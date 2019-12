Het Weekend van Cine met Luuk en Eline

Het weekend staat weer voor de deur, wat is er te zien en te doen? Onze redactie blijft mede door het belabberde weer dit weekend vooral binnen om in huiselijke kring Sinterklaas te vieren, series te kijken en te gamen.

ES: ‘The End of the F***king World, Living With Yourself en Toon zijn af. Ik heb wel weer even genoeg series gezien denk ik. Alhoewel, ik mag dit weekend eindelijk beginnen aan Rick and Morty! YES! Wat zijn jouw plannen voor dit weekend?’

LvH: ‘Ik vertrek naar het Nabije Oosten om Sinterklaas te vieren, dus ik moet nog een aantal cadeaux inslaan en gedichten schrijven. Daarnaast is er vast ook tijd voor wat kijkpret, aangezien vrijwel elke denkbare streamingdienst wel beschikbaar is daaro. Wellicht is de Blijde Boodschap van Baby Yoda al doorgedrongen in de provincie, zo niet dan wordt het tijd om wat zieltjes te winnen. Ik zal je echte Rick and Morty spoilers besparen, maar ik kan je wel verklappen dat Justin Roiland en Dan Harmon (de makers van de show) hun verantwoordelijkheid nemen en enkele controversiële zaken die spelen rond de show (zoals de toxic fan culture en politiek) niet uit de weg gaan. Dat siert ze sowieso. Wat zit er verder in je planning?’

ES: ‘Beetje onzeker nog, ik ga in ieder geval niet proberen drie series te kijken. Ik denk dat ik het mooi bij Rick and Morty hou dit weekend. Geen Sinterklaas voor mij dit jaar, wat ik helemaal prima vind ook. Ik doe volgend jaar wel weer surprises ofzo. Waar ik wel voor ga dit jaar zijn klassieke kersttruien dragen tijdens mijn werk. Ik heb echt een prachtige, veel te grote trui met een sneeuwpop erop. Overigens ben ik bijna bij met één van mijn favoriete series van dit jaar: Watchmen. Met nog twee afleveringen te gaan kunnen we al bijna beginnen met onze recensie van seizoen 1! Over Baby Yoda (the meme that keeps on meme-ing?) gesproken: Star Wars: The Rise of Skywalker is al bijna uit hè? Ik ben er dus in geslaagd om alle trailers te ontwijken (en dat is best lastig met al dat Disneygeweld) en ik ben behoorlijk benieuwd naar het laatste deel uit de trilogie. Ik ga binnenkort met veel plezier richting de IMAX in de Bijlmer. ZIN IN! Wat jij?’

LvH: ‘Trailers vermijden, dat zou ik ook moeten doen. Maar ik heb wat dat betreft geen ruggengraat. Ik ga niet alle TV-spots, clipjes die rond de Superbowl uitkomen en analyses van elke microseconde aan materiaal dat uitkomt bestuderen, maar de officiële trailer kijk ik eigenlijk altijd wel van films die ik wil zien. Ben je bij met Watchmen? Awesome, ik heb net de meest recente aflevering gezien en ik sta te trappelen om met je te gaan nerden! ’

ES: ‘Ik ook! Overigens heb ik me (op mijn vrije dag) laten verleiden om EA Access te kopen (3,99 per maand) om een aantal games te kunnen spelen.’

LvH: ‘Welke titels hebben je weten te verleiden?’

ES: ‘Battlefield 5. Maar dat speel ik alleen maar als ik met vrienden ben, alleen vind ik het echt net iets te chaotisch om er goed in te worden. Je loopt ergens het strijdtoneel op en binnen 2 seconden heeft een sniper al een kogel door je hoofd gejaagd. Dat is alleen toch een stuk minder interessant. Daarnaast heb ik ook Anthem in de wachtrij staan, de groots geflopte multiplayer game van Bioware/EA. Na Mass Effect: Andromeda hield ik mijn hart vast, het blijft toch een ongelukkig huwelijk tussen Bioware en EA. Mijn vermoeden is dat dit vooral aan EA ligt (we hebben het laatste zeker nog niet gehoord over het hele lootbox verhaal) maar Anthem is helaas gewoon niet goed. Zeer spijtig, het had de grote game voor die studio moeten worden. Alle persoonlijke hoop is nu gevestigd op Dragon Age 4. Veel meer aandacht wil ik er verder niet besteden aan EA Access, ik wil volgende maand heel graag aan Zelda: Breath of the Wild beginnen. Het was de game die me bij de release van de Switch bijna zover gekregen heeft om zo’n ding aan te schaffen. Ik moet zeggen dat ik toch altijd weer sta te kijken van de technische vernuftigheid van Nintendo. Dit ding is zo ontzettend gemakkelijk te gebruiken. Het enige wat ze bij Nintendo nog niet helemaal snappen is online spelen, verbinden met vrienden en online accounts beheren. Mijn account überhaupt op de Switch aan de praat krijgen duurde al een uur. Ik zal je verder de technische details besparen, maar ik me toch echt een aantal keer flink achter de oren moeten krabben. Enfin, zoals ik al zei, voor de rest is het een prachtig ding.’

LvH: ‘Ja, dat is juist de reden voor mij om er nog niet aan te beginnen. Dan hang ik echt de hele dag alleen nog maar voor een scherm. Ik heb het ook niet op mijn lijstje voor de Sint gezet. Maar wellicht kun je een keertje een Super Smash Bros. Ultimate feestje organiseren…’

ES: ‘Oud en Nieuw lijkt me daar uitermate geschikt voor, niet?’

LvH: ‘AWWWW YEAHHHH! Lookin’ forward to it! Ik kijk voor Oud & Nieuw ook uit naar His Dark Materials, de BBC-adaptatie van de gelijknamige fantasy-reeks van Philip Pullman. Hollywood heeft het eerder geprobeerd met The Golden Compass van Chris Weitz, maar ondanks gepantserde ijsberen en een uitstekende cast was het toch een een flop. De achterliggende, maatschappijkritische boodschap van Pullman werd te controversieel gevonden en door producenten werd flink aan gerotzooid in de productie, vrijwel nooit een goed teken. Het is heel populair om tegen het concept van remakes aan te schoppen, maar in dit geval kan ik er alleen maar blij van worden.’

ES: ‘Ah! Zeker gehoord van de serie, mijn huisgenoot is dol op de boeken. Vooralsnog niet helemaal tevreden over de serie, maar wel al een stuk beter dan dan film. Zijn mening. Ik ben erg benieuwd, de boeken nooit gelezen en de film nooit gezien. Als de afleveringen nog ergens in het schema passen ga ik de serie zeker kijken.’

LvH: ‘Ik hou je op de hoogte! De track record van de BBC wanneer het gaat om literatuur-adaptaties is best goed en de cast is misschien iets minder star-studded dan de film, maar bevat nog steeds een flink aantal klinkende namen. Let’s see! Anyhoo, ik moet een half dozijn gedichten gaan schrijven over de complete suckitude van pandaberen, vers behaalde rijbewijzen en sushi-chefs, dus ik ga er een eind aan breien. Fijn weekend met veel kijk- en gameplezier gewenst, ladydude!’