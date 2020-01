Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

LvH: ‘Hiya Eline! Hoe was jouw week? Nog mooie films gezien, fijne games gespeeld of olijke avonturen beleefd? Tell me all about it! Ik heb deze week toch maar eens The Irishman gekeken, Marty Scorcese’s 210 minuten durende Netflixfilm over een bejaarde gangster die terugdenkt aan zijn tumultueuze leven en ik moet zeggen, het was beter dan ik had verwacht, maar ik ben niet verkocht. Daarvoor rammelde de film teveel. En de digitale Botox-kuur voor De Niro, Pacino etc. wist me niet te overtuigen. Ik kreeg het idee dat Marty misschien zo knorrig is over Marvel omdat die deze technieken wel geslaagd hebben gebruikt in hun films, terwijl het in The Irishman vooral af lijkt te leiden.’

ES: ‘Had hij er nog maar twee uur bijgeplakt en er een mini-serie van gemaakt. Ik heb donderdag For Sama gezien. Een indrukwekkende documentaire. Het is geen gemakkelijke zit, ik waarschuw maar vast. Desalniettemin de moeite waard. Wat ga jij verder doen dit weekend?’

LvH: ‘Ik ben bezig met het herkijken van Firefly, Joss Whedon’s sci-fi serie met een Western-esthetiek. Er gaan geruchten dat de serie nieuw leven ingeblazen wordt, alhoewel zowel Whedon als de cast druk is met andere projecten. Maar nu Fox veilig ingekapseld is in het immer groeiende gigantische Huis van de Muis, zien producent Tim Minear en een bobo van Fox kansen voor een terugkeer naar een geliefde franchise die door veel fans nog steeds wordt gemist (waaronder yours truly). Bring on the reboot! En morgen wellicht nog even naar de bios. Ik twijfel tussen Parasite, Knives Out, Joker en Jojo Rabbit.’

ES: ‘Ik zou niets liever willen dan de terugkeer van Firefly, maar iedereen is inderdaad behoorlijk druk met andere dingen (of overleden, thinking about you Ron Glass). Oh, ik zou gaan voor Parasite of Knives Out. Ik moet nog steeds Ares afmaken, heeft me nog niet echt weten te pakken. Ik heb momenteel meer de neiging om The Legend of Zelda: Breath of the Wild verder te spelen (waar ik eindelijk aan begonnen ben). Oh trouwens, even iets heel anders, (ik wist niet dat dit een ding was) maar ben je bekend met het Dark Side of the Rainbow fenomeen? Vast wel.’

LvH: ‘Dat is The Wizard of Oz met Pink Floyd’s Dark Side of the Moon als soundtrack, toch? Getting your hippy on? Ik moet zeggen dat ik ook een beetje tegen Ares aanhik: de eerste aflevering begint met een sterke scène waarin een corps-dame zichzelf met een schaar bloederig van kant maakt, maar kakt daarna een beetje in. Het concept is solid: natuurlijk zijn corporale studentenverenigingen broedplaatsen van onnatuurlijk en demonisch kwaad, dat geloof ik meteen. Laat staan dat de VOC-mentaliteit niet de loffelijke, praktische instelling was die ons door de strot wordt geduwd, maar gewoon banaal moorddadig kolonialisme, yep, true dat. Ik moet even over het ietwat vlakke acteerwerk van de protagonisten heen komen en de serie een kans geven, maar goed, dat staat nog op mijn to-do list. Ben jij je al aan het voorbereiden op de filmquiz van dinsdag?’

ES: ‘I got my hippy on, yes indeed. En ja ik ben erbij dinsdag, nog even wat huiswerk doen en ik ben er klaar voor. Wat ga je verder deze week nog doen? Afgezien van de quizzz en Ares? Ik ga deze week een dagje naar het IFFR, checken hoe onze Cine-collega’s het daar hebben. Ik ga ook nog een film meepakken, ik zat te denken aan de film Boyz in the Wood. De trailer was bizar en grappig, helemaal mijn smaak.’

LvH: ‘Weet je al op welke dag je Rotjeknorwaarts gaat? Ik ben al veel te lang niet naar het IFFR geweest, daar zou ik eigenlijk weer verandering in moeten brengen. En wellicht kunnen we dan met onze Cinematties nog een drankje doen of vorkje prikken in KINO of zo.’

ES: ‘Donderdag richting Rotterdam!’

LvH: ‘Ik moet ff in mijn agenda kijken, maar klinkt als een Road Trip!! En dinsdag met Thierry en Lieuwe ass kicken tijdens de filmquiz!’