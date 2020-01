Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

ES: ‘Luuk! Hoe was je weekend? Zoals gewoonlijk is het allemaal weer helemaal anders gelopen dan ik dacht, helaas geen tijd gehad om The Witcher 3 te spelen. Ik heb tussen het werken door voornamelijk geprobeerd de hardnekkige griep te verslaan, zonder veel succes. Daardoor heb ik wel wat films/series ingehaald (gamen was net iets te veel werk): The Two Popes, Marriage Story, nieuwe afleveringen van The Good Place en Rick and Morty. Niet heel spannend allemaal, in tegenstelling tot jouw week! Ik hoorde iets over een filmquiz?’

LvH: ‘Ik heb afgelopen woensdag met onze Cinematties Thierry en Theodoor meegedaan aan de filmquiz van ons aller Timna in Hilversum. En gewonnen, woot! Nou ben ik niet de minste wanneer het gaat om quizzen, maar Thierry en Theodoor behoren tot de topquizzers van het ganse land. Dus het was geen complete verrassing dat we met ruime voorsprong de winnaars waren. De quiz was super goed georganiseerd, met profi oortjes, strak gemonteerde fragmenten, puike presentatie van Timna en een indrukwekkend prijzenpakket, waaronder koptelefoons van de sponsoren voor het winnende team. Waarschijnlijk struikelen mensen over professionele apparatuur in Hillywood en is het daardoor gemakkelijker te regelen en het poppodium waar de quiz plaatsvond was een heel squanchy joint met wijntapjes en beleefde vrijwilligers en zo. Wel wat anders dan mijn eigen door vrijwilligers gerunde beschimmelde betonnen doos onder een brug. Maar goed, de Vondelbunker doet uit principe niet aan subsidie en De Vorstin krijgt wel centen van de gemeente en heeft sponsoren. Squanchy is as squanchy does. Er komt binnenkort een andere filmkwis aan in Boom Chicago, zin om ons team te versterken?’

ES: ‘Misschien wel! Ik vond de Cineville Filmquiz in Rotterdam heel erg leuk, dus ben sowieso wel te porren voor een filmkwis. Overigens wil ik deze week graag de documentaire Honeyland zien, helemaal na het lezen van de recensie van George. Dit weekend gaat wederom heel rustig worden, ben mijn griep nog steeds niet helemaal kwijt. Hij is echt behoorlijk hardnekkig.’

LvH: ‘Awww, wat vervelend! Het heerst, en dat bedoel ik niet in de positieve zin van het woord. Ik mag niet klagen, maar ik zou ook een blijde panda worden als mijn keelpijn en kriebelhoest binnenkort zouden aftaaien. Ik zou ook graag een paar meters celluloid van Honeyland willen gorgelen als dat zou helpen. Wat vind je van het seizoen van Rick and Morty tot nu toe? Ik vind het gemiddelde niveau best hoog, maar ik heb nog geen instant klassieker gezien. Al ben ik wel blij dat de serie overduidelijk stelling neemt tegen de eigen rabiate en soms deplorabele fanbase. Dat zouden meer franchises moeten doen.’

ES: ‘Ik begin zowaar menselijke trekjes in Rick te ontdekken, dus ben wel onder de indruk eigenlijk. Oh! Ik heb zojuist 1917 gezien! Hij was best aardig. Ik ben de hele film niet bezig ben geweest met het feit dat het een geknutseld one shot was, eigenlijk meteen vergeten. Technisch indrukwekkend, verhaal-technisch niet heel bijzonder, goed geacteerd. En echt voor het grote scherm gemaakt. Bij thuiskomst met mijn huisgenoot geprobeerd iets leuks te vinden om te kijken op tv. Het was in eerste instantie geen succes. We hebben de eerste 15 minuten van Dracula geprobeerd te kijken. Het stopte voor ons toen de zuster iets vraagt in de trant “Heeft u seks gehad met Dracula, want u ziet eruit alsof u iets heeft opgelopen”, tegen Johnathan Harker die eruit ziet als een zombie. Een Dracula STD? WAT? NEE! Gatiss en Moffat mogen nooit meer iets maken, ze zijn af. Klaar. Daarna hebben we 6 Underground aangezet. Ook geen succes. Na een slappe speech van Ryan Reynolds over hoe eenzaamheid veel vrijheid geeft (wat?) volgen drie onnodige tijdsprongen in vijf minuten waardoor er geen touw aan vast te knopen is. Ik hou van actiefilms, maar deze film is niet om aan te zien. Michael Bay is ook af. Hij was natuurlijk al af na Transformers 2, maar mocht schijnbaar toch door van de entertainment goden van Netflix. Deze film zal ook niet het einde van de carrière van die man betekenen, but a girl can dream, right? Om heel eerlijk te zijn was ik al gewaarschuwd voor deze film, dus lag de lat nog lager dan de lat die James Cameron in zijn onderzeeër tegenkomt op de bodem van de oceaan in South Park. En nog steeds viel het zwaar tegen. Om de moeilijkste 20 minuten tv van ons leven snel te vergeten hebben we maar het tweede seizoen van Joe Pera Talks With You aangezet, gevolgd door Adventure Time. We zijn bijgekomen inmiddels.’

LvH: ‘Ik was bang dat 1917 zou uitpakken als een soort Dunkirk-prequel, een technisch imposante maar zielloze kijkervaring. Wie weet ga ik die nog meepikken. En ik heb zowel Dracula alsmede 6 Underground wel uitgezeten, maar ik geef je groot gelijk dat je je kostbare tijd beter kan besteden. Dracula blijkt uiteindelijk vooral de moeite waard door de chemie tussen Claes Bang als graaf Dracula en Dolly Wells als zuster Agatha van Helsing. Twee afleveringen lang draaien ze om elkaar heen en zijn ze aan elkaar gewaagd: een bloeddorstige vampier en een sceptische non die de Achilleshiel van het monster probeert te vinden. Aan het einde van de tweede aflevering maakt de serie een tijdsprong en bevinden we ons opeens in het heden. Dracula heeft na een eeuw durende sabbatical in zijn kist in de oceaan eindelijk de Engelse kust bereikt en wordt daar prompt opgewacht door een clandestiene politiemacht. De derde aflevering begint door deze tijdsprong nog best interessant, maar loopt als een Hindenburg leeg als Dracula door zijn advocaat Renfield doodleuk weer in vrijheid wordt gesteld. Dolly Wells speelt nu Agatha’s achterachternicht Zoe Helsing, een dokter die ongeneeslijk ziek is en die hoopt dat Dracula’s bloed een medisch wondermiddel zal zijn. Arme Lucy Westenra duikt op en wordt neergezet als oppervlakkige floozy en eindigt als vampiertapas en de grote ontknoping die Moffat en Gatiss beloven blijkt een zeer onovertuigende peptalk te zijn. Het zit bij Dracula allemaal tussen zijn oren! Yeah right. 6 Underground wordt iets beter na de wiplash veroorzakende opening, maar de film is bewijs voor mijn theorie dat Michael Bay een Terminator is die vanuit de toekomst naar Hollywood is gestuurd om door middel van films pro-Robot propaganda te maken en er achter te proberen te komen hoe mensen in elkaar zitten (en wat de Achilleshiel van onze soort zou zijn). Wat betreft het laatste is zijn conclusie al jaren Tieten, Schieten en Helicopters, menselijk gedrag heeft hij echter nog lang niet onder de knie. Zelden gedragen personages uit 6 Underground zich ook maar enigszins menselijk.’

ES: ‘Nu zijn we dat wel van hem gewend, dat onmenselijke, maar bij 6 Underground was het wel heel erg afwezig. Ik hou dus wel heel erg van fijne actiescènes en dat kan Bay best aardig, dus misschien kijk ik het ooit nog wel eens af. Met het geluid uit. Als ik ooit nog eens in het vliegtuig zit of zoiets dergelijks. Nadat mijn huisgenoot is gaan slapen heb ik me uiteindelijk toch door de drie afleveringen van Dracula gevochten en ik vind de chemie interessant. Maar of het genoeg om door de drek van die afleveringen heen te werken? Nee. Met name aflevering drie loopt inderdaad vrij snel leeg en dat einde is lachwekkend. Dankjewel Gatiss en Moffat. Misschien kunnen jullie nog een nieuw seizoen Sherlock maken. Okay, Claes Bang is wel effectief als Dracula. Hij deed me een beetje denken aan die ene gast die Lucifer speelt in de gelijknamige (nu Netflix) serie. Enfin, we gaan maar weer door met de week hè, wat ga jij doen?’

LvH: ‘In de Cinema of the Dam’d draait vanavond een speciale door fans gereconstrueerde versie van Star Wars: Episode IV – A New Hope zoals ie in 1977 in de bioscoop was te zien, zonder alle extra toeters en bellen die Lucas later heeft toegevoegd. Wellicht kan dat de ietwat teleurstellende climax van Star Wars: The Rise of Skywalker weer wat compenseren. Aanstaande donderdag host ik wederom een Stand Up Comedy Showcase in de Vondelbunker, gecureerd door mijn Bunkerkompaan Patrick. Voor het eerst dit decennium een kans om gratis een aantal van de grappigste mensen die ik ken toe te juichen (en daarna te overladen met donaties, bier, liefde, ondergoed, enzovoort) in de gezelligste atoomschuilkelder van de stad. En hopelijk ondertussen nog wat films meepakken in de bioscoop. Et vous?’

ES: ‘Geen bijzondere week, wel een leuke Cine nieuwjaarsborrel op vrijdag!’

LvH: ‘Jay! 2020 baby! #bestyearever #probablynotthough #atleastitwillbeagoodyearformoviesandstuff! In ieder geval tot vrijdag!’