Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

ES: ‘Ok, deze week weer even op scherp, alles moet wijken! Zet je leven aan de kant, gooi die stomme telefoon uit het raam, de Weekendtips zijn hier! Aan alle mensen die zojuist hun telefoon uit het raam hebben gegooid, sorry want nu kun je dit niet meer lezen. Voor de rest: ik heb op de valreep mijn favoriete ontdekking van het jaar gedaan: Joe Pera Talks With You. Uit de stal van Adult Swim, met het kenmerkende absurdistische wat elke Adult Swim show heeft, is Joe Pera Talks With You tegen verwachting in aangenaam meditatief en bij vlagen uitermate ontroerend. Ik zeg nu wel tegen de verwachting in, maar eigenlijk had ik helemaal geen verwachtingen. De aflevering zijn nooit langer dan 15 minuten, waardoor Joe voelt als een vriend bij wie je af en toe op bezoek komt om te zien hoe het met hem gaat. Voor een serie die zich voornamelijk afspeelt in een klein slaperig stadje ergens in Michigan voelen de thema’s die Joe aansnijdt altijd werelds. Het heeft dan wel weer een bepaald soort humor waar je van moet houden, maar als je Adult Swim een beetje kent ga je dit ook wel leuk vinden denk ik.’

LvH: ‘Nice, mooie tip! Ik ben benieuwd, Adult Swim is sowieso wel mijn ding, dus die gaat op de lijst. Star Wars: The Rise of Skywalker draait in de bioscoop en daar zou ik het graag met je over hebben, maar aangezien jij de film nog moet zien en tot nu toe alle spoilers, trailers en andere promotie hebt weten te vermijden, hou ik mijn snater. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vinden, dus er komt natuurlijk een Cinematties over Star Wars in het algemeen en de film in het bijzonder. Gisteren was het verjaardagsfeestje van LAB111 en Strangelove met bubbels, bittergarnituur en een daadwerkelijke Monolith à la 2001! En een vaag wit drankje waar gelukkig geen psychedelische middelen in zaten, dus ik en onze Cine-Droog Thierry hebben ons in weten te houden. Ik had gisteren ook nog wilde plannen voor vanavond, maar ik vermoed dat het blijft bij op de bank hangen en verder gaan in His Dark Materials. De tweede aflevering belooft de introductie van Iorek Byrnison, de gepantserde ijsbeer uit de boeken. Ik hoop dat de serie succesvol genoeg is om in ieder geval de originele trilogie te verfilmen en aangezien Philip Pullman in 2017 het eerste deel van een tweede trilogie uitbracht, is er meer dan genoeg materiaal voor een lang durende, epische serie.’

ES: ‘Ik kijk af en toe mee met mijn huisgenoten die alle afleveringen van His Dark Materials volgen. Ze zijn niet ontevreden met de serie maar zien wel veel gebreken. Ze willen het ook niet hebben over de film. Die vinden ze echt verschrikkelijk. Heb jij die ooit gezien? Ik ga maandag naar Star Wars, ben heel benieuwd. Heb helaas al een paar stukjes van recensies langs zien komen die niet heel positief zijn dus vrees er wel een beetje voor. Maar ik ben altijd te porren voor meer Star Wars. Hoop dat ik geen spijt krijg van deze uitspraak!’

LvH: ‘De film heeft een paar geslaagde aspecten, prima special effects en geïnspireerde casting, maar moet vanwege de tijdsdruk met een moordvaart door het verhaal heen sjezen en kapt het ook nog eens voortijdig af. Daniel Craig en Nicole Kidman als Lord Asriel en Mrs. Coulter deden het prima, maar het zijn allebei wel ijskonijnen in de film. James McAvoy en Ruth Wilson brengen wat meer warmte en nuance met zich mee, heb ik zo het gevoel. We zullen het zien in de komende afleveringen. Na het einde van Titans ben ik vrij vergevingsgezind ingesteld wat series betreft. Bear with me, because comics: in de laatste aflevering neemt het team jonge superhelden het op tegen de bovenmenselijk gevaarlijke huurmoordenaar Deathstroke, een gehersenspoelde Beast Boy die als bloeddorstige tijger amok maakt en een eveneens gehersenspoelde Superboy (Superman Light, als het ware) zonder al teveel moeite te hoeven doen om te winnen. En dan, alsof de schrijvers zich opeens herinneren dat er te weinig doden zijn gevallen, valt er een willekeurige elektriciteitsmast om die op onschuldige burgers terecht dreigt te komen. Dus springt Wonder Girl Donna Troy naar voren om de mast op te vangen en helaas zijn Amazones blijkbaar niet goed geaard, want dat overleeft ze niet. Dat terwijl de daadwerkelijk onverwoestbare (en razendsnelle) Superboy erbij staat alsof er niks aan de hand is, terwijl überGoth Raven met haar telekinetische krachten zonder gevaar te lopen de mast ook tegen had kunnen houden. Het is de zoveelste compleet onnavolgbare, slordig geschreven scène in een seizoen dat daar vol mee zit. Ah well, genoeg ruimte voor verbetering dus.’

ES: ‘God wat een ontwikkelingen. Ik snap er ook niet heel veel van, misschien moet ik het maar even gaan checken tijdens de kerst. Eindelijk tijd om dingen te kijken zonder andere verplichtingen. Behalve heel veel eten dan. Ik ga ook richting ouders, dus dat is lekker in pyjama op de bank zitten met laptop en mijn Switch. Ga dan toch eindelijk die poging doen om Zelda te gaan spelen. Ik hoor dat je er gemakkelijk 100 uur mee bezig kunt zijn, dus dat komt mooi uit. Wat zijn jouw plannen met Kerst? Oh, en ik heb na het Watchmen avontuur besloten dat ik weer ga beginnen met The Leftovers. Drie seizoenen prime Damon Lindelof, hoe kun je daar nou nee tegen zeggen?’

LvH: ‘Ik ga ook Oostwaarts naar mijn geboortegrond voor familie, voedsel en vrije tijd. Waarschijnlijk kom ik dan eindelijk aan mijn eindejaarslijstjes toe en eventueel ga ik nog een stuk schrijven over Michael Bay’s eerste Netflixfilm 6 Underground. Ik was na anderhalve Transformers-film wel een beetje klaar met alle Bayhem, maar ik heb me er deze week aan gewaagd om te kijken of ik er iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Ik ga in ieder geval een poging wagen! Onzinniger dan een script van een film van Michael Bay gaat het in ieder geval niet worden.’

ES: ‘Die man. Kwam een video tegen op de Instagram-pagina van Ryan Reynolds waardoor ik toch wel geïnteresseerd ben geraakt in 6 Underground, dus misschien doe ik wel hetzelfde. Enfin, in ieder geval fijne Feestdagen Luuk, we spreken elkaar na Kerst!’