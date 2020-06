ES: ‘Weer 7 dagen die voorbij zijn gevlogen, terwijl we langzaam toewerken naar een spannend moment: op 1 juni mogen filmtheaters weer open. Wel met de restrictie dat er maximaal 30 mensen per zaal aanwezig mogen zijn, mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Een lastige opgave, met name voor de kleinere filmtheaters. Om nog maar te zwijgen over het filmaanbod en wat ervan overbleven is na de afgelopen periode. Enfin, deze week had ook genoeg andere vuurzeeën. We verwelkomen onze Cine Don Dandyano om te praten over de week en het weekend. Hoe gaat het, heren?’

DZ: ‘Het gaat absoluut niet goed. De traumatische beelden van George Floyd, Breonna Taylor en Ahmaud Arbery gaan niet uit mijn hoofd. Het voorval met de vogelspotter in Central Park overigens ook niet. Ik was begonnen aan de nieuwe Netflix documentaire over het mysterie en schandaal rondom Jeffrey Epstein, maar dat was duidelijk niet waar mijn hoofd en hart behoefte aan hadden. Enter Superstore (2015). Een ‘nieuwe’ serie op Amazon Prime, die nog het meest lijkt op een combinatie van Community en Parks & Rec. De serie speelt zich volledig af in een Walmart achtige superstore (ha) met een bende absurde misfits onder leiding van Ben Feldman en Lauren Ash. Surrealistische, dromerige tussenshots en rake oneliners wisselen elkaar in sereen tempo af. Perfect.’

LvH: ‘Het is inderdaad in- en intriest dat je je leven niet zeker bent in de VS als je niet wit bent, laat staan dat het door een loslopende Karen tegen je wordt gebruikt. En het is compleet van de pot gerukt dat witte extremisten met automatische wapens en raketwerpers die demonstreren tegen mondkapjes en binnen zitten geen haarbreed in de weg worden gelegd en ook nog eens door Trump worden aangemoedigd, terwijl hij nu demonstranten uitmaakt voor tuig dat volgens hem omgelegd moet worden. Ugh. Ik ben blij dat je afleiding hebt kunnen vinden in Superstore, het is zo frustrerend om zoveel onrecht te zien en geen manier hebt om er iets aan te doen. Het onderwerp leeft wel ontzettend onder mijn activistische jongere vrienden en kompanen, dat is in ieder geval een klein sprankje hoop.

Ik hou trouwens mijn cybernetisch opgepimpte hart vast of het allemaal goed zal gaan vanaf 1 juni. De Nederlandse corona-aanpak leunde oorspronkelijk heel sterk op het idee van groepsimmuniteit en soms ben ik bang dat het beleid nog steeds door deze gedachte wordt beïnvloed. Gelukkig wordt steeds duidelijker dat we toch echt beter allemaal mondkapjes kunnen dragen en dat er veel meer getest kan worden, ik hoop alleen dat we niet te vroeg zijn met het versoepelen van maatregelen zodat we kopje onder gaan in een tweede golf. Wederom weer iets waar je echter weinig invloed op uit kan oefenen en ook weer een reden om afleiding te zoeken in fictie. En hoe raarder, hoe beter. Ik was blij verrast dat Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. weer is begonnen. Weliswaar het laatste seizoen, maar gezien de turbulente geschiedenis van de serie waarbij de stekker er al meerdere malen (bijna) uit werd getrokken, ben ik blij dat het een waardige afronding krijgt. Agent Phil Coulson (Clark Gregg) wordt wederom door een bizarre kunstgreep tot leven gewekt en het team moet dit seizoen voorkomen dat een ras genocidale buitenaardse androids S.H.I.E.L.D. uit de geschiedenis wist, beginnende in de jaren ‘30. Avonturen door de tijd dus, een uitgangspunt waar het extreem vermakelijke Legends of Tomorrow veel succes mee heeft gehad, vooral door in te zetten op tomeloze absurditeiten. Ik ben benieuwd wat Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. met het gegeven gaat doen, maar wat er ook gebeurt, ik kijk er nu al naar uit. Ik begin trouwens ook steeds nieuwsgieriger te worden naar jouw projecten, Eline… Wanna spill the beans?’

ES: ‘Een goede vriend en ik hadden het laatst over het omgooien van je leven/carrière en na een aantal grappen kwamen we erachter dat we eigenlijk heel graag een keer een videogame willen maken. Absoluut geen makkelijke opgave, en een horrorscenario van huilende programmeurs dook al snel op (zoek maar eens op hoe het de makers van Anthem en Mass Effect Andromeda verging), dus we hebben besloten het heel simpel te houden. Zorgen dat het verhaal en de illustraties passen bij de technologie die voor handen is. Aan inspiratie in ieder geval geen gebrek. Ik wil in oktober een eerste versie af hebben (rustig de tijd nemen naast mijn andere projecten) en dan kijken wat er technologisch allemaal mogelijk is. Ik heb om die reden Steam maar weer eens geïnstalleerd. Na een eeuwigheid te hebben gestaard naar de (wat leek) oneindige stroom aan games heb ik het weer opgegeven. Ik merk dat ik game/tv/film moe ben. Heb er helemaal geen zin in op dit moment. Niet heel erg handig als je schrijft voor Cine, dat weet ik. Het zal vast wel weer bijtrekken. Tot die tijd ga ik jullie afleiden met het nieuws dat we binnenkort tien jonge kuikens in de tuin hebben rondlopen. Een van onze kippen zit lekker comfortabel op een aantal eitjes en die komen met ongeveer 18 dagen uit. Ik kijk elke dag in de tuin naar alle dieren die er rondlopen om even op adem te komen van al het nieuws dat zich door mijn telefoon heen wurmt. Oh, ik heb trouwens een aantal stekjes van mijn plant voor je Luuk. Zal ik ze (met mondkapje uiteraard) even komen brengen binnenkort?’

LvH: ‘Ik bewonder je ambitie, Eline! Ik vertrouw er wel op dat een game van jouw hand een significant beter maakproces door zou maken dan in de sweatshops van Electronic Arts, dus ik ben niet zo bang voor die huilende programmeurs. En anders hadden ze maar een vak moeten leren :p Ik ben zelf ook een beetje op zoek naar laagdrempelige multiplayer games die je met anderen online kan spelen zodat de Game Night van de Vondelbunker weer eens een keer georganiseerd kan worden, in virtuele vorm dan. Een veelbelovende kandidaat is Gwent, een variant op Magic: The Gathering die zich afspeelt in de wereld van The Witcher. Het spel ziet er fraai uit, met geanimeerde kaarten, stemmige muziek en de gameplay is zowel uitnodigend als uitdagend, waardoor je gemakkelijk toegeeft aan de verleiding om nog een extra potje te spelen. Als je weer zin krijgt in gamen, dan kan ik je Gwent aanraden. Al kan het natuurlijk niet tippen aan de schoonheid van Moeder Natuur. Ik kom graag zelf wel een keertje langs om de stekjes op te halen trouwens, dat scheelt jou dan weer de moeite en ik heb me sowieso voorgenomen iets vaker de deur uit te gaan.’

ES: ‘Cool! Ze staan hier op je te wachten. Oh, met dit mooie weer is het natuurlijk ontzettend fijn om buiten te zijn tenzij je, net als ik, heerlijk aan de hooikoorts kapot gaat. Dus ik noodgedwongen binnen en probeer me zoveel mogelijk te vermaken. Meestal door te lezen, te schrijven aan de scriptie of te bakken (ja, ik ben een cliché en de reden dat er al maanden geen bloem meer te krijgen is bij de supermarkt). Ik ben inmiddels weer een beetje meer achter een scherm te vinden, te beginnen met een kleine indie-game waar Theodoor ook al enthousiast over was in onze Cine app-groep: Thimbleweed Park! Een trailer die doet denken aan X-Files meets Twin Peaks. Ben erg benieuwd, hij staat in ieder geval klaar op mijn Switch! Jij nog plannen Luuk?’

LvH: ‘Ik zou graag naar de demonstratie tegen racistisch geweld op de Dam gaan morgenmiddag, maar dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Maar eenieder die zich gezond genoeg voelt en wil laten zien dat je solidair bent, raad ik aan om te gaan! Hopelijk krijg ik het eindelijk voor elkaar om getest te worden deze week, dan kan ik aan de hand daarvan weer plannen maken voor wereldoverheersing en nuttige activiteiten buiten de deur, whichever comes first. Zoals het scoren van stekjes! I’ll keep you posted, ladydude!’