarvan ben ik eindelijk begonnen aan Torchwood, de spin-off van Doctor Who die zich afspeelt in Wales en tot nu toe ben ik blij met deze tijdsbesteding. Het beperkte budget zie je er wel aan af, maar elke serie die elfjes neer weet te zetten als intens angstaanjagende wezens voor wie de apocalyps een gebbetje zou zijn, weet mijn aandacht vast te houden.’

ES: ‘Okay, is dan nu het moment dat ik Doctor Who nog een kans moet geven? Prima, ik ga volgende week wel een poging wagen. Veel belangrijker voor mij dit weekend zijn de laatste afleveringen van Bojack Horseman. Ben ontzettend benieuwd hoe ze de serie afsluiten. De serie heeft genoeg cynisme in zich om er een lekkere downer van te maken, maar tegelijkertijd verlang ik toch naar een klein beetje hoop. We need it. Anders schakel ik snel over naar nieuwe aflevering van The Good Place, nog steeds mijn veilige haven in deze koude maanden.’

LvH: ‘Doctor Who is een vrij schizofrene mengeling van kneuterige, educatief bedoelde kindertelevisie en onverwacht duistere science-fiction. Vaak ontbreekt de geliktheid van vergelijkbare series, al is er wel wat verbeterd sinds de serie oorspronkelijk in 1963 begon. Tussen 1989 en 2005 nam de serie een Sabbatical, maar leefde Doctor Who voort in allerlei hoorspelen, spin-offs, een mislukte film en andere populaire cultuuruitingen. En nu zijn we ook alweer 15 jaar verder na de reboot in 2005. Dat is een gigantische hoeveelheid back story die nogal intimiderend overkomt, maar de recente serie met Jodie Whittaker als Doctor is een prima instappunt. The Good Place en Bojack Horseman zijn allebei met het laatste seizoen bezig, heb je al een idee wat er daarna op je lijstje komt te staan?’

ES: ‘Ik begrijp dat Sex Education best een leuke serie is? Ik heb Fargo eigenlijk ook nooit helemaal afgekeken, dus misschien ga ik dat nog doen. Zoals gewoonlijk is het aanbod eigenlijk te groot en het vrije tijd schaars. Daarnaast ga ik ook nog met een cursus Spaans beginnen volgende week. Misschien dan maar alleen nog Spaanse series checken? Oh wacht!!!! Januari betekent een nieuw seizoen van Flikken Maastricht, hoe heb ik het kunnen vergeten! Oh, dit is fijn, ik kan eindelijk weer een fatsoenlijke Nederlandse serie kijken. Hoe zou het zijn met Eva en Wolfs en de geheimzinnige Vlaams/Nederlandse club met maskers? ZO SPANNEND. Ik kan dus nu al 5 afleveringen bingen, en de aflevering van volgende week heet Jazz. Jazz… Jazzzzzz.

LvH: ‘Sinds Rick and Morty ermee vandoor gingen is Jazz weer helemaal hip onder de kidz tegenwoordig.’

ES: ‘Maar even serieus, Netflix is lekker bezig. Naast de release van Uncut Gems (fijn om Sandler een keer zo te zien) staat de hele Twilight Saga ook nog eens online! Ik kan me de Cinematties marathon nog goed herinneren. Feest. Ook zag ik dat ze een Studio Ghibli special hebben, met een flink aantal films van de studio. Nu Weathering With You net uit is, zeg ik geen nee tegen een avond anime (see what I did there?).’

LvH: ‘Spaans ay? Nog om een specifieke reden, of is dit een lang gekoesterde droom die uit gaat komen? Dat Netflix vrijwel alle films van Ghibli heeft aangekocht is inderdaad een meesterzet. Ik hoop de komende week weer eens wat vaker achter mijn laptop vandaan te kruipen voor wat bioscoopbezoek. Ik zag deze week Knives Out en ik vond het een zeer ambachtelijk in elkaar gedraaide film waarmee ik mij kostelijk heb vermaakt. Het feit dat ik naast een kennis kwam te zitten waarmee ik regelmatig in discussie ga over zijn niet bijster progressieve denkbeelden, zorgde ervoor dat ik extra hard kon lachen om alle grappen ten koste van de jonge alt-right kwezel in de film. Ik ben ook benieuwd naar Weathering With You, Your Name van Makoto Shinkai was een meesterwerk en als zijn nieuwe film ook maar een beetje in de buurt komt, ben ik sowieso blij. Sowieso moeten we gaan trainen voor de volgende filmquiz, nadat we deze week glorieus hebben gewonnen. Beetje jammer dat het pas duidelijk werd na een recount dankzij de doortastendheid van Thierry en Julius, maar ja, de laatste decennia blijken Amerikanen en Britten niet echt goed te zijn in het tellen van stemmen.’

ES: ‘ Verdomme die quiz. Zo’n domper om er in de tram achter te komen dat je gewonnen hebt. Denk dat we wel wat tips kunnen delen met de organisatie over…. organisatie? Ik ga trouwens Spaans doen omdat er aan het einde van dit jaar een reis in de planning staat waarvoor de beheersing van deze wereldtaal wel handig is. Woensdag begint de les, ik heb er heel veel zin in. Ik klik me al helemaal suf met Duolingo (een app die ontzettend goed is in het aanpraten van een schuldgevoel voor het niet dagelijks gebruiken van de app. Echt Duolingo, stop) en heb een stapel boeken besteld. Dus misschien ga ik Casa de Papel toch maar weer aanzetten en uit zitten, ditmaal puur voor de taal. Of ken jij toevallig nog een toffe Spaanse serie op Netflix?’

LvH: ‘Hmmm, ik moet bekennen dat me niet iets te binnen schiet. Ik heb het eerste seizoen van Narcos gekeken, als dat telt? Mijn kennis van Spaans reikt helaas ook niet verder dan Tony Montana’s scheldkanonnades die in mijn hoofd zijn geprent doordat ik ooit een Scarface Swear-A-Long heb gemaakt. Ik kan je wel de films van Alex De la Iglesia aanraden: zwarte komedies met vaak een bovennatuurlijk of horrorelement. El Dia de la Bestia, Crimen Ferpecto, Balada Triste de Trompeta en Las Brujas de Zugarramurdi zijn allemaal aanraders. Verder zitten we gelukkig midden in een bloeiperiode voor Spaanstalige fictie, met dank aan een peloton aan getalenteerde Spaanse, Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse regisseurs. Durf je al te verklappen waar de reis naartoe zal gaan?’

ES: ‘Nog niet, plannen zijn nog niet helemaal rond. Ik ga in ieder geval een kleine Almodovar marathon doen, en ik neem jouw tips mee!’

LvH: ‘Alright, always keep them wanting! ;p We zullen geduld moeten hebben totdat de plannen zich openbaren. Om de een of andere reden zie ik voor me dat je met Diego Luna en Gael García Bernal op Harleys door Zuid-Amerika ga crossen, totdat jullie verzeild raken in een mysterie als een Peruaans bergdorpje geteisterd wordt door een geheimzinnig figuur die door de dorpelingen El Avispa wordt genoemd. Gelukkig hebben jullie een grote pratende Deense dog bij jullie… Nee wacht, ik zit te denken aan Scooby Doo. Sorry, dat gebeurt me nog weleens. Anyhoo, que te diviertas deze week!’