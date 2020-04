LvH: ‘Hiya folks?! Watchall doin’? Ik ben maar weer eens begonnen met het herlezen van Graphic Novels, zoals Fables en de recentelijk door ons aller Elise getipte Bone. Hoe vullen jullie de tijd?’

ES: ‘Luuk! Alhoewel ik het mis om even de deur uit te gaan voor een wandeling of vrienden te zien voor een biertje (helemaal nu de temperatuur stijgt) gaat het thuisblijven me voorlopig prima af. Ik probeer mezelf bezig te houden met lezen en kleuren. Ik heb twee nieuwe kleurboeken gehaald (Secret Garden Artist’s Edition en Soothing Patterns). Het huis is inmiddels drie keer schoongemaakt (zo schoon is het nog nooit geweest) en ik prijs mezelf gelukkig met mijn balkon. Zo kan ik af en toe nog even in de zon een kop koffie drinken. Het was mijn doel om zo min mogelijk voor mijn tv te zitten, en dat is helaas niet gelukt. Nintendo heeft onlangs een kleine Indie game uitgebracht: Animal Crossing: New Horizons. Ok, het is absoluut geen kleine game, iedereen die ik ken die wel eens games speelt rent momenteel over een virtueel eiland achter fruit, insecten en vissen aan. Het zal wel aan het moment liggen, maar het idee dat ik in een vliegtuig stap om bij een vriend op bezoek te gaan en zijn eiland te bekijken spreekt momenteel erg tot de verbeelding. Ik ben dus vooral met de game bezig. Wat doe jij, Julius?’

JK: ‘Vooral lezen. Ik heb net het slechtste boek uit dat ik ooit heb gelezen, Oorsprong van Dan Brown. Oh oh oh. Wat een boek. Dan Brown stond er al om bekend dat zijn omgevingsbeschrijvingen lezen als Wikipedialemma’s, maar hier overtreft hij zichzelf. Ik citeer de openingsregels van een hoofdstuk: ‘De zetel van het aartsbisdom Madrid, de Catedral de la Almundena, is een robuuste neoclassicistische kathedraal die naast het koninklijk paleis staat. Hij is gebouwd op de plek van een oude moskee en ontleent zijn naam aan het Arabische al-mudayna, wat ‘citadel’ betekent.’ Dit gaat zo nog twee alinea’s door, voordat de handeling begint. Elke kerk, elk museum, elk kunstwerk, elke organisatie krijgt zo’n introductie. Dat je denkt, dankjewel Dan, ik heb echt het gevoel dat ik erbij ben! Op een gegeven moment neemt iemand een Uber, en dan staat er, serieus: ‘Ubers concept van de ‘chauffeur op bestelling’ had de wereld in slechts enkele jaren stormenderhand veroverd. Met een smartphone kon iedereen rechtstreeks contact zoeken met het groeiende leger Uber-chauffeurs die wat bijverdienden door zichzelf en hun auto als taxi te verhuren. In Spanje, waar deze vorm van dienstverlening pas sinds kort was toegestaan, moest de U van Uber zichtbaar op de voorruit zijn aangebracht.’

Dan Brown staat er ook om bekend zijn zwakke stijl doorgaans te compenseren met meeslepende plots vol eeuwenoude samenzweringen en geheime genootschappen. Hoewel Browns vaste held Robert Langdon (zeg maar Indiana Jones zonder persoonlijkheid) weer van de partij is, is zijn avontuur ditmaal van andere aard. Oorsprong belooft vanaf het begin een grote onthulling; als die uiteindelijk komt, denk je: was dat het nou? Dan volgt op pagina 524 een wending die je vanaf pagina 76 zag aankomen.

Nou ja, het heeft wel wat om zeker te weten dat ik nu het slechtste boek dat ik ooit gelezen heb gelezen heb. Is dat voorbij.’

LvH: ‘Ik blijf me met veel plezier verbazen over jouw fascinatie voor datgene wat in het doucheputje van de populaire cultuur blijft hangen, Julius. Ik heb De Da Vinci Code ooit gelezen en het enige positieve dat je er van kan zeggen is dat je er niet lang over doet om het uit te lezen. Nou okay dan, je kan er een wankele tafel mee stabiliseren. Het is toch algemeen bekend dat Dan Brown die expositieblurbs uitbesteed aan een stagiair? Anyhoo, ik hoop inderdaad voor je dat de oeuvres van E.L. James en L. Ron Hubbard je voorlopig bespaard blijven. Ik was begonnen in een boek over Film Noir, maar na een paar hoofdstukken bedacht ik me dat ik beter eerst de films kon kijken voordat ik over alle plot twists ging lezen, dus die heb ik weer even opzij gelegd. Ik heb gelukkig nog The Ocean at the End of The Lane van Neil Gaiman liggen, daar ga ik binnenkort eens aan beginnen. Gaiman heeft tevens zijn toestemming gegeven aan een ieder die dat wil om zijn werk voor te dragen in deze turbulente tijden. Pretty classy move. Eline, wat kan je eigenlijk allemaal doen in Animal Crossing New Horizons? En heb je daar eventueel leuke screenshots van, zodat je kan pronken met je prestaties?’

ES: ‘Troep verzamelen en een eiland omtoveren tot een bruisend dorpje. Elke dag op het eiland is een dag in het echte leven, dus het spel vergt veel tijd en geduld. Maar het is precies goed om een beetje tot rust te komen aan het eind van de dag. Het is een soort Stardew Valley meets The Sims meets Minecraft met een dikke Nintendo saus eroverheen. Enige minpunt, en dat heb ik met meer Nintendo games, is online met een andere speler verbinden. Nu begrijp ik wel dat Nintendo, toch een platform met een veelal jongere doelgroep, de kans op onaangename interacties online tot een minimum wil beperken. Maar soms voelt het toch alsof ze dat hele online multiplayer principe nog niet helemaal onder de knie hebben. Animal Crossing is in ieder geval perfect voor deze quarantaine. Als ik de meningen online mag geloven is dit in ieder geval de beste Animal Crossing game tot nu toe, en dat komt mooi uit want dit is de eerste Animal Crossing game die ik speel. En voorlopig zal ik ooit niet veel anders kunnen spelen vrees ik. Net als grote film releases worden ook games releases nu uitgesteld. Het eerste grote slachtoffer is het langverwachte vervolg op Last Of Us, Last Of Us II. Nu begrijp ik wel dat door de pandemie werk aan zo’n grote productie stil komt te liggen en je niet middenin al deze ellende een game wilt uitbrengen. En daarnaast hebben mensen misschien geen zin in een behoorlijk gewelddadige game waarin een samenleving nooit is hersteld van een zombie pandemie. Dan liever kijken naar iets leuks. Over leuk gesproken, ik ben HEEL BLIJ met een nieuwe toevoeging aan de Netflix-bibliotheek: alle seizoenen van Community! Een van mijn favoriete series van de afgelopen jaren, jarenlang door Hulu gegijzeld. No more! Ook een prima serie voor onze steeds langer durende quarantaine. En jij Julius, nog een nieuw boek?’

JK: ‘Ik ga nu even geen troep lezen. Ik stort me in S.PQ.R. A History of Ancient Rome van Mary Beard en Dode zielen van Gogol. Die ligt al een tijdje in de boekenkast te wachten tot ik klaar was met de junkfood. In quarantaine is het extra belangrijk om een gevarieerd cultuurdieet tot je te nemen. Daarover gesproken: ik kan iedereen het voedzame video-essay van Lindsay Ellis over Tom Hoopers Cats aanraden.’

LvH: ‘Cats, the gift that keeps on giving! Ik hoop echt dat de butthole-cut nog een keer in de bioscoop te zien is, dat is een filmervaring die ik nog wil meemaken. Onze eigen Theodoor kwam nog met een leuke persoonlijkheidsquiz die iets dieper gaat dan de gemiddelde quiz op Buzzfeed. Al moet ik zeggen dat ik nooit The West Wing heb gezien, dus ik had even geen flauw idee wie Sam Seaborn (75 %) was. Maar goed, op nummers twee en drie had ik Dr. Julian Bashir (75 %) en Tyrion Lannister (74 %), daar kan ik prima mee leven. Wie kwamen er bij jullie uit de koker, Eline en Julius?’

JK: ‘Met 80 % op nummer 1 staat bij mij Horace Slughorn uit Harry Potter. Ik heb al die films gezien toen ze uitkwamen, maar weet van dit personage alleen nog dat het gespeeld werd door Jim Broadbent. Dat spreekt wel voor hem. Ook ben ik 74 % Jimmy McGill uit Better Call Saul én Carrie Bradshaw uit Sex and the City, waar ik me best redelijk in kan vinden.’

ES: ‘Ik heb met 85 % Nymphadora Tonks op 1 staan. Helaas nooit de Harry Potter-boeken gelezen en maar twee films gezien (denk ik). Andere namen uit mijn lijst: Carrie Bradshaw (jeeej Julius, release your inner sekscolumnist ) (81 %), Michael Scott (79 %), Pumbaa (78 %), Peter Jason Quill (77 %) en Kaylee Frye (76 %) uit Firefly . Wanneer zou die serie een reboot krijgen? Als er een reboot is waardoor het internet voorgoed zou exploderen is het wel een reboot van Firefly. Misschien ga ik wel Serenity kijken vanavond, of toch Hot Fuzz. Welke moet ik kiezen?’

JK: ‘Hot Fuzz, want die staat ook bij mij op het programma! Gister keek ik Shaun of the Dead, een film die tegenwoordig nog veel herkenbaarder is dan ie al was, met die nieuwsberichten over binnenblijven en afstand houden en die uitgestorven straten. Hoe Shaun zich door een horde zombies beweegt, zo voel ik me ook tijdens het boodschappen doen tussen mensen die te dichtbij komen. Maar goed, vanavond Hot Fuzz dus, want Edgar Wright smaakt altijd naar meer.’

LvH: ‘Zelfs Sjoerd vond dat, en die is niet makkelijk te pleasen. Volgens mij hebben we dit al een keer aangestipt in Het Weekend van Cine, maar een reboot van Firefly zit al jaren in Development Hell. Misschien dat het er ooit van gaat komen, al ligt alles nu natuurlijk stil. Gelukkig zit Edgar Wright zelf niet stil; zijn nieuwste project klinkt een beetje als Ready Player One, al heb ik oneindig meer vertrouwen in Wright om iets memorabels te maken dan Opa Spielberg. En het bronmateriaal kan alleen maar beter zijn. Tijd om even te dagdromen guys: welke film zouden jullie graag zien als we weer naar de bioscoop kunnen?’



JK: ‘Ik keek erg uit naar The Wild Goose Lake. Die gaat Cineville eind van de maand online zetten, maar ik stel hem nog even uit tot ik zeker weet dat een bioscooprelease er niet meer van gaat komen. Sommige dingen werken beter in de bioscoop en ik denk dat Wild Goose Lake zoiets is. Ik ben ook erg blij dat ik The Lighthouse en The Invisible Man nog in de bios heb kunnen zien.

OVERIGENS, even moeilijk doen over terminologie, hoor: dat Firefly-project zou geen reboot zijn maar een revival!’

ES: ‘Ah natuurlijk, dank Julius. Dat is natuurlijk ook zo. Het zou sowieso natuurlijk heel anders zijn, als je het einde van de film als uitgangspunt neemt voor een nieuwe serie. Dat, en ze zijn allemaal natuurlijk een stuk ouder inmiddels. Enfin, Hot Fuzz voor vanavond dan maar. Fijn weekend allemaal!’