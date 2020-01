Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

LvH: ‘Howdy Eline! Hoe heb jij de eerste dagen van het nieuwe decennium doorgebracht? Ik heb The Witcher uitgekeken en ben eindelijk verder gegaan met BoJack Horseman. Ik vind de parallellen en verschillen tussen The Mandalorian en The Witcher wel interessant: het zijn allebei series met een zwijgzame, uiteindelijk nobele hoofdpersoon in een fantastische setting en ik heb me bij beide series uitermate vermaakt, maar er valt genoeg te bespreken.’

ES: ‘Howdy Luuk! Het nieuwe jaar beginnen met een dichte keel en koorts is de perfecte manier om een paar series te bingen. Het werden het tweede seizoen van You en The Witcher. Ik heb me over de snor van Cavill heen gezet en hem ingeruild voor een wit-grijze pruik en abs for days. Game of Thrones it is not en er zitten een aantal hele rare tijdsprongen in die af en toe voor wat verwarring zorgen. Daarnaast heeft de serie natuurlijk tijd nodig gehad om de personages te introduceren, terwijl ze ook probeerden een soort monster of the week idee op te zetten. Het heeft ervoor gezorgd dat het allemaal een beetje rommelig aanvoelt en er nog niet een goede flow in de serie zit maar als we eenmaal alle introducties gehad hebben hoop ik dat het goed komt. Het tweede seizoen van You is weer even amusant als gestoord, dit keer met wat extra Dexter en wat familieproblemen toegevoegd. Ik heb helaas alle afleveringen van BoJack Horseman al gezien en moet nog even wachten tot 31 januari. Jammer dat de serie stopt, maar denk dat ze er wel een mooi einde aan kunnen maken. Het is altijd al een serie geweest waar je tegen moet kunnen en voor in de stemming moet zijn, maar het is misschien wel de beste serie die Netflix heeft.’

LvH: ‘Oeh, dat klinkt inderdaad niet ideaal… veel beterschap gewenst, ladydude! Ja, de verschillende tijdslijnen van The Witcher zijn inderdaad nogal verwarrend. Uiteindelijk zijn er drie tijdslijnen, één waarin we de origin story van tovenares Yennefer volgen, één met de Monster of the Week avonturen van Witcher Geralt en de meest recente (however that works voor een fictieve setting) over de vlucht van prinses Ciri. Wanneer je als kijker echter tijdslijnen moet gaan bijhouden in Excel, ben je als maker wellicht iets te ambitieus geweest. Ik heb in ieder geval veel meer publiciteitsfluff gelezen over hoe Cavill met behulp van personal trainers en een speciaal dieet zichzelf tot een nog grotere spierbonk heeft weten te transformeren dan ook maar een hint te krijgen dat er verschillende tijdslijnen te volgen zijn. Uiteindelijk is de serie best te volgen, doch vanuit een PR-standpunt snap ik de logica niet helemaal. Speaking of Netflix, het is jammer dat BoJack Horseman binnenkort afloopt, het is een fenomenale serie en ik snap niet waarom het platform de stekker eruit heeft getrokken. Al kregen de makers een laatste seizoen om de serie af te ronden, ze zeggen zelf dat ze nog een paar seizoenen in hun achterhoofd hadden. Ik hoop dat het gerucht dat Bojack Horseman en Tuca & Bertie gecanceld zijn omdat de animatoren lid zijn geworden van een vakbond niet waar is. Al zou het me helaas niets verbazen… Wat staat er verder op je menu de komende tijd?’

ES: ‘Ik ga weer beginnen aan The Witcher 3, helemaal vanaf het begin. Vond het uiteindelijk toch jammer dat ik de game nooit afgemaakt heb, omdat het toch wel ontzettend sterk geschreven is. Ben ook benieuwd of ik misschien kan ontdekken of de makers van de serie toch een beetje gespiekt hebben bij de game. Nu maar hopen dat ik niet weer halverwege opgeef! Voor de rest heb ik even geen series waar ik zin in heb maar vanaf 17 januari gaan we beginnen aan Ares, de allereerste Nederlandse Netflix productie. JOEPIE. Daarnaast ben ik ook heel erg benieuwd naar 1917, de nieuwe film van Sam Mendes. Voor de rest verstop ik me vooral tot de lente weer begonnen is, of WW3 uitgebroken is en we ineens allemaal dingen moeten doen. Heb je misschien nog boekentips? Ik wil weer wat meer lezen, ik merk dat ik het toch wel mis.’

LvH: ‘Oh ja, Ares! Ik ben erg benieuwd, ik hoop dat het goed zal zijn. Er gaat namelijk wel wat van afhangen, als het succesvol is zal dat heel goed nieuws zijn voor de Nederlandse film- en televisiemakers. En goed nieuws kunnen we wel gebruiken, 2020 begint lekker apocalyptisch met een in de fik staand Australië en de itchy l’il trigger finger van Twitler. Ik ga misschien me wagen aan Dracula van Mark Gatiss en Steven Moffat, de driedelige serie van de BBC. Na His Dark Materials zou dat mijn trek in Britse prestige-TV met net iets te weinig budget kunnen stillen. En Dr. Who is weer begonnen, dat staat ook op de lijst. Wie weet hoe lang ze dat nog volhouden totdat de Brexit ervoor zorgt dat ze alleen nog maar shows kunnen maken met sokpoppetjes. Wat boekentips betreft: ik heb nog een gesigneerd boek van Neil Gaiman liggen, The Ocean at the End of the Lane. Daar moet ik sowieso aan beginnen, het wordt tijd dat ik die aan de rechtmatige eigenaar terug geef. Ik heb nog wel een paar andere boeken liggen die ik kan aanraden: Lost Souls van Poppy Z. Brite, The Difference Engine van William Gibson en Bruce Sterling en The Plot Against America van Philip Roth. Je mag ze lenen als je wil.’

ES: ‘Okay, sorry, ik ben dus totaal geen Dr. Who fan. Trek die serie echt totaal niet, terwijl het toch behoorlijk in mijn straatje zou moeten liggen. Ik heb dat altijd raar gevonden. Overigens hoop ik dat Gatiss en Moffat wel met iets beters komen dan de laatste seizoenen van Sherlock, want die waren echt niet om aan te gluren. Alhoewel Dracula wel weer heel erg tof kan zijn. Ik doe wel met je mee. Oh, en mag ik het laatste boek dat je voorstelde proberen? Even snel gegoogled en het klinkt heel erg tof! Hoe ziet je week er verder uit? Ik ga me maandag wagen aan de eerste pubquiz van 2020!’

LvH: ‘Ik leg het boek voor je klaar! Waar ga je quizzen en met wie?’

ES: ’Gollem, met een groep vrienden waarmee ik normaal gesproken Ajax kijk.’

LvH: ‘Ah, je F-side homies? Sounds like fun 😉 Woensdag is er ook een filmquiz in Hilversum, georganiseerd door ons aller Timna. Verder wordt het inderdaad tijd om de woeste buitenwereld in te duiken. Al zorg ik er voor dat ik de sleutels van mijn favoriete atoomschuilkelder altijd binnen handbereik heb. En natuurlijk het gezelschap opzoek van mijn favoriete peeps op de nieuwjaarsborrels die deze week losbarsten.’

ES: ‘Leuk! Veel plezier en tot vrijdag dus!’