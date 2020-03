De wereld zoals we die kennen is aan het afbrokkelen. Hoe dan ook zal er sprake zijn van een samenleving pre- en post-corona. Geheel toevallig valt dat samen met ons lustrum en zal er ook sprake zijn van een Cine voor en na deze roerige en spannende tijden. Het was niet alleen hoog tijd voor een likje verf, maar ook voor makkelijker navigeren en nieuw materiaal!

Zo hebben we tegenwoordig vier categorieën: Bioscoop, Thuis, Specials, en Podcasts. Yes, podcasts. Julius, Eline en Paula bespreken één keer per maand een film. Daarnaast verwelkomen we Ruud Vos als nieuwe (oude) redacteur, die zijn podcast Duimpjeworstelen voortaan onder de vlag van Cine maakt.

Ook gaan we voortaan met een eigen keurmerk werken. Als je ergens bij een van onze artikelen een rood kroontje ziet staan, dan weet je dat het goed zit. Met Cine tipt willen we je laten weten welke films je absoluut niet mag missen en je tijd meer dan waard zijn. Nieuwe bioscoopfilms, interessante previews en filmfestivals vind je onder Bioscoop. Onder Specials vind je onze unieke backlog aan essays, flashbacks, thema-artikelen over videoclips, animatie en columns. Thuis is nu de plek waar Netflix-films en -series, tv-programma’s en andere streamingdiensten worden gecategoriseerd. Je kunt ook iets verder op de homepage naar beneden scrollen voor een lijstje van populairste bioscoopfilms, en meest gelezen artikelen. We hopen dat jullie ‘m mooi vinden, wij zijn er in ieder geval erg trots op. Enfin, klik, scroll en lees maar lekker rond de komende dagen, en laat de kenners van Cine de ongetwijfeld saaie dagen die eraan komen iets beter maken.

Als laatste nog even een dankwoord naar jullie, de trouwe lezers van Cine. Laten we samen het digitale glas heffen op vijf nog mooiere jaren, met veel filmische hoogtepunten, toffe festivals, cheesy awardshows en mooie, fijne artikelen. Altijd geïnspireerd door de liefde voor film.

Dandyano