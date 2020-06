LvH: ‘Het is weer weekend na een zeer bewogen week. De manifestaties die wereldwijd worden georganiseerd naar aanleiding van de moord op George Floyd en racisme zijn hopelijk een katalysator in een langzaam en pijnlijk bewustwordingsproces, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland en de rest van de wereld. Bij deze geef ik graag de microfoon aan jou, Eline. Hoe was jouw week?’

ES: ‘Ja, wederom een interessante week vol ontwikkelingen. Ik moet heel eerlijk zeggen en ik weet dat jij er ook zo over denkt, dat we deze week misschien even geen zin hebben in grappige anekdotes en luchtige tips. In plaats daarvan zouden we denk ik graag van de gelegenheid gebruik maken om deze video te plaatsen, die juist nu de moeite waard is om te checken. We zijn hopelijk volgende week terug met een nieuwe lichting aan inspirerende video’s/tips om een weekend in te luiden.’