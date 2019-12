Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

ES: ‘Luuk! Heb je de feestdagen een beetje overleefd? Mijn kerst was uiteindelijk vooral afleveringen van Midsomer Murders en Death In Paradise kijken.’

LvH: ‘Eline! Moord en Doodslag, lekker klassiek 😉 Ik heb gesmuld van de gigantische body count van John Wick 3. Waar deel 2 toch een beetje aanvoelde als meer van hetzelfde, vond ik deel 3 echt een intrigerende verdieping van de mythologie van de films bieden, naast de weergaloze actie. En Cutthroat Island kwam langs op TV: de geflopte huwelijksreis van Geena Davis en Renny Harlin is voorspelbaar en rammelt aan alle kanten, maar is nog best vermakelijk. Jij bent alweer terug in Amsterdam, right? Ik ben nu onderweg met de trein.’

ES: ‘Yes, terug in Amsterdam. Ik ben inmiddels al mijn gevoel tijd en ruimte kwijt. Welke dag is het nu? Oh wacht, vrijdag natuurlijk. Mocht er eraan toe komen dit weekend, dan ga ik beginnen met het tweede seizoen van You, een vermakelijke serie. Ik twijfel of ik moet beginnen aan The Witcher. Ik heb de game nooit af kunnen maken. Sometimes you beat the game, sometimes the game beats you. Thanks for playing! Enfin, Netflix heeft er nu dus een serie van gemaakt. Of beter, ze hebben een serie van de boeken gemaakt, waar de game ook op gebaseerd is (schijnbaar hebben de schrijver en de gamestudio ruzie met elkaar. Over geld, uiteraard). Op zich sta ik wel open voor de serie, maar heb niet echt iets met die guy… Henry Cavill? Dus denk dat ik me maar gewoon ga bezig houden met You.

LvH: ‘Ik heb de eerste aflevering van The Witcher eergisteren gekeken, ik ben geïntrigeerd genoeg om de volgende paar afleveringen ook een kans te geven. Cavill is een prima acteur wanneer hij goed geregisseerd wordt, in The Man From U.N.K.L.E. vond ik hem echt perfect gecast. Hij zou een goede Superman kunnen zijn geweest als Zack Snyder zijn klauwen niet in hem had geslagen. Wat wel erg opvalt aan The Witcher is dat ze heel erg hengelen naar een bepaald element van Game Of Thrones, namelijk sexposition! In de eerste aflevering vertelt een boosaardige magiër in zijn belangrijke toren zijn situatie aan The Witcher, terwijl poedelnaakte dames rond dartelen in zijn persoonlijke lusthof. Uiterst functioneel natuurlijk.’

ES: ‘Maar die snor in Justice League Luuk, die snor…. Wat betreft de sexposition (leuk woord) in The Witcher, zo is de game volgens mij ook. Van wat ik me kan herinneren is de eerste scene in The Witcher 3 ook een Gerald die lekker in bad zit om vervolgens eens uitgebreid en langzaam op te staan met constant close ups van zijn naakte natte lijf, terwijl hij in gesprek is met een vrouw. Alle vrouwen in de game zijn volgens mij ook of super wulps of super psycho (wiiiiiitch), geen middenweg. Wat dat betreft heeft de serie dan weer goed gekeken naar de game? Ik kijk nog steeds The Good Place (nog steeds heel leuk) en ik kon mezelf niet inhouden en heb tijdens de PS4 Januari sale de remastered versie van Skyrim gekocht, om toch maar een beetje in de fantasy sferen te blijven. Toch maar even niet The Witcher 3, ben alles vergeten in die game en moet dan sowieso helemaal opnieuw beginnen. Als ik nu weer een oude save zou opstarten snap ik er helemaal niks van en raak ik in paniek van alle knipperende pop-ups die me vertellen dat ik bepaalde missies nog niet heb afgemaakt. Ik ben eigenlijk heel slecht in open world games. Als ik onderweg naar een missie iets interessants tegenkom ben ik meteen afgeleid. Voor je het weet ben je een half uur verder en weet je eigenlijk niet meer waar je naar toe ging. Enfin, die game dus niet! Ga je dit weekend nog iets leuks doen, behalve bijkomen van de feestdagen en je voorbereiden voor het laatste feestje van het jaar? OH MIJN GOD… dit is de laatste Weekend post van dit jaar Luuk??? Shit, moeten we een soort van lijstje maken? Leukste weekend van het jaar? Leukste film/serie/game om het weekend mee door te komen… van het jaar? PANIEK.’

LvH: ‘Relax Eline, we hoeven niks, en als ik nog een lijstje moet maken moet ik een lijstje gaan maken met alle lijstjes die ik nog moet maken. Dat is een Inception-esque val waar ik niet in wil trappen. Ik wil het laatste weekend van dit decennium graag besteden aan contemplatie en zingeving. Een beetje slapen, aan een soepje lurken, één zijn met de Force, dat soort dingen. De laatste tijd probeer ik alle stress tegen te gaan door te denken: What Would Baby Yoda Do? En aangezien mijn Force Choke nog steeds niet echt goed werkt, zorgt dat ervoor dat het veel gemakkelijker wordt om te accepteren dat je sommige zaken toch niet in de hand hebt en dat je daar dus je niet druk over moet maken.’

ES: ‘Leukste ontdekking is Joe Pera Talks With You, gevolgd door The Good Place, Outer Wilds (een game, niet te verwarren met Outer Worlds, ook een hele leuke game) en Watchmen. Zo, toch nog een lijstje. Nu kan ik ook rustig aan contemplatie en zingeving beginnen.’

LvH: ‘May the Force be with you, Eline. En ik kijk uit naar het gezelligste Oud & Nieuw feestje aankomende dinsdag! 2020, nieuwe ronde, nieuwe kansen!’

ES: ‘Oh ja…. Ik geef een feestje bij mij thuis hè. Oeps. Morgen maar even inkopen doen!’