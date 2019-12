Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

Soms worden de meest solide schema’s en secure planning omver gekegeld door het leven en voor weekenden geldt dat al helemaal. Bij deze dus een ietwat verlaat maar des te meer doorleefde editie van het Weekend van Cine.

LvH: ‘Hiya Eline! Laten we beginnen met: “SWEET BABY YODA, WHAT’S WRONG WITH YOU, UK?!!!”. Dat moest er ff uit. Onder andere door het volgen van de doorlopende clusterfuck aan de overkant van het kanaal heb ik het gure herfstweer eigenlijk niet veelvuldig getrotseerd, behalve voor wat feestdagen-gerelateerde borrels en dergelijke. Ik heb de eerste twee afleveringen van Harley Quinn gekeken, die in ieder geval smaken naar meer, ook al ben ik niet meteen omver gekegeld en ik ben seizoen 2 van Titans aan het kijken. Ik vind de cast sympathiek en de actiescènes zijn prima te pruimen, maar sommige special effects zijn zo kneuterig dat ze je meteen uit de aflevering halen en de focus van de show zwalkt als een straalbezopen tiener all over the place. Ik ben halverwege het seizoen dus ik ga het nog afmaken, maar ik durf het niet aan te raden.’

ES: ‘Ik heb me al aangemeld voor Brexit aan Zee. Lekker met een wijntje onze buren uitzwaaien… Dat is uiteraard niet waar, dat wil ik helemaal niet doen. Het doet pijn om vrienden van mij te horen die zich helemaal niet meer thuis voelen in hun eigen land. Bijna net zoveel pijn als jij lijkt te hebben bij het kijken van Titans! Ik ben zelf EINDELIJK begonnen aan Rick and Morty, en heb vernomen dat ik dat niet meer allemaal stiekem hoef te doen, want vanaf 22 december staat alles lekker op Netflix. Heel fijn. Overigens heb ik na de eerste paar afleveringen van Rick and Morty nog een nieuwe serie ontdekt op Netflix. Voor mijn gevoel als een van de laatste mensen op aarde ben ik nu fan van The Good Place. The Good Place gaat over Eleanor, een overleden verkoopster met nul moreel besef. Als ze wakker wordt in een idyllisch en vredig hiernamaals weet ze eigenlijk al meteen dat er ergens een fout gemaakt is en probeert krampachtig te voorkomen dat men erachter komt dat ze er eigenlijk niet hoort. Scherp geschreven, en met 26 minuten per aflevering kijkt het makkelijk weg en blijft de serie eigenlijk altijd fris voelen. Ted Danson als architect van het paradijs werkt ook ontzettend goed trouwens. Heb je de serie ooit gezien Luuk?’

LvH: ‘The Good Place staat op de immer uitdijende lijst met series waar ik nog aan moet beginnen, jij bent echter de eerste die het persoonlijk kan aanraden, dus nu stijgt die wel een paar plaatsen op de lijst. Ik ben in ieder geval blij dat Kristen Bell goed terecht is gekomen. Natuurlijk kan ze tot de Frost Giants tijdens Ragnarok de wereld bevriezen lekker binnen blijven lopen dankzij Frozen, maar ik kan me goed voorstellen dat een stevige rol in een goede serie ervoor zorgt dat haar geestelijke gezondheid intact blijft als ze voor de twaalfhonderste keer op een dag Let it Go moet zingen van haar dochters. Wat pijn betreft valt het wel mee als we het over Titans hebben, het is eerder een gevoel van plaatsvervangende schaamte als de hoeveelheid tienerdrama over mijn persoonlijke grenzen heen gaat. Een roedel jong volwassenen die superkrachten hebben is in principe een puik uitgangspunt, maar de balans slaat in een paar afleveringen te ver door naar soapy emo bullshit. En natuurlijk wordt er flink bij gevloekt, maar in plaats van edgy is het eerder cringey. Waar Titans iets te veel moeite doet om duister en volwassen over te komen, omarmt Harley Quinn gelukkig juist de compleet belachelijke aspecten van comics. Er wordt ook flink gevloekt en het is behoorlijk gewelddadig, maar het neemt zichzelf nooit serieus. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Watchmen en Legion, twee series die heel hoog op mijn eindejaarslijstje komen te staan en die laten zien dat comics net zo goed als literatuur kunnen dienen als bronmateriaal voor briljante adaptaties. Kijk jij ook uit naar de laatste aflevering van Watchmen, Eline?’

ES: ‘Absoluut. Ik ben fan van het werk van Lindelof, helemaal na The Leftovers, de beste serie die niemand heeft gezien. Zijn stijl gecombineerd met een iconische graphic novel zorgt voor hoge verwachtingen vooraf en tot nu toe ben ik ontzettend blij met het resultaat. Ik heb de Watchmen film nooit uitgekeken omdat het een gedrocht is, dus ik hield mijn hart in eerste instantie wel vast, maar dat bleek niet nodig. Ik geniet wederom van de mooi opgebouwde mysteries en plotwendingen, en het feit dat Lindelof niet bang is om een hele aflevering aan een personage te wijden, waardoor het verhaal misschien geen vooruitgang boekt maar veel rijker wordt. Hij deed het met succes in The Leftovers, en doet het gewoon nu weer. Maar genoeg over Watchmen, jij en ik moeten nog een seizoensrecensie schrijven als het klaar is, en onze main man George Vermij heeft ook wel oren naar een artikel begrijp ik, dus we gaan het er nog genoeg over hebben op deze website. Overigens ben ik EINDELIJK naar Knives Out geweest (lees hier de recensie van Julius https://cine.nl/knives-out/). Ik heb echt genoten van deze nieuwe film van Rian Johnson. Mooi om te zien dat het plezier er echt vanaf spat in deze strak geregisseerde whodunit. Aanrader voor de feestdagen! Overigens even iets heel anders, heb je de nieuwe trailer van Ghostbusters 3 gezien? Het was mij helemaal ontgaan dat men daarmee bezig was. En de release is juli volgend jaar?? Interessant moment om de trailer dan nu te droppen, niet?’

LvH: ‘Ik vond de reboot van Ghostbusters in 2016 best vermakelijk: de cast had goede chemie met elkaar en Kate McKinnon en Chris Hemsworth waren absolute uitblinkers. McKinnon was een perfecte excentrieke superfreak en Hemsworth liet zien dat hij echt de lach aan zijn badonkadonk heeft hangen. De apoplectische reacties van gefrustreerde fanboys vond ik zwaar overtrokken, het enige dat ik echt jammer vond aan de film was het gebrek aan continuïteit met de eerdere films. Ghostbusters: Afterlife heeft als officiële sequel wat dat betreft al mijn interesse en alhoewel de trailer nog niet veel van de typische humor bevat, belooft de cast en de setting al een boel. Paul Rudd is geknipt voor dit soort films, Finn Wolfhard heeft dankzij Stranger Things patent op beef met bovennatuurlijke krachten en Carrie Coon is een geweldige actrice, dus de cast kan een potje breken. Maar laten we inderdaad binnenkort uitgebreid op Watchmen ingaan! Verder stond mijn weekend in het teken van ouderwets doorzakken in mijn jofele kosmopolitische vriendenkringen, dus ik ga vandaag lekker hydrateren en vegeteren.’

ES: ‘Geen seconde langer dan nodig buiten dit weekend inderdaad! Overigens vond ik de vorige Ghostbusters film niet goed. En niet omdat er vrouwen in zaten, maar omdat het gewoon een soort SNL sketch was met wat meer geld voor special effects. Het horrorrandje (wat de vorige twee wel hadden) ontbrak ook, wat ik misschien nog wel het belangrijkste vind. Kate McKinnon en Chris Hemsworth deden het inderdaad aardig, maar het was niet genoeg voor mij. Het was geen moment echt spannend, en iedereen in de film had een hekel aan de Ghostbusters, dus waarom zou ik ze wel leuk moeten vinden? Enfin, een discussie voor een ander moment, misschien volgend jaar in juli als we Ghostbusters: The Country Edition mogen bekijken.’

LvH: ‘We’ll burn that bridge when we get there! Ik wens je nog een fijn staartje van het weekend toe en we spreken elkaar snel over Watchmen!’